马、习呼吁尽快恢复乌克兰和谈 俄：无前景

（德国之声中文网）周四（4月6日），习近平与马克龙呼吁尽快恢复乌克兰和谈，实现持久和平。在周四的共同记者会上，习近平还强调反对使用核武器，并谴责对平民的袭击。爱丽舍宫称，两国首脑进行了开放、有建设性的对话。

此前，习近平在北京人民大会堂红毯上对马克龙表示欢迎。据路透社报道，马克龙表示，俄罗斯在乌克兰的战争破坏了稳定，终结了乌克兰数十年的和平。马克龙说，他知道可以信赖习近平同俄罗斯交涉，使各方重返谈判桌。中国国家媒体报道称，习近平表示，世界经历深刻历史性变化之际，中法有能力和责任超越分歧和束缚。习称两国关系积极、稳定。

克里姆林宫：目前没有政治解决的前景

据法新社报道，克里姆林宫周四表示，并未看到中国在乌克兰冲突中斡旋的“前景”，并称除了继续攻势之外“别无选择”。

克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，毫无疑问中国很有调停的潜力，但乌克兰局势十分复杂，目前没有政治解决的前景。

空客与中国签署160架飞机协议

中国总理李强先后与马克龙以及欧委会主席冯德莱恩举行了会晤。据德新社报道，法方称，马克龙在与李强会谈时，已谈及乌克兰冲突。此外，法国企业在中国市场的准入，特别是航空、食品和金融领域，特别是航空、食品和金融领域。

李强则表示，与欧洲和法国的关系处于一个新起点，双方应遵循互相尊重、双赢合作的原则。

陪同马克龙访华的欧洲空客公司总裁弗里（Guillaume Faury）周四宣布，该公司将在天津开设第二条生产线。由此，空客A-320系列在中国的产量将翻一番。

空客公司还与中国航空集团签署160架飞机的协议。此外，法中两国还在核能、风能领域签署合作协议。

习马冯三人会 冯德莱恩：欧中关系愈加复杂

习近平与马克龙会晤后，欧委会主席冯德莱恩加入进行三人对话，其中特别讨论的议题是乌克兰。

此前，冯德莱恩在与李强会晤之际表示，欧中关系近些年来变得更为复杂。

她在推特上发布的视频中说：“中国对欧洲非常重要，双方相互依赖，有着长期的共同历史。”她说，双方都从关系中获益匪浅。“然而，近些年来，欧中关系变得更为复杂。重要的事，我们今天共同讨论关系中的所有方面。这将有助于欧盟和中国探索一个复杂、多变的地缘政治环境。”

冯德莱恩还提到她的父亲恩斯特·阿尔布莱希特（Ernst Albrecht），后者曾在1980年代作为德国下萨克森州长访问中国。冯德莱恩称，当时，她的父亲签署了中国一个省与德国一个联邦州之间的最早的合作协议之一。

（法新社、路透社、德新社）

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