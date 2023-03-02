 马云回国 彭博社：新政府要树立亲商形象 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.03.2023

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马云回国 彭博社：新政府要树立亲商形象

据来自《南华早报》及杭州云谷学校的消息，阿里巴巴创始人马云已回国并于本周一参观了杭州云谷学校。彭博社报道说，中国政府先前努力说服马云返回国内，以展示政府对商界的支持，而马云原本想留在海外。

今年1月，阿里巴巴宣布马云将放弃对该公司的实际控制权

今年1月，阿里巴巴宣布马云将放弃对该公司的实际控制权

（德国之声中文网）2016年被马云收购的英文媒体《南华早报》本周一报道，阿里巴巴创始人马云已回国数日，并于本周一参观了他创办的杭州云谷学校并会见了师生。在回国前，马云曾在香港短暂停留，参观了巴塞尔艺术展。

云谷学校本周一也通过其微信公众号发布了马云当日参观该校的文章和照片。文章说，马云在云谷和校园长讨论新一轮的技术变革对教育带来的挑战与机遇。马云表示，ChatGPT这一类技术已经对教育带来挑战，但是ChatGPT这一类技术只是AI时代的开始，“我们要用人工智能去解决问题，而不是被人工智能所控制，虽然人的体力、脑力比不过机器，但机器只有‘芯’，而人有‘心’。”

云谷学校在文中写道，马云曾说，“教师是他最喜欢的职业，希望能够有一天重新回到学校当老师，这次回到云谷，他把学校又好好地走了一遍。”

近一年来旅居海外

自2020年11月初蚂蚁集团沪港上市双双被叫停后，马云长时间销声匿迹，没有公开露面。

近一年来，媒体先后报道了马云现身西班牙马略卡岛、荷兰、日本、泰国、香港等地的消息。去年7月初，马云到访了荷兰的瓦赫宁根大学及研究中心（Wageningen University & Research）。该中心表示，马云想了解更多有关粮食生产、畜牧业和渔业可持续性发展的信息。去年11月，英国媒体报道，马云已在东京市中心居住了近半年，并定期前往美国和以色列。今年1月，泰国媒体报道马云现身曼谷观看泰拳赛，后又在香港与泰国首富正大集团董事长谢国民以及谢国民的三子、正大行政总裁谢镕仁会面。外界猜测，马云有与正大集团合作的意愿。今年2月，社交媒体上出现马云在澳大利亚与交往43年的莫利一家的合照。3月，马云被网民拍到身在斐济。

今年1月初，蚂蚁集团宣布马云打算放弃对公司的控制权。声明称，马云在2018年就放弃了对阿里巴巴的行政管理权，但仍然“间接”控制着蚂蚁金服53.46%的股份。今后，马云将只持有6.2%的投票权，并会与其他九个人分享对公司的控制权。

放弃实际控制权后，马云今后将只持有蚂蚁集团6.2%的投票权

放弃实际控制权后，马云今后将只持有蚂蚁集团6.2%的投票权

彭博社：马云本想留在海外

马云已经回国的消息传出后，阿里巴巴股票本周一直线拉升涨超4%。

彭博社本周一发表文章写道，对于中国政府修复其对待私营部门的声誉，马云可能的最佳机会之一。但这位亿万富翁对当局的邀请一直持谨慎态度。文章说，“作为中国最知名的商业领袖之一以及阿里巴巴集团和金融科技巨头蚂蚁金服集团联合创始人，马云在2020年上海的一次公开演讲中批评中国的监管机构后，几乎从公共生活中消失了。在此后的几年里，政府对从房地产到互联网平台、到教育等行业进行了打击。全球商业界对中国政府对非国有企业的承诺越来越持怀疑态度。不过，随着习近平主席巩固了权力并将注意力重新集中在经济上，中国的新领导班子希望树立一个亲商的形象。”

彭博社还写道，据一位知情者透露，中国政府之前努力说服在中国境外旅行的马云返回国内，以展示政府对商界的支持。该知情人士说，马云本想选择留在海外，称自己已退出公司要职，未来会专注研究农业技术；马云还告诉蚂蚁集团和阿里巴巴的高管们不要纠结于他回国的事，强调即使在远方，他也会致力于他们的成功。

彭博社援引《红旗警讯》一书的作者、前瑞银首席经济学家马格纳斯（George Magnus）的话写道，中国政府的做法仍然是优先考虑党和国家机构，私营企业被允许发展，"前提是要它们追求并尊重党的目标和理念"。

熟悉情况的人士还告诉彭博社，蚂蚁金服仍计划上市，但不太可能在今年完成IPO，此外，一些对其在中国的金融业务不重要的部门可能会被排除在外，这些部门可能包括其海外业务、区块链等技术部门和数据库服务。此外，该公司还专注于全面改革其业务，以安抚监管机构。因此，当蚂蚁金服重新进行IPO时，它将不再是2020年估值为3,150亿美元的巨头，而是转向了金融模式。去年11月底，富达投资公司将蚂蚁集团的估值下调为约640亿美元。

(彭博社、南华早报等）


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