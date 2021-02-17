马云去哪儿了？私人飞机行程泄露答案

有关中国富商马云，外界曾经一度提出最多的问题是：他去哪儿了？自从去年11月蚂蚁金服上市被叫停，之后一向曝光率很高的马云在很长一段时间里未曾公开露面。如今他私人飞机的飞行记录透露了他当时的行踪。
（德国之声中文网）英国《金融时报》日前发表报道，通过分析马云私飞机行程记录的方式，试图追踪他从去年11月初开始从公众视线中消失后的行程轨迹。该报通过全球飞行记录信息公开网站Radar Box提供的信息，重塑了去年8月中旬以来，马云乘机出行的时间线路图。
Radar Box网站只能够按照飞机的编码或航班号查询飞机本身的动向，并无法追踪机上究竟搭载了哪些乘客。也就是说，《金融时报》虽然披露了马云“湾流G550”喷气式私人飞机的飞行记录，但不能用此完全说明马云个人的行踪动向。对此，《金融时报》在报道中声称，被追踪的马云的私人飞机停靠在杭州的一个私人飞机场。并且已经确认了这架飞机的行程安排与马云在与中国当局陷入麻烦之前三个月里公开露面的十多次行程相吻合。
在10月24日，中国金融四十人论坛(CF40)联合各组委会成员机构举行的第二届外滩金融峰会上，马云直接批评中国监管问题阻碍创新: “做没有风险的创新，就是扼杀创新，把风险控制为零才是最大的风险。”马云还说: “其实监和管是两件事，监是看着你发展，关注你发展，管是有问题的时候才去管，但是我们现在管的能力很强，监的能力不够，好的创新不怕监管，但是怕昨天的方式去监管，我们不能用管理火车站的办法来管机场，不能用昨天的办法来管未来。”
没过多久，距离马云旗下蚂蚁金服原本定于11月5日在上海和香港同步上市仅仅两天，中国的金融监管机构宣布叫停该上市计划。使大量认购其新股的股民承受了损失，也让在美国上市的阿里巴巴集团股价一路暴跌，至今还远离其2020年11月2日超过310美元的收盘价。
根据Radar Box网站的飞行记录，10月底，马云的私人飞机在他发表那次批判性演讲后的第二天就飞往北京，并在那里停留了4天。几天后，也就是11月1日晚上9点，马云又从杭州飞往北京，并停留长达两周。期间，中国金融监管机构宣布了叫停蚂蚁集团上市的消息。
该报援引与蚂蚁金服和阿里巴巴以及北京监管机构关系紧密的多名消息人士报道称：马云直接参与了有关蚂蚁未来的谈判。一位接近监管机构的人士抱怨说，马云还越过他们，直接向中共高层领导求情。《金融时报》在报道中写道：马云的一位朋友对此表示赞同，称"他仍然有能力到达最高层，"。
消失于公众视线后的行踪
《金融时报》在这篇题为“马云私人飞机记录显示这位亿万富翁虽陷低谷，但仍未出局”（Jack Ma’s private jet records show billionaire is down but not out）的报道通过分析发现，继11月中旬从北京返回杭州后，他下一次飞往北京的时间是圣诞节。当天阿里巴巴与蚂蚁集团接连传出遭中国政府调查与约谈的消息。 1月底，他的飞机又回到了北京，因为蚂蚁和监管机构已经就重组计划达成一致，但尚未公开宣布。
在公众场合“消失”近三个月后，阿里巴巴创始人马云1月20日首次通过视频形式公开露面。在“马云公益基金会”举办的“乡村教师奖”颁奖典礼上致词。随着马云的现身，阿里系股价飞涨。阿里巴巴股价一度暴涨近9%，最终收涨8.5%。阿里健康、阿里影业、云锋金融等也大幅上涨。
从马云私人飞机的飞行日志上可以看出，蚂蚁金服上市遭叫停之后，他原本频繁的出行安排陡减。去年10月之前，马云平均每三天就会出行一次。而今年1至2月期间，他大约每周只出行一次，主要是前往北京，以及热带海岛度假胜地海南。彭博社也于2021年2月10日援引知情人士的消息报道称，有人看到马云当时在海南岛南部的“红峡谷高尔夫球会”打球。
蚂蚁金服重启IPO困难重重
3月11日，蚂蚁集团公布了这家中国金融科技巨头将适用于其数字平台的金融自律准则。这些规则涵盖了机构准入、平台治理、保护消费者权益和数据隐私，并适用于从财富管理和保险到贷款和信贷的各个领域。在消费信贷平台自律准则中，蚂蚁集团表示：不对未成年人放贷，不对低偿还能力群体、年轻群体发超出基本生活所需的额度。在芝麻信用自律准则中，该集团还表示：不对用户做价值观、道德水平的判断。
蚂蚁集团IPO曾是资本市场的热门事件之一。如果成功将创造全球企业上市融资的新纪录。目前该公司在中国监管机构的严格审查下正在进行重组。路透社3月12日报道称蚂蚁集团CEO胡晓明已经辞去CEO一职，未来将负责蚂蚁生态社会公益相关项目。在胡晓明离任后，CEO一职由蚂蚁集团董事长井贤栋兼任。蚂蚁集团3月12日晚间回复路透称，情况属实，董事会基于个人意愿同意这一请求。原CEO胡晓明辞职的消息让蚂蚁集团重返IPO的努力又蒙上了一层阴影。
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