马云保持低调  蔡崇信：他很好丶专注绘画

（德国之声中文网）外界关注阿里巴巴创办人马云近况，该集团副主席蔡崇信在美国接受CNBC访问时表示，马云「过得非常丶非常好」，并「保持低调」，又提到目前公司金融事业正在重组。

蔡祟信透露，他与马云每天保持联络，指马云在培养绘画的爱好，相当不错。

他说：「人们认为马云拥有巨大的权力，我认为这个想法不完全正确。他就像你和我，是个普通人。他建立了一个规模巨大的公司，为社会做了伟大的事情...我认为今天他只是想说，『嘿，我想把精力放在我真正想花时间的事情上』，就是他的爱好，他的慈善事业。」

阿里金融业务重组

蔡崇信又强调，外界必须分开马云的事和阿里巴巴业务，指出阿里巴巴的金融业务正进行重组，「我们要支付一笔巨额罚款，但这已成过去式，我们向前看」。

马云去年10月在上海外滩金融峰会上，公开抨击中国金融体制「不成体系丶没有系统」，银行还停留在「当铺思维」，抵押贷款害了很多企业家，又指金融监管跟不上时代，「不能用管理火车站的办法来管机场，不能用昨天的办法来管未来」。

阿里巴巴其後遭遇前所未有的冲击，旗下蚂蚁集团的上市计划被搁置，阿里多次被部门约见处理整改问题，当局也根据《反垄断法》对阿里巴巴开罚。

此後，一向作风高调的马云淡出公众视野，各种传闻甚嚣尘上，他今年1月在旗下慈善基金会一场视频会议露面。到了5月10日，他现身杭州阿里总部参加集团第17个「阿里日」，有媒体观察马云变瘦了，虽然笑容满面，但面露疲态，引起各界揣测。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 2013年：淘宝网十周年庆 1999年，马云辞去教师公职，带领18人团队在杭州创办阿里巴巴集团。2003年，阿里巴巴推出淘宝网和支付宝，开拓电子商务。2013年5月10日，当马云在淘宝十周年庆典上辞去淘宝CEO职位时，阿里巴巴集团不仅已是中国最大的电商，而且已将业务伸展到金融等领域。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 2014年：阿里巴巴纽约上市 2014年9月19日，阿里巴巴集团在纽约证券交易所正式挂牌上市，创造了史上最大IPO记录。在当年的胡润百富榜和《福布斯富豪榜》上，马云家族及马云首次问鼎中国首富。2014年12月，彭博亿万富翁指数显示，马云身家达到286亿美元，超越李嘉诚，登顶亚洲首富。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 阿里巴巴的金融业务：蚂蚁金服 2014年，阿里巴巴集团成立浙江蚂蚁小微金融服务公司（简称蚂蚁金服）。2015年1月，蚂蚁金服推出芝麻信用。之后数年，蚂蚁金服进行了一系列大规模收购。阿里巴巴集团2019年11月26日在港交所上市后，蚂蚁集团2020年7月宣布，将在香港交易所和上海证券交易所科创板同步发行上市。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 蚂蚁集团上市被叫停 不过，蚂蚁集团迄今并没有迎来上市这一天。2020年11月3日，蚂蚁集团11月5日在上海和香港同步上市的计划被中国监管机构叫停。2020年十月下旬， 马云在上海一个论坛上炮轰中国金融监管制度。此前，他刚于9月底卸任阿里巴巴集团董事局主席，但仍为包括蚂蚁集团在内的600多家企业的实际控制人。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 阿里巴巴集团据悉被要求削减其媒体资产 据《华尔街日报》报道，因担心其对中国舆论的影响力，中国政府已要求阿里巴巴集团削减其媒体资产。3月16日，阿里巴巴旗下的UC浏览器从中国的各大应用商店全面下架。阿里巴巴持有微博和多家中国数字和平面新闻媒体的股份，其中包含香港主要英文报纸《南华早报》。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 消失近三月的前首富 自去年11月蚂蚁集团上市被叫停后，一向曝光率很高的马云近3个月未公开亮相，直到今年1月20日才首次通过视频形式公开露面，在“马云公益基金会”的一个颁奖典礼上致词。3月11日，蚂蚁集团公布了其金融自律准则，包含机构准入、平台治理、保护消费者权益和数据隐私等，并保证不对未成年人、低偿还能力群体等放贷。蚂蚁集团能否及何时上市无从知晓，在今年3月公布的胡润排行榜，上两次坐拥中国首富之位的马云已跌至第四名。 作者: 乐然



（CNBC丶路透社）

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