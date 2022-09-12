駐台代表處開館前 立陶宛代表團再訪台

（德國之聲中文網）兩岸關係緊張之際，立陶宛再有代表團訪台。根據台灣外交部，立陶宛經濟暨創新部新任政務次長澤麥提斯（Karolis Žemaitis）週一（9月12日）率領代表團，展開在台為期5天的訪問行程。該部表示，希望藉此深化雙邊經貿科技合作，也「強化台立民主夥伴關係及全球民主產業鏈的韌性」。

澤麥提斯率領的立陶宛代表團由28名政府官員和技術部門代表組成，於上週六（10日）抵台，本週一（12日）與即將出任立陶宛駐台經貿辦事處首任代表的盧百利（Paulius Lukauskas）共同出席「2022年台立經貿合作洽談會」。

台灣中央社報導，該洽談會商機達3000萬台幣，立陶宛代表團此次訪台聚焦雷射與生技產業，這也是該國的經濟支柱產業。報導引述官方統計指，2021年台立雙邊貿易額較2020年大幅成長23.8%。

澤麥提斯致詞時表示，這是他首次以經創部政次身分出訪，傳達出一個強而有力的訊息，即立陶宛在海外夥伴、經貿方面的優先考量。他稱，台灣是民主燈塔、也是立陶宛的「真朋友」，希望持續深化雙邊關係。

台灣外交部新聞稿則指，近來中國升高對台灣軍事威脅，片面改變台海現狀，立陶宛外交部長藍柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）8月在英媒發表的專文稱，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台不能成為中國對台灣軍事演習及挑釁行動的藉口，台灣及其人民對自由民主的堅持不該被犧牲，並強調「自由世界不能讓台灣成為第二個烏克蘭」。該部形容，澤麥提斯此際訪台，充分彰顯「台灣與立陶宛同為身處民主最前線的忠貞夥伴」。

截至截稿前，中國官方尚未對立陶宛官員最新的訪台行程做出公開回應。

立陶宛駐台代表處即將掛牌

此前，立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜（Jovita Neliupšienė）8月曾向「波羅的海新聞社」（Baltic News Service）表示，立陶宛駐台代表處預定9月12日開始運作，總理顧問盧百利將擔任首位代表。外界關注立陶宛駐台代表處何時開館，台立雙方至今仍三緘其口。

澤麥提斯在經貿洽談會前受訪時向媒體表示，盧百利才抵台不久，駐台代表處的一切籌備工作都還在進行當中。

台灣《自由時報》報導，駐台北立陶宛經貿代表處辦公室預定地國貿大樓外，已在本週掛上立陶宛國旗。

台灣與立陶宛持續深化雙邊關係，料將再激怒北京。去年7月20日，台灣外交部長吳釗燮宣布在立陶宛首都維爾紐斯設置駐立陶宛台灣代表處，並於11月18日正式掛牌運作。此舉當時已惹北京不悅，對立陶宛進行貿易制裁，並將與立陶宛的外交關係降至「代辦」層級。

立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜6月訪台時表示，今年第一季度立陶宛對中國的出口同比下降到「接近零」，希望可以在包括台灣在內的亞洲其它地區找到替代市場。

今年8月，立陶宛交通部政務次長愛格涅（Agnė Vaiciukevičiūtė）不顧北京施壓訪台，遭到中國政府制裁，並宣布取消與該部門的雙邊合作，再次引發爭議。

香港《南華早報》指，北京不只施壓立陶宛訪台代表團，也對佩洛西訪台代表團做出憤怒反應，然而其史無前例的環台軍演卻在美國引發了對聲援台灣的廣泛支持。今年到目前為止，有28名美國國會議員前往台灣。

近年來，許多歐洲大國支持台灣的呼聲也越來越高，俄羅斯入侵烏克蘭則加深了人們對北京可能對台灣採取同樣行動的擔憂。

立陶宛對台政策惹怒北京

（綜合報導）

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