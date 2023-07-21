 馬英九邀陸生團訪台 交流內容引發熱議 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.07.2023

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馬英九邀陸生團訪台 交流內容引發熱議

台灣前總統馬英九親自邀請的中國大陸師生參訪團，近期到台灣參訪，在兩岸引發高度關注。但部分台灣學生批評這項交流流於形式，究竟這樣的批評有無道理？與會學者又如何看待參訪團成果？

馬英九基金會邀請中國5所大學的37名師生訪台，圖為基金會執行長蕭旭岑15日在台灣桃園機場接待北大前校長郝平與陸生一行。

馬英九基金會邀請中國5所大學的37名師生訪台，圖為基金會執行長蕭旭岑15日在台灣桃園機場接待北大前校長郝平與陸生一行。

（德國之聲中文網）台灣前總統馬英九以其基金會名義，邀請中國大陸5所大學的37名師生赴台交流，並於15日起參訪9天，並安排與台灣知名大學進行兩岸交流。但有台灣學生在網上批評，這並非真正意義上的交流。

馬英九在今年3月27日至4月7日，以祭祖和促進兩岸師生交流的名義訪問中國大陸，成為自1949年以後，首位訪問中國大陸的卸任中華民國元首。當時他安排了多場大學交流，並承諾會邀請中國大陸師生訪台。

經歷過多次折衝，台灣內政部移民署最終於7月11日正式批准放行，執政的民進黨政府也表示贊成兩岸交流。

該師生參訪團由北京大學前校長、現任北大黨委書記郝平帶團，並由北京大學、清華大學、復旦大學、武漢大學、湖南大學等5所中國知名大學的師生所組成，且訪團成員還包含奧運乒乓球金牌得主丁寧等知名人士，引發話題。

而馬英九基金會除了邀請訪問團走訪台灣各地，參觀台灣知名企業，也依序在國立政治大學、中國文化大學、國立台灣大學和國立東華大學等4所台灣學校安排交流活動，希望能促進兩岸師生直接互動。然而，台灣網友和師生對於這次交流的活動成效，看法不盡相同。

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台生上網批評交流活動流於形式

一位自稱參與了交流活動的台灣學生Claire，以網名wcdaniel，19日在社交平台Reddit上發表題為〈臺灣人接待陸生有感〉的文章，批評這次舉辦的兩岸交流活動「只是個過場」。

文章寫道，「一方面覺得時間太短，另一方面也感嘆交流品質低落：基本上稍微涉及政治的必然沒有交流」，只有生活層次的皮毛小事才得以談論。該學生雖未指名是哪場活動，但她認為這團陸生並不是來實際交流的。

她還舉美國和中國外交正常化之前的1971年「乒乓外交」為例，認為這次「交流」，其實更接近「交流宣告」。

文章總結道：「我真的很希望兩岸的人民可以和平對等，作為一個個獨立的『人』良善共處。然而在這場陸生團訪台『交流』中，我並沒有看見這樣的意圖。」

DW在21日嘗試與這位學生聯絡，但至截稿為止，對方並未回覆。

台灣前總統馬英九曾在今年3月底至4月訪問中國，圖為當時他在南京中山陵題字。

台灣前總統馬英九曾在今年3月底至4月訪問中國，圖為當時他在南京中山陵題字。

此外，以特約記者名義在台灣網路平台「沃草」撰稿的政大東亞所學生何宇軒，也發表文章指出，這次交流看似無害，但17日的政大交流場次沒有開放台灣媒體採訪，反而讓被視為立場親中的香港媒體刊出座談內容。何宇軒指，該港媒後來下架了一篇包含「兩岸一家親」等詞語、「統戰色彩明顯的報導」，留下另一篇「美化兩岸交流」的報導。

何宇軒寫道，外界此前對此交流團已有「統戰」的疑慮，「馬英九基金會雖然不斷澄清，但從這種禁止台灣媒體、獨厚親中媒體的做法，顯然無法自圓其說」。

對此，與會的政大外交政策研究中心主任黃奎博向DW表示，據他了解，有媒體獨家披露在政大的閉門會談部分內容，這是記者憑個人關係向與會者探聽到會談內容並加以報導。所以經溝通後，才會在刊出後旋即撤下，「只允許統戰色彩明顯的媒體採訪（政大場）發稿，並非事實」。

