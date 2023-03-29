 駐美大使空缺逾三月 中國傳對美「搞失蹤」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.04.2023

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駐美大使空缺逾三月 中國傳對美「搞失蹤」

美媒引述消息透露，美方一直積極安排與中國恢復對話，但中國卻對美國上演「突然消失」（ghosting）戲碼。同時中國駐美大使已空缺達3個月，專家認為這是北京在故弄玄虛，「就是要讓美方知道北京很不悅」。

自習近平三度連任中國領導人、權力更加集中之後，美方有意增加雙邊交流互動的層級，尤盼能多與習近平直接接觸。（資料照）

自習近平三度連任中國領導人、權力更加集中之後，美方有意增加雙邊交流互動的層級，尤盼能多與習近平直接接觸。（資料照）

（德國之聲中文網）美國政治新聞網站「POLITICO」週三（4月5日）引述消息報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在氣球事件後一直想重新安排與中國高層的會面，但北京卻對他「冷眼相看」（give him the cold shoulder）、「搞失蹤」（ghosting）。

消息來自一位現任美國官員及一位前國務院官員。他們匿名透露，2月份一個中國的高空間諜氣球飛越美國上空，導致布林肯推遲訪華行程，但此後美方一直在「努力重啟」雙邊高官會談，包含安排布林肯及其他美國高官訪華，以及促使美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平通話。

然而，這些消息表示：「中國正在回絕美國的努力。」美國白宮印太事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）上週也曾在公開場合表示：「中國一直不願意參與（和美國）建立信任、危機溝通或熱線的有關討論。」

報導亦指，台灣總統蔡英文與美國眾議長麥卡錫（Kevin McCarthy）5日的正式會面，可能再度打擊中國與美國恢復交流的意願。中國外交部發言人毛寧4日對此表示：「堅決反對美國政府第三號人物、眾議長麥卡錫同蔡英文會見」，且該會面「嚴重損害中方主權和領土完整」。

蔡英文與麥卡錫5日的正式會面，可能再度打擊中國與美國恢復交流的意願。

蔡英文與麥卡錫5日的正式會面，可能再度打擊中國與美國恢復交流的意願。

保衛民主基金會（FDD）高級中國研究員辛格爾頓（Craig Singleton）告訴POLITICO，蔡英文和麥卡錫「必須處理好一種微妙的平衡：既要傳遞團結的信息，又不能給北京以過度反應的許可」。

報導分析，蔡英文至今展開過七次「過境外交」，當時也都激怒了中國，但外交關係很快就反彈了。美中關係全國委員會主席奧林斯（Steve Orlins）指出，蔡英文與麥卡錫的會晤並沒有「官方訪問的外衣」，這意味著在蔡英文回到台北後，「（美中）外交互動應該重新開始」。

但在近年來，美國不斷向台灣加碼出售武器，以及美台官員日益增加與蔡英文的互動，都導致中國對美方越來越反感。報導分析，原本中美雙方都希望穩定日益動蕩的關係，但現在情況變得更多的是「華盛頓主動聯絡，而中國政府卻退縮了」。

中國駐美大使空缺

與此同時，中國駐美大使一職已空缺超過3個月。 《南華早報》指出，這是1979年中美關係正常化以來，該官位懸宕最久的一次；上一次是在1995年6月，當時華府同意中華民國（台灣）前總統李登輝在台灣總統大選前訪美，隨後北京即召回時任中國駐美大使長達兩個月。

台灣中央社5日報導，此人事任命遲遲未定案，凸顯了中美關係陷入僵局，也意味著中國目前還在審慎斟酌如何與美國打交道。

自前中國駐美大使秦剛接任中國外交部長後，各方專家普遍認為，下一任駐美大使將由秦剛的副手之一謝鋒擔綱，但北京至今尚未布達正式消息。而部分涉外專家也認為，不同於美國派大使需經過嚴格聽證，北京的人選指派並沒有內部資格審查的刁難，程序根本不該是問題。

各方專家普遍認為，下一任駐美大使將由秦剛的副手之一謝鋒（圖右）擔綱。

各方專家普遍認為，下一任駐美大使將由秦剛的副手之一謝鋒（圖右）擔綱。

「北京沒有參議院，沒有國會聽證，（人選）定了就是定了，想必是北京在故弄玄虛，以表達對美方的不滿，」美國巴克內爾大學（Bucknell University）政治學與國際關係教授朱誌群告訴《南華早報》：「就是要讓美方知道北京很不悅，並期盼美國好好善待中國的新任大使。」

另有若干人士以當前局勢分析，謝鋒有望在本月走馬上任，因為「北京得重新調整並關注蔡英文過境美國後，華府方面釋放的初步訊息」。

美盼與習近平直接接觸

POLITICO報導，北京也特別針對習近平與拜登的通話提案進行反擊。美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）上個月告訴記者，白宮希望在3月13日中國兩會結束安排一次元首通話，當時中國外交部的回應明確表示，北京不急於重新恢復這兩位領導人的聯繫。

中國外交部發言人汪文斌當時告訴記者：「我們認為，溝通的價值和意義在於增進理解、管控分歧，不能為溝通而溝通。美方應當拿出誠意，同中方相向而行，以實際行動推動中美關係重返正軌。」

另一位熟悉布林肯訪華計畫的美國官員匿名透露，雖然對出訪中國尚未定案，但布林肯將於4月中旬訪問亞洲，並有可能在期間短暫造訪中國。

POLITICO分析，自拜登上任以來，讓中國保持定期、有意義的溝通一直是該政府面臨的挑戰。即使有溝通，也往往沒有什麼實質成果，導致美國官員渴望更高層次的接觸，特別是與習近平的直接接觸。

報導指，習近平正式獲得史無前例的第三任期之後，美方認為「他說的話比他下屬的話重要得多」。一位美國官員匿名表示：「我們認為，領導人級別的接觸，特別是鑑於權力集中在習近平手中，對於促進我們兩國政府之間的有效溝通至關重要。」

因此美官員普遍認為，若中國政府最終同意布林肯訪華，尤其若能安排他會晤習近平，才可能為美中關係開闢更多溝通的空間。

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（POLITICO、台灣中央社、《南華早報》、中國外交部）

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