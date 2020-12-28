（德国之声中文网）阿里巴巴创始人马云已有两个月没有公开露面和发声了。彭博新闻1月4日的报道援引一位知情人士称，12月初马云被当局建议不要离开中国。

英国《金融时报》此前报道，马云没有按照预定计划于11月出席其自创的一档真人秀节目。

去年夏天他曾在社交媒体上表示，会在马云公益基金会牵头举办的"非洲创业者大赛"决赛中出任评委。但11月的决赛上，马云缺席，改由阿里巴巴集团创始人之一的彭蕾取代。

阿里巴巴一名发言人对英国《每日邮报》表示，由于"日程安排冲突"，马云无法担任决赛评审，但没有透露马云的行踪。人们还注意到，马云的照片也被从节目网页移除。

德国媒体也注意到了马云的隐身。《法兰克福汇报》1月4日写道，作为中国最富有的人之一，马云"消失了"。

百亿上市计划成为泡影

引火烧身？

马云去年10月24日上海外滩金融峰会发表演讲，公开批评中国的金融监管体制，称之为"当铺思维"。不久，马云为实际控制人的金融科技公司蚂蚁集团定于11月5日在上海和香港创纪录的370亿美元的首次公开募股（IPO）被叫停，随后当局还宣布对持有蚂蚁集团33%股份的电商巨头阿里巴巴集团进行反垄断调查。

12月26日，人民银行、银保监会、证监会、外汇局等金融管理部门联合约谈了蚂蚁集团，并要求其进行"重点业务领域整改"。

而就在蚂蚁集团IPO暂停后，马云本人也在媒体上消失了。马云最后更新其推特贴文是去年10月10日。

但很多推特用户对马云的关注持续不减，包括"马云被控制"等传言也在被讨论。一些网友认为，马云目前潜入水下，是很正常的避风头的反应，因为他10月份的发言激怒了领导层，惹下大祸。

但也有分析认为，马云和阿里巴巴，只是北京对实力日益坐大的本土科技巨头加强管束的开端。德国之声专栏作者邓聿文12月下旬在一篇客座评论中写道，"中共对互联网金融加大反垄断力度和节制资本，重塑监管权威，决不仅仅针对过去金融科技在发展过程中缺乏监管、盲目发展、快速扩张所带来的风险防控的需要，同时也是防范互联网巨头对中共权力的挑战，是有着政治考量在内的。"

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