台灣中央社報導，馬英九基金會執行長蕭旭岑週四（20日）在接受媒體採訪時稱，這次陸生來台參訪受到各地民眾歡迎，是個很好的開始，且效果超乎預期。他認為，雙方政府都應儘速開放兩岸常態化交流。

學者與媒體都感到倉促

針對何宇軒的說法，一位台灣媒體記者告訴DW，馬英九基金會此次活動，「有些沒（對媒體）開放，似乎就去現場看著辦」。而對於學生的批評，他認為Claire在網路上的批評有些道理，「筆調滿正常的」。

另一位台灣媒體記者則向DW表示，參訪團此次行程總是一改再改，複製了上次馬英九訪問中國大陸時的情況，「記者都很崩潰」。除了行程每天都在更動外，細節也是一問三不知，溝通很不順暢。以台大的交流活動為例，台大校方跟馬英九基金會互相搞不清楚應該由誰出面邀請媒體，而活動最後則出乎意料地由台大政治系主辦。

據DW了解，19日在台大舉行的交流活動，包含現任的校長、副校長等台大校方高層都沒有參與活動。不過，當日準備出國的台大前校長管中閔，有到現場接待大陸師生團。但由於時間匆促，管中閔隨後就趕往機場，並未參與後面的兩岸交流活動，而是由台大政治系主任張登及等學者，與參訪團舉行正式的交流會。

帶團的郝平曾在2018年至2022年擔任北京大學校長，與2019年至2023年擔任台大校長的管中閔，雙方級別相當，彼此又是舊識，因此兩人在現場有熱烈的互動。

曾出席政大、文大和部分參訪行程的政大法律系副教授廖元豪告訴DW，由於台灣政府對該訪問團核准得很晚，以政大場來說，準備得非常倉促，很多台方與會者都是臨時被邀來參與，所以批評者若批評是「過場」，他認為「沒有什麼錯」。

前台灣總統馬英九邀請中國學生到台灣交流，在台灣引發討論。圖為台北市一景。（資料照）

前台灣總統馬英九邀請中國學生到台灣交流，在台灣引發討論。圖為台北市一景。（資料照）

與會學者：活動形式限制了內容

出席台大交流活動的台大政治系教授左正東告訴DW，他認為網上的說法有些「吹毛求疵」，以台大場來說，大陸媒體的訪問也是在交流結束之後；如果台灣媒體有興趣，也可以在交流結束後訪問與會者。

至於有學生認為交流的效果不佳，左正東認為，在團體活動的形式下，本來就會有一定限制，「這也是為什麼陸生來台就學這麼重要，個別來台親身體驗才會有真實的交流」。

廖元豪則把恢復兩岸學術交流形容為「吵架後想要復合的情侶，雙方把彼此最好的一面呈現出來，並沒有什麼錯」。他舉例，文大場讓學生直接分組進行交流，討論效果就很好。

黃奎博也解讀，得來不易的兩岸高校生重啟交流一事，首重相互尊重、求同存異。雖然交流的時間有限，還必須去參訪文化景點，但「絕大多數的台生都能尊重陸生根據自身認知與價值觀所發表的言論，展現民主風範，我給予極高的肯定」。

針對馬英九邀請陸生團赴台交流，台灣陸委會主委邱太三19日曾稱他擔憂的是「學校黨委書記帶隊」，因為他認為「校園不該有政治力的介入」。據台灣中央社報導，邱太三說他並非對台灣民主沒有信心，而是「不可能配合對岸的統戰、不可能搭一個舞台給對台灣有敵意的人進行統戰」。

台灣行政院副院長鄭文燦則於12日表示，這次陸生團赴台是專案核准，而台灣政府也希望兩岸間恢復「健康有序的交流」，促進兩岸和平穩定。

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（綜合報導）

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