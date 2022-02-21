 駐華使館職員一度遭拘 日本：「絕對無法容忍接受」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.02.2022

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駐華使館職員一度遭拘 日本：「絕對無法容忍接受」

日本外務省在22日晚上表示，一名在中國的日本大使館工作職員，21日遭到北京的中國當局一度被拘留。日本外務省對此表示嚴重抗議外，並稱「要求中方道歉與保證不會再犯」。中方則表示，日本外交人員從事了「與其身份不符的活動」。

Illustration | Japan und China

剛剛先後舉辦奧運會的日中兩國關係再起波瀾

（德國之聲中文網）日本外務大臣林芳正在22日記者會指出「中方明確違反了維也納公約中有關外交的相關條件，絕對無法容忍接受」。日方並在22日時，由外務省事務次官森健良召喚駐日臨時代理大使楊宇表示嚴重抗議，楊宇則簡短回覆稱「會回覆給本國知道」。

同時，日本駐中國大使垂秀夫也在22日晚上前往中國外交部，對中國外交部部長助理吳江浩表示強烈抗議，稱中國侵犯外交豁免權。

然而，對於整件事情經過原委，目前仍不明朗。該職員在遭到拘留數小時後遭到釋放，並沒有受傷。

中方：不接受日方交涉

中國駐日本大使館發言人則稱，該日本外交人員在中國從事「與其身份不符的活動」，因此中方有關部門對其進行了調查詢問，也保障了其合法權利。同時稱「中方不接受日方所謂交涉」。呼籲日本尊重中國法律，嚴格約束駐華外交人員的言行。

中國外交部發言人華春瑩2月23日在例行記者會上針對相關提問表示，日本外交人員從事與其身份不符的活動，「​​中方依法依規對該人員進行了調查詢問」。華春瑩同時表示，「​​中國向日方提出嚴正交涉，要求日方尊重中國法律，嚴格約束駐華外交人員言行，防止類似事件再次發生」。

而在事發隔日的23日，駐日臨時代理大使楊宇還在日本老牌報紙《每日新聞》上投書，稱中日兩國在疫情下成功舉辦了兩次奧運盛會。
文中還稱，2022年適逢中日邦交正常化50週年，兩國以此「​​為契機，落實兩國領導人共識，回歸初心和原點，發揚和平、友好、合作精神，推動中日關系始終沿著正確方向行穩致遠，共同書寫新篇章。」

然而在北京冬奧落幕後立即發生的此次事件，讓兩國關係再掀風波。

 

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