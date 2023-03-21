馬蔡各自出訪中美 引爆哪些話題？

（德國之聲中文網）台灣總統蔡英文於週三出發前往中美洲訪問並過境美國，正好與已在中國進行首次訪問的台灣前總統馬英九撞期，引發海峽兩岸輿論熱議。究竟馬蔡兩人出訪的主要爭議為何，各方又是如何回應？DW為您整理報導。

蔡英文過境美國

蔡英文於週三（29日）率團出訪，展開為期10天9夜的「民主夥伴共榮之旅」，除了訪問中美洲台灣邦交國瓜地馬拉、貝里斯之外，去程及回程也會過境美國紐約、洛杉磯並分別待2夜。

目前外界預料，蔡英文過境美國紐約、洛杉磯時都將發表演說，並會在洛杉磯與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會面，不過台灣總統府對於美國過境期間相關行程，至今仍保密到家。

據台灣總統府新聞稿，蔡英文週三中午上機前在台灣桃園機場發表談話表示，台灣始終和全球民主夥伴站在一起，面對疫情衝擊時彼此伸出雙手相互幫助，在威權主義擴張之際，共同站穩腳步、守護自由民主。「這趟民主夥伴共榮之旅，正是要展現我們深化和友邦交流合作的決心」，她說。

蔡英文說，「我要感謝民主夥伴挺台灣，也要告訴全世界，民主台灣會堅定捍衛自由民主價值，更會持續作為國際社會的良善力量延續善的循環，強化全球民主韌性」。

她強調，「外來壓力不會阻撓我們走向世界的決心。我們冷靜、自信、不屈服、不挑釁，台灣會堅定地走在自由民主的道路上，走向世界這條路雖然崎嶇，但台灣並不孤單」。

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美中私下溝通

蔡英文赴美前，美中雙方疑似對此行採取降溫措施。彭博社28日引述知情人士說法稱，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）24日與中共政治局委員、中央外委會主任王毅「秘密通話」。中美雙方都沒公布有關通話內容，而且目前白宮及中國駐美大使館都未回應彭博社的報導。

美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）28日證實，美國國務院亞太副助理國務卿華自強（Rick Waters）曾在先前訪問了北京、上海與香港，但巴特爾拒絕說明華自強的訪問細節與成果，只表示這是一次工作性的拜會。

此外，台灣TVBS電視台也報導，就在蔡英文出發前，美國國務院亞太助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）原先要針對蔡英文過境美國，向記者進行「台灣總統過境美國」的簡報，但卻在開始前38分鐘通知「延期」，到舉行前23分鐘又再度通知「取消」，且未說明原因，僅提到會在準備好後再宣布新的簡報時間。

中國央視則報導，中國國台辦發言人朱鳳蓮週三在例行記者會上表示，民進黨當局出於謀獨政治私利，製造各種藉口，利用各種機會，從事謀獨活動。朱鳳蓮稱，台灣當局領導人所謂「過境」，本質上是「倚美謀獨」的挑釁行徑，企圖製造「一中一台」、「兩個中國」等違反一個中國原則的事件。

朱鳳蓮強調，蔡英文過境美國，可以待在機場或飯店，但台灣當局卻以各種名目，要同美國政府官員、國會議員接觸。如果蔡英文與麥卡錫接觸，將嚴重違反「一中原則」和損害中國主權和領土完整，破壞台海和平穩定的挑釁。「我們對此堅決反對，必將採取措施堅決回擊」，朱鳳蓮說。

洪都拉斯外交爭議

台灣原先的邦交國洪都拉斯，在經歷4天的發展後，在25日正式宣佈和台灣斷交，並且與中國建交，在台灣內部引發高度討論與爭議。

台灣《自由時報》27日報導，民進黨發言人張志豪表示，北京的金錢外交無法改變台灣跟中國互不隸屬的事實，也無法挫折台灣人堅持自由民主的意志；但馬英九身為前總統，北京選在他出發前一天操作台洪斷交，表明馬英九此行根本是幫中國背書。

台灣中央社報導，針對中國與洪都拉斯選在蔡英文出訪前建交，是否為施壓台美，巴特爾重申，這是洪都拉斯的決定，但中國經常為換取外交承認而做出承諾卻未兌現，近期在拉丁美洲及全球都出現類似案例。

他並說，蔡英文過境符合美國政策、長年慣例及美台非官方關係的性質，是出於對訪客安全與尊嚴的考量，美國將依循「一中政策」，深化並擴大與台灣的往來。

馬英九接待規格惹議

台灣《聯合報》在馬英九出訪的週一率先披露，中國官方可能派出中共中央政治局常委，國務院常務副總理丁薛祥接機，並且會在上海浦東機場以紅地毯相迎等「國賓級」禮遇來做接待，引發討論。但當日最後，中方僅由國台辦副主任陳元豐和上海官員接機，層級下降許多。

台灣《自由時報》報導，民進黨發言人卓冠廷表示，這種待遇層級顯然不把台灣卸任元首放在眼裡，連香港特首的待遇都不如，「對中求和，最終就是被看更扁」。

中國官媒新華社在週一的接機新聞中，只用了97個字報導馬英九的訪問，篇幅簡短而低調，而且未對馬英九加註任何前任或現任頭銜，引發輿論熱議，也被視為是中國官方有意對馬英九的訪問行程去政治化，甚至是降溫。

不過，當馬英九訪問團在週二前往南京中山陵謁陵後，新華社和中國央視，以及其他中國官方媒體對馬英九的稱呼都加上了頭銜，稱其為「中國國民黨前主席」。這是否意味著中國官方重新將馬英九的首次祭祖訪問定位為黨政人士交流，或是未來將更改接待規格，仍有待觀察。

而對於外界的批評，馬英九週二在南京受訪時也回應，他對中國官方的接待規格很滿意，還說這是「超乎預期」。

馬再度呼籲和平協商

台灣《聯合報》報導，馬英九前總統一行週三上午參觀南京大屠殺紀念館，在「和平大鐘」前接受媒體採訪時表示，兩岸都應該避戰、謀和，協商如何來避免戰爭。

馬英九說，一旦戰爭發生，沒有其他任何事情可以彌補。他對日本侵華歷史表示，「一方面我們應該自立自強，讓我們做到不受外族入侵的能力，但是也要注意我們要保持一個非常仁愛的心，不要去侵略別人」，馬英九說。

此外，馬英九在週二晚間於南京會與中共江蘇省委書記信長星會面和晚宴後，估計後續湖北、湖南、重慶和上海的省委書記，都會在當地與馬英九會面。而中共中央台辦、大陸國台辦主任宋濤，可能會在湖北武漢會見馬英九。

（綜合報導）

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