马云再受打击？ 北京要求蚂蚁集团整改

(德国之声中文网) 根据新华社报导，12月26日，人民银行、银保监会、证监会、外汇局等金融管理部门联合约谈了蚂蚁集团，并要求其进行「重点业务领域整改」。

中国人民银行副行长潘功胜表示，「蚂蚁集团必须自觉遵守国家法律法规，必须将企业发展融入到国家发展大局中，必须切实承担企业社会责任」。

他提到，蚂蚁集团目前「经营中存在的主要问题」：公司治理机制不健全、法律意识淡漠、藐视监管合规要求、存在违规监管套利行为、利用市场优势地位排斥同业经营者，以及损害消费者合法权益，引发消费者投诉等。

金融管理部门对蚂蚁集团提出了5点整改要求，分别是回归支付本源，提升交易透明度，严禁不正当竞争。再来是依法持牌、合法合规经营个人征信业务，保护个人数据隐私。第三是依法设立金融控股公司，严格落实监管要求，确保资本充足、关联交易合规。第四是完善公司治理，按审慎监管要求严格整改违规信贷、保险、理财等金融活动。最后是依法合规开展证券基金业务，强化证券类机构治理，合规开展资产证券化业务。

根据观者者网贴出的蚂蚁集团微信公众号12月27日发布的公告称，蚂蚁集团表示，将「成立整改工作组，全面落实约谈要求，规范金融业务的经营和发展」。

公告提到：「蚂蚁集团已立即着手制定整改方案和工作时间表，并将在过程中及时寻求监管的指导。」也说「感谢金融管理部门对于公司的指导和帮助」，会为「构建双循环新发展格局贡献力量」。

踩不死的蚂蚁?

上个月中国监管机构叫停了蚂蚁在上海和香港创纪录的370亿美元(303亿欧元)的首次公开募股，随后中国也宣布对持有蚂蚁集团33%股份的电商巨头阿里巴巴集团进行反垄断调查。外界一般将最新的整改要求视为这是北京对马云最新的打击。

蚂蚁拥有中国最受欢迎的支付应用之一的支付宝，还提供贷款、投资和信用评分系统等在线金融服务。中国目前有超过10亿用户使用支付宝支付网上和商店的购物，汇款和支付账单服务。全球50多个国家接受，在这些地区，支付宝的目标客户是中国旅客。

近年来，蚂蚁的业务已经超越了支付领域，扩展到其他金融服务领域，包括为消费者提供快速贷款，以及运营全球最大的货币市场基金之一，并为用户提供私人信用评级系统。

该公司在2019年进入保险市场，打造了一款名为「祥福宝」的医疗保健产品，让人们每月支付少量费用，这些费用被集中起来，帮助患有癌症和老年痴呆症等疾病的成员支付治疗费用。

但树大招风，中国在密切审查互联网行业的影响力之际，矛头也锁定了蚂蚁集团和阿里巴巴。上个月，中国发布了法规草案，严厉打击行业内的反竞争行为，比如与商家签订排他性协议，以及利用补贴挤走竞争对手。

阿里巴巴和腾讯控股有限公司分拆出来的一家公司本月被罚，原因是在进行一些收购前没有申请官方批准。

邹宗翰/杨威廉 (综合报导)

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