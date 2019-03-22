「马习会」法国登场 猜疑中寻商机

(德国之声中文网) 中国国家主席习近平在摩納哥短暂停留后，周日 (3月24日) 转往法国尼斯与总统马克龙共进晚餐。他们周一将移师巴黎进行正式会谈。到了本周二，德国总理默克尔和欧盟主席容克会加入会谈，一同为下月举行的欧中峰会作前期准备。

今年是法国与中国建交55周年，虽然法中仍有不少分歧，但外界预计在习近平到访期间，两国会签署核能、航空和再生能源等合作协议。

法国也希望在对抗西非伊斯兰极端主义上，寻求中国更多的援助。中国近年大力拓展在非洲的影响力，导致某些国家债台高筑。儘管如此，马克龙在要求习近平确保投资项目公平公开的同時，也會探索法国公司参与合作的可能性。

非零和博奕？

中国官媒新华社引述习近平指，两国不是「零和博弈关系」，未来中法经济仍要长时间互补。他表示，双方要推动共建「一带一路」及第三方合作项目尽早落实。习近平又形容，他的「构建人类命运共同体」主张与马克龙的「同一个星球」理念有很多相同之处。

新华社也指，马克龙称法方关注和重视「一带一路」倡议。法方视中方为「重要战略合作伙伴」，赞赏中方在气候变化等国际事务作出贡献，愿意进一步密切战略沟通与协作。

马克龙则在推特上欢迎习近平夫妇到访﹕「此行将会加强我们的战略合作，巩固法国、欧洲和中国的多边关系。」

敏感话题

除了欧中合作，部分敏感话题也有机会放上会谈台面，包括新强人权状况和前国际刑警主席孟宏伟的案子。

上周，孟宏伟的妻子去信马克龙，要求他与习近平讨论其丈夫的失踪事件。她在信中表示，希望知道丈夫的下落和现况﹕「我要求当局允许代表律师探视和协助孟先生。...法国的人权和价值受世界尊重，我促请法国为我的家庭和其他遭遇类似境况的人士，向习近平主席传达此讯息。」

孟宏伟去年九月回中国期间被带走，当局随后指称他涉嫌受贿。孟妻认为丈夫是被「强迫失纵」，家属和律师一直无法接触他本人，已向法国警方报案。她目前仍然留在国际刑警总部所在地里昂。

習近平早前在摩納哥短暫停留，與摩納哥親王阿爾貝二世 (Prince Albert II) 會面。

若即若离的欧中关系

意大利刚刚签字加入「一带一路」，惹来欧盟和美国盟友批评。虽然中国是欧盟最大贸易伙伴，但他们目前倾向把其视为「对手」。马克龙也不只一次呼吁盟友在对华政策上要「觉醒」，他认为欧盟成员在投资合作和5G网络上，不应该政策不一。法国和德国现在还没有把华为排除在5G市场外。

德国外交部长马斯也提出强烈质疑，他向德媒《周日世界报》表示﹕「如果有个别国家认为自己可以精明地与中国人做生意的话，最终它们很可能是大吃一惊、有朝一日在已经陷入依赖性之后才猛然觉醒。」这位来自社民党的外交部长认为﹕「面对中国、俄罗斯或美国这样的巨人，欧洲国家只有团结在欧盟框架下才能捍卫自身利益。」

欧盟的德国专员厄廷格 (Günther Oettinger) 向德媒强调，欧洲在与中国做生意时必须维护自主性和主权，他也担忧具有重要战略意义的基建都已落在中国手中。

李芊/夏立民 (法新社等)