 馬里烏波爾爆發激戰 烏稱俄軍正加速襲擊東部 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.05.2022

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馬里烏波爾爆發激戰 烏稱俄軍正加速襲擊東部

馬里烏波爾的亞速鋼鐵廠傳出激戰，烏克蘭表示，俄羅斯部隊已進入該廠。與此同時俄羅斯國防部稱將於該廠開放人道走廊。同日，英國與烏克蘭都說俄羅斯正在加大襲擊烏克蘭各地的力道。

Ukraine | Eindrücke aus Mariupol

烏克蘭議會的執政黨負責人阿拉卡米亞（David Arakhamia ）週三（5月4日）表示，俄羅斯部隊已經進入馬里烏波爾的亞速鋼鐵工廠。

（德國之聲中文網）烏克蘭議會的執政黨負責人阿拉卡米亞（David Arakhamia ）週三（5月4日）表示，俄羅斯部隊已經進入馬里烏波爾的亞速鋼鐵工廠。自由歐洲電台援引阿拉卡米亞的話說：「俄羅斯軍隊已經在該工廠內。」

多家通訊社報導，該地發生了激烈的戰鬥。烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）同日表示，馬里烏波爾的最後一批烏克蘭戰鬥人員仍然躲在亞速鋼鐵廠內。

阿拉卡米亞補充稱，該地發生了激烈的戰鬥後，烏克蘭與困在亞速鋼鐵工廠內的部隊恢復了聯繫，烏克蘭政府與廠內最後一批烏克蘭士兵仍有接觸。

同日稍早，馬里烏波爾市市長博伊琴科（Vadym Boichenko）表示，大約有200名平民和30多名兒童仍然被困在鋼鐵廠。在工廠的激烈戰鬥中，已失去了與烏克蘭戰士的聯繫。

亞速鋼鐵廠傳出激戰同時，俄羅斯國防部週三（5月4日）表示，它將在週四、週五與週六一連三天於亞速鋼鐵廠開放人道主義走廊。

Dmytro Kuleba

烏克蘭外交部長庫列巴同日在一段影片中說，阻止歐盟逐步禁運進口俄羅斯石油的國家，將成為俄羅斯軍隊在烏克蘭所犯罪行的同謀。

該部在一個網上的聲明中說：「俄羅斯武裝部隊將於莫斯科時間5月5日、6日和7日上午8時至下午6時從亞速鋼鐵工廠境內開放人道主義走廊，以疏散平民。」

該工廠是烏克蘭戰鬥人員在馬里烏波爾的最後據點，當局稱數百名平民仍躲在地下隧道網絡中。此前有消息指，100多名平民順利從遭圍困多時的港口城市馬里烏波爾撤離。

3日，聯合國和紅十字會從該工廠疏散的一百多名平民，在經過3天的艱苦旅程後抵達烏克蘭控制的扎波羅熱。

烏稱俄計劃在馬里烏波爾閱兵

烏克蘭軍事情報在社交媒體上發表聲明稱，俄羅斯計劃於5月9日在馬里烏波爾舉行二戰勝利日閱兵。聲明表示：「該城市的中心街道正在緊急清理碎片、屍體和未爆彈藥。一場大規模的宣傳活動正在進行中。俄羅斯人將看到關於當地人因見到占領者而感到『喜悅』的故事。」

5月9日的勝利日是俄羅斯最重要節日之一，有人猜測俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）可能會在莫斯科宣布一項重大消息。克裡姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）在回應普丁是否會在9日宣布大規模動員預備軍人時說：「這不是真的。這是無稽之談。」

當被問及普京是否可能在下週一（5月8日）的演說中對烏克蘭宣布全面戰爭時，佩斯科夫亦回答：「不，那是無稽之談。」

烏稱俄正在加快東部攻勢節奏

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一封由学术界和艺文界人士联名的公开信近日来成为德国舆论争论的焦点。它不仅涉及德国是否应该向乌克兰提供重型武器的讨论，还涉及到是否应该让乌克兰独自应战从而避免战事升级蔓延的道义问题。

烏克蘭3日稱俄羅斯試圖包圍在烏東地區的烏克蘭部隊。同日，俄羅斯部隊再次砲擊烏西城市利沃夫。而在與法國總統馬克宏的通話中，俄羅斯總統普丁稱他對會談抱持開放態度。

在俄罗斯攻占乌克兰首都基辅的行动失败之后，美国官员称，莫斯科计划正式吞并乌东部分地区，尤其是卢甘斯克和顿涅茨克。此前俄外长也表示，目前没有计划在近期内结束战争。

與此同時，烏克蘭國防部4日表示，俄羅斯正試圖加快其在烏克蘭東部地區的進攻節奏。烏克蘭國防部發言人莫圖茲雅尼克（Oleksandr Motuzyanyk）說，光是星期二，莫斯科就進行了近50次空襲。

莫圖茲雅尼克還表示，俄羅斯繼續對馬里烏波爾的亞速鋼鐵廠進行炮擊和空襲，而該城市內最後一批烏克蘭部隊就躲在工廠裡。他說，俄羅斯已發動新的攻勢來衝擊該工廠。此外，他說俄羅斯戰略轟炸機從裡海上空向烏克蘭的目標發射了18枚火箭彈，目的是破壞烏克蘭的運輸基礎設施。

同日，英國國防部也表示，俄羅斯正在繼續打擊非軍事目標，以削弱烏克蘭的決心。其最新的軍事情報顯示，這些目標包括住宅、學校、醫院和交通樞紐。

英國國防部補充，雖然俄羅斯的地面部隊集中在烏克蘭東部，但導彈襲擊繼續在烏克蘭各地進行。該部表示，俄羅斯將敖德薩、赫爾松和馬里烏波爾等關鍵城市作為目標，這也凸顯了他們想完全控制黑海通道的願望。

美國將與七國集團擬加強對俄制裁

美國總統拜登4日表示，他對向俄羅斯實施更多制裁持「開放」態度。拜登在白宮對記者說，他將在未來幾天與七國集團的盟友討論這個問題。

此外，烏克蘭外交部長庫列巴同日在一段影片中說，阻止歐盟逐步禁運進口俄羅斯石油的國家，將成為俄羅斯軍隊在烏克蘭所犯罪行的同謀。他在這段推特上的影片中說：「如果歐洲有任何國家將繼續反對禁運俄羅斯石油，我們將有充分理由說，這個國家是俄羅斯在烏克蘭領土上所犯罪行的同謀。他們對俄羅斯在烏克蘭所做的一切負有責任。」

歐盟已經制定了對俄羅斯的第六輪制裁計劃，包括在今年年底前禁止進口俄羅斯石油。匈牙利和斯洛伐克已經表示，他們不會參加石油制裁，並要取得額外一年的時間來尋找替代供應商。

（路透社、法新社、美聯社）

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