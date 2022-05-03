馬里烏波爾爆發激戰 烏稱俄軍正加速襲擊東部

（德國之聲中文網）烏克蘭議會的執政黨負責人阿拉卡米亞（David Arakhamia ）週三（5月4日）表示，俄羅斯部隊已經進入馬里烏波爾的亞速鋼鐵工廠。自由歐洲電台援引阿拉卡米亞的話說：「俄羅斯軍隊已經在該工廠內。」

多家通訊社報導，該地發生了激烈的戰鬥。烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）同日表示，馬里烏波爾的最後一批烏克蘭戰鬥人員仍然躲在亞速鋼鐵廠內。

阿拉卡米亞補充稱，該地發生了激烈的戰鬥後，烏克蘭與困在亞速鋼鐵工廠內的部隊恢復了聯繫，烏克蘭政府與廠內最後一批烏克蘭士兵仍有接觸。

同日稍早，馬里烏波爾市市長博伊琴科（Vadym Boichenko）表示，大約有200名平民和30多名兒童仍然被困在鋼鐵廠。在工廠的激烈戰鬥中，已失去了與烏克蘭戰士的聯繫。

亞速鋼鐵廠傳出激戰同時，俄羅斯國防部週三（5月4日）表示，它將在週四、週五與週六一連三天於亞速鋼鐵廠開放人道主義走廊。

該部在一個網上的聲明中說：「俄羅斯武裝部隊將於莫斯科時間5月5日、6日和7日上午8時至下午6時從亞速鋼鐵工廠境內開放人道主義走廊，以疏散平民。」

該工廠是烏克蘭戰鬥人員在馬里烏波爾的最後據點，當局稱數百名平民仍躲在地下隧道網絡中。此前有消息指，100多名平民順利從遭圍困多時的港口城市馬里烏波爾撤離。

3日，聯合國和紅十字會從該工廠疏散的一百多名平民，在經過3天的艱苦旅程後抵達烏克蘭控制的扎波羅熱。

烏稱俄計劃在馬里烏波爾閱兵

烏克蘭軍事情報在社交媒體上發表聲明稱，俄羅斯計劃於5月9日在馬里烏波爾舉行二戰勝利日閱兵。聲明表示：「該城市的中心街道正在緊急清理碎片、屍體和未爆彈藥。一場大規模的宣傳活動正在進行中。俄羅斯人將看到關於當地人因見到占領者而感到『喜悅』的故事。」

5月9日的勝利日是俄羅斯最重要節日之一，有人猜測俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）可能會在莫斯科宣布一項重大消息。克裡姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）在回應普丁是否會在9日宣布大規模動員預備軍人時說：「這不是真的。這是無稽之談。」

當被問及普京是否可能在下週一（5月8日）的演說中對烏克蘭宣布全面戰爭時，佩斯科夫亦回答：「不，那是無稽之談。」

烏稱俄正在加快東部攻勢節奏

與此同時，烏克蘭國防部4日表示，俄羅斯正試圖加快其在烏克蘭東部地區的進攻節奏。烏克蘭國防部發言人莫圖茲雅尼克（Oleksandr Motuzyanyk）說，光是星期二，莫斯科就進行了近50次空襲。

莫圖茲雅尼克還表示，俄羅斯繼續對馬里烏波爾的亞速鋼鐵廠進行炮擊和空襲，而該城市內最後一批烏克蘭部隊就躲在工廠裡。他說，俄羅斯已發動新的攻勢來衝擊該工廠。此外，他說俄羅斯戰略轟炸機從裡海上空向烏克蘭的目標發射了18枚火箭彈，目的是破壞烏克蘭的運輸基礎設施。

同日，英國國防部也表示，俄羅斯正在繼續打擊非軍事目標，以削弱烏克蘭的決心。其最新的軍事情報顯示，這些目標包括住宅、學校、醫院和交通樞紐。

英國國防部補充，雖然俄羅斯的地面部隊集中在烏克蘭東部，但導彈襲擊繼續在烏克蘭各地進行。該部表示，俄羅斯將敖德薩、赫爾松和馬里烏波爾等關鍵城市作為目標，這也凸顯了他們想完全控制黑海通道的願望。

美國將與七國集團擬加強對俄制裁

美國總統拜登4日表示，他對向俄羅斯實施更多制裁持「開放」態度。拜登在白宮對記者說，他將在未來幾天與七國集團的盟友討論這個問題。

此外，烏克蘭外交部長庫列巴同日在一段影片中說，阻止歐盟逐步禁運進口俄羅斯石油的國家，將成為俄羅斯軍隊在烏克蘭所犯罪行的同謀。他在這段推特上的影片中說：「如果歐洲有任何國家將繼續反對禁運俄羅斯石油，我們將有充分理由說，這個國家是俄羅斯在烏克蘭領土上所犯罪行的同謀。他們對俄羅斯在烏克蘭所做的一切負有責任。」

歐盟已經制定了對俄羅斯的第六輪制裁計劃，包括在今年年底前禁止進口俄羅斯石油。匈牙利和斯洛伐克已經表示，他們不會參加石油制裁，並要取得額外一年的時間來尋找替代供應商。

（路透社、法新社、美聯社）

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