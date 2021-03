马云去哪儿了？私人飞机行程泄露答案

(德国之声中文网)英国《金融时报》日前发表报道,通过分析马云私飞机行程记录的方式,试图追踪他从去年11月初开始从公众视线中消失后的行程轨迹。该报通过全球飞行记录信息公开网站Radar Box提供的信息,重塑了去年8月中旬以来,马云乘机出行的时间线路图。



Radar Box网站只能够按照飞机的编码或航班号查询飞机本身的动向,并无法追踪机上究竟搭载了哪些乘客。也就是说,《金融时报》虽然披露了马云“湾流G550”喷气式私人飞机的飞行记录,但不能用此完全说明马云个人的行踪动向。对此,《金融时报》在报道中声称,被追踪的马云的私人飞机停靠在杭州的一个私人飞机场。并且已经确认了这架飞机的行程安排与马云在与中国当局陷入麻烦之前三个月里公开露面的十多次行程相吻合。

“引火烧身”的一场批评性演讲

在10月24日,中国金融四十人论坛(CF40)联合各组委会成员机构举行的第二届外滩金融峰会上,马云直接批评中国监管问题阻碍创新: “做没有风险的创新,就是扼杀创新,把风险控制为零才是最大的风险。”马云还说: “其实监和管是两件事,监是看着你发展,关注你发展,管是有问题的时候才去管,但是我们现在管的能力很强,监的能力不够,好的创新不怕监管,但是怕昨天的方式去监管,我们不能用管理火车站的办法来管机场,不能用昨天的办法来管未来。”

没过多久,距离马云旗下蚂蚁金服原本定于11月5日在上海和香港同步上市仅仅两天,中国的金融监管机构宣布叫停该上市计划。使大量认购其新股的股民承受了损失,也让在美国上市的阿里巴巴集团股价一路暴跌,至今还远离其2020年11月2日超过310美元的收盘价。

根据Radar Box网站的飞行记录,10月底,马云的私人飞机在他发表那次批判性演讲后的第二天就飞往北京,并在那里停留了4天。几天后,也就是11月1日晚上9点,马云又从杭州飞往北京,并停留长达两周。期间,中国金融监管机构宣布了叫停蚂蚁集团上市的消息。

该报援引与蚂蚁金服和阿里巴巴以及北京监管机构关系紧密的多名消息人士报道称:马云直接参与了有关蚂蚁未来的谈判。一位接近监管机构的人士抱怨说,马云还越过他们,直接向中共高层领导求情。《金融时报》在报道中写道:马云的一位朋友对此表示赞同,称"他仍然有能力到达最高层,"。

消失于公众视线后的行踪

《金融时报》在这篇题为“马云私人飞机记录显示这位亿万富翁虽陷低谷,但仍未出局”(Jack Ma’s private jet records show billionaire is down but not out)的报道通过分析发现,继11月中旬从北京返回杭州后,他下一次飞往北京的时间是圣诞节。当天阿里巴巴与蚂蚁集团接连传出遭中国政府调查与约谈的消息。 1月底,他的飞机又回到了北京,因为蚂蚁和监管机构已经就重组计划达成一致,但尚未公开宣布。

在公众场合“消失”近三个月后,阿里巴巴创始人马云1月20日首次通过视频形式公开露面。在“马云公益基金会”举办的“乡村教师奖”颁奖典礼上致词。随着马云的现身,阿里系股价飞涨。阿里巴巴股价一度暴涨近9%,最终收涨8.5%。阿里健康、阿里影业、云锋金融等也大幅上涨。

从马云私人飞机的飞行日志上可以看出,蚂蚁金服上市遭叫停之后,他原本频繁的出行安排陡减。去年10月之前,马云平均每三天就会出行一次。而今年1至2月期间,他大约每周只出行一次,主要是前往北京,以及热带海岛度假胜地海南。彭博社也于2021年2月10日援引知情人士的消息报道称,有人看到马云当时在海南岛南部的“红峡谷高尔夫球会”打球。

失言、失宠、失足、失踪? 那些“消失的”中国商界大佬 妄议犯上?阿里遭劫? 马云去年10月在上海外滩金融峰会发表演讲,公开批评中国的金融监管体制。11月初,阿里巴巴旗下的金融科技公司蚂蚁集团在上海和香港价值370亿美元的首次公开募股(IPO)在最后一刻被叫停。自此,马云一直没有公开露面或发言。监管机构多次约谈蚂蚁集团管理层,并宣布对阿里巴巴集团进行反垄断调查。

