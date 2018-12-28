马丁·尼莫勒："起初，他们带走了……"

无名英雄与反纳粹勇士系列六

（德国之声中文网）"纳粹把共产党人抓走的时候

我没说话

我又不是共产党人

他们把社民党人关起来的时候

我没说话

我又不是社民党人

他们来抓工会人员的时候

我没说话

我又不是工会人员

他们来抓我的时候

已没有人

能抗议了"

马丁·尼莫勒（Martin Niemöller）在晚年接受一次采访时，讲述了这首小诗的背景。

"这其实不是一首诗。（1976年）我曾在凯瑟斯劳滕市附近的一间教会讲道……过后，人们向我提出一些问题…他们问我说，在1938年水晶之夜（编者注：纳粹袭击犹太人事件）发生后，我们有没有清醒过来。我说，天哪，不要问我1938年的事情，1937年我就被关起来了，此后一直关在单人牢房里。而且，你要知道，他们开始把共产党人关起来的时候，我们当时可能很快就知道了，我记不清了，但我们没有反抗，因为我们是为教会、在教会生活，共产党人又不是教会的朋友，正相反，是反对教会的，所以，当时我们沉默了。然后是工会，工会也不是教会的朋友，我们跟他们关系很少，或者根本没联系，我们就说，让他们自己为自己的事情斗争吧。我当时说的话没有留下文字，所以可能我的表述不完全是这样。"

马丁·尼莫勒基金会的网站刊登了这段文字，并补充说，尼莫勒准确记述了那段历史，即对纳粹的反抗阵线是如何发展的。"他没有提到犹太人，因为对犹太人大规模的迫害是在他被关进集中营后发生的。"

与希特勒会面

1892年出生的马丁·尼莫勒曾在一战期间，在军中作潜艇舰长。战争结束后，他就读神学，并成为一名牧师。

1933年，希特勒上台。纳粹大力在社会各个方面推进其意识形态（见系列三）。在教会内，一些人支持纳粹的种族主义等理念，他们被称为"德国基督徒"（Deutsche Christen）。这部分人做出一些荒谬的尝试，比如"废除"圣经旧约、"修改"新约、去除教会生活中的犹太元素等。

尼莫勒反对这种做法，并呼吁成立"牧师紧急联盟"（Pfarrernotbund）。然而，包括尼莫勒在内，在反对"德国基督徒"的教会阵营中，仍有很多人寄望于希特勒会"主持公道"。

1934年1月25日，希特勒会见所谓"教会争战"的"正反双方"。尼莫勒也被要求参与会见。

尼莫勒在1963年接受一次采访时，讲述了那次与希特勒会面的情况。"（反对派）教会领导人原本希望，在帝国总理府的这一邀请会带来这样的结果，即'领袖'会同意我们的诉求……然而，突然间，帝国元帅戈林走了进来，胳膊下夹着一本红色文件夹，向领袖鞠躬……并开始宣读：'这里在场的牧师尼莫勒今天早晨通了这样和那样内容的电话。'我第一次意识到，有人监听了我的电话。"

尼莫勒的通话内容令希特勒大为光火。会见的结果也令反对派大失所望。结束时，希特勒与与会者握手。轮到尼莫勒的时候，尼莫勒说道："帝国总理阁下，您之前说，德国人民的事，就留给您来操心吧。但我们也感到对德国人民负有责任。这一责任是不能被拿走的，是上帝交给我们的，除了上帝之外，没有人能从我们手中拿走，您也不行。"尼莫勒回忆说，希特勒抽回了已经握了相当长时间的手，走向了下一个人。

与希特勒见面一周后，尼莫勒收到讲道禁令。

1937年7月1日，尼莫勒被盖世太保抓走。在那之前的6月29日，他发表了被捕前的最后一次演讲，其中说道："我们应当听从上帝胜过听从人。"

尼莫勒被作为"希特勒钦点的囚犯"先后送往萨克森豪森集中营和达豪集中营，共被关押8年，直到1945年被美军解救。

反省

尼莫勒作为纳粹时期反抗运动的一位代表人物，在德国以及其它西方国家享有声誉。在美国新英格兰犹太人大屠杀纪念馆，就有一块石碑上镌刻了他那首小诗"起初他们带走了……"不过，这里的版本是：共产党人、犹太人、工会和天主教徒。

晚年尼莫勒（1972年）

在1963年接受采访时，尼莫勒也反省了他年轻时曾对犹太人并无好感。他说，后来，这令他感到很沉重。他解释说，在他的家乡泰克伦堡（Tecklenburg），有很多农民欠犹太债主或牲口商贩的钱。尼莫勒说，当时，该地区的整体气氛虽然不能说是系统性的反犹，但感觉上有这样的传统。1910年参军时，军中对于犹太人也有某种程度上的保留。直到他被关押在集中营后，他才反思到这一点，并进而认识到：即便对一个人没有好感，这个人仍是他的"兄弟"。

二战后，尼莫勒曾担任黑森州基督教会主席。他于1984年去世，享年92岁。