失言、失宠、失足、失踪? 那些“消失的”中国商界大佬 被单蒙头 轮椅推走 据《纽约时报》报道,2018年1月27日凌晨,45岁的肖建华坐在轮椅上被人从香港四季酒店带走,他的头被像床单或毯子的东西蒙着。2月1日,肖建华名下最主要的“明天系”集团刊登头版广告,称肖“在国外养病”。报道称,肖可能与曾庆红的亲属有过生意往来。直到2020年7月,明天集团首次证实了肖建华在中国大陆,并说他在配合政府重组企业集团。与此同时中国两家监管机构宣布,已接管明天控股集团旗下几家价值数千亿美元的公司。

失言、失宠、失足、失踪? 那些“消失的”中国商界大佬 “不能履职” 安邦不安 2017年6月14日,安邦集团在官网发表声明,称董事长吴小晖"因个人原因不能履职,已授权集团相关高管代为履行职务"。《纽约时报》引述知情人士称,吴小晖遭到拘留。2018年3月,吴小晖被检察院起诉,5月即因集资诈骗及以职务侵佔罪成,一审判囚18年。

失言、失宠、失足、失踪? 那些“消失的”中国商界大佬 “私募一哥” 锒铛入狱 中国官方新华社报道,2015年11月1日,泽熙投资总经理徐翔“通过非法手段获取股市内幕信息,从事内幕交易、操纵股票交易价格,被公安机关依法采取刑事强制措施”。身着白色阿玛尼西装的徐翔在宁波杭州湾跨海大桥附近被抓。纽约时报报道,在2015年夏股灾时,泽熙旗下的基金收益仍逆市上涨。2016年4月,徐翔被正式批捕。2017年1月,徐翔以操纵证券市场一审被判五年半,罚金110亿元。

失言、失宠、失足、失踪? 那些“消失的”中国商界大佬 富商徐明 猝死狱中 2015年12月4日,大连实德集团、实德俱乐部前董事长徐明在服刑的武汉监狱中因突发心肌梗塞死亡。徐明曾在薄熙来案中出庭作证。薄熙来被指控收受其巨额贿赂。2012年3月,有多家媒体报道称,徐明涉嫌经济案件被相关部门控制。但此后有关其被捕、被起诉以及最后被判刑的过程不曾被公开。徐明的刑期也一度不为人知。

失言、失宠、失足、失踪? 那些“消失的”中国商界大佬 “协助调查” 内容不明 金融时报报道,2015年12月,复星集团董事长郭广昌在失联四天后现身。报道称,失联期间他在协助中国当局进行一项调查。报道称,在中国政府的反腐运动中,郭广昌是受到波及的最知名的民营企业家。当他在公司内部会议上再度现身时,全场起立欢迎。

失言、失宠、失足、失踪? 那些“消失的”中国商界大佬 失踪五周 现身履职 《金融时报》报道,2015年12月,国泰君安国际董事会主席阎峰在失踪5周后现身,并恢复履职。报道称,中国当局当时正在调查股市违规行为。《新京报》报道说,2015年A股跌宕起伏,下半年证券行业成为反腐重地,多名证监会官员、券商和私募的高管被调查。



蚂蚁金服重启IPO困难重重

3月11日,蚂蚁集团公布了这家中国金融科技巨头将适用于其数字平台的金融自律准则。这些规则涵盖了机构准入、平台治理、保护消费者权益和数据隐私,并适用于从财富管理和保险到贷款和信贷的各个领域。在消费信贷平台自律准则中,蚂蚁集团表示:不对未成年人放贷,不对低偿还能力群体、年轻群体发超出基本生活所需的额度。在芝麻信用自律准则中,该集团还表示:不对用户做价值观、道德水平的判断。

蚂蚁集团IPO曾是资本市场的热门事件之一。如果成功将创造全球企业上市融资的新纪录。目前该公司在中国监管机构的严格审查下正在进行重组。路透社3月12日报道称蚂蚁集团CEO胡晓明已经辞去CEO一职,未来将负责蚂蚁生态社会公益相关项目。在胡晓明离任后,CEO一职由蚂蚁集团董事长井贤栋兼任。蚂蚁集团3月12日晚间回复路透称,情况属实,董事会基于个人意愿同意这一请求。原CEO胡晓明辞职的消息让蚂蚁集团重返IPO的努力又蒙上了一层阴影。



