馬英九訪中 看點有哪些？

台灣前總統馬英九將於週一（3月27日）下午抵達上海展開赴陸行程，雖然被外界定調為祭祖活動，但這是自兩岸分治74年來，首次有卸任台灣領袖訪問中國，備受各界關注。27日下午，馬英九在台灣桃園機場簡短談話；台灣《聯合報》指出，馬英九盼能「透過年輕人互動改善兩岸氛圍，讓和平能夠更快更早來到我們這裡」。DW為您整理了馬英九此行的幾大看點，一窺這場世紀性訪問。

馬英九到底會見到誰？

雖然馬英九基金會執行長蕭旭岑先前已否認馬英九將與中國國家主席習近平見面，但台灣《聯合報》報導，馬英九週一訪問的首站，將由中共中央政治局常委、中國國務院常務副總理丁薛祥在上海浦東機場接機。目前預計，馬英九也會在抵達上海浦東機場後，發表談話。

丁薛祥曾在2015年習近平與馬英九在新加坡舉行的馬習會（或習馬會）中，以中共中央辦公廳副主任的名義參與雙方會晤和晚宴，因此與馬英九也非第一次見面。但目前尚不清楚丁薛祥是否會陪同馬英九參與隨後的行程。

此外，由於按照國際慣例和外交禮儀，至機場接待外賓來訪的負責官員，並非是外訪的最高層級地主國官員，而很可能只是次要官員，因此若中方真派出丁薛祥接機，後面是否會有其他更高層的官員出面接待馬英九一行，就有操作的空間。

台灣《聯合報》20日曾報導，北京消息人士指出，中共中央對台工作領導小組副組長、全國政協主席王滬寧，有可能會在行程的最後，於上海與馬英九會面，大陸國台辦主任宋濤則預計在南京與馬英九會面。

台灣陸委會主委邱太三24日對此表示，他在數年前就得知馬英九想要辦「馬習二會」，研判此次馬英九訪問中國大陸將會見到「不期而遇的人」。他表示，會持續關注中方如何出招。

而對於蕭旭岑表示，會有什麼樣層級的中國官員接待馬是「客隨主便」，邱太三認為，馬英九應該不會只跟宋濤見面，因對方層級太低，將使原本期待的效應變得非常低。

邱太三又指出，馬英九去南京、武漢等地，如果都只是見到當地的省委書記，是有點「層級不對等」，應要有中國國務院總理、副總理層級人士出面才行。

住哪裡很重要

馬英九訪問團雖然公佈了在中國期間的主要行程，但並未公布每日的住宿和用餐地點，也令外界好奇是否有其他的會晤和餐敘。而中國官方是否重視此次訪問，以及是否會有非公開行程，也可從中方的接待規格中看出端倪。

一位不願具名的中國學者李教授（化名）告訴DW，馬英九訪問的首站南京，過去中國官方一般來說，會安排訪問南京的政要居住在紫金山莊、或是南京東郊國賓館，兩地都離馬英九週二要謁陵的中山陵很近。例如2016年國民黨前主席洪秀柱訪問南京時，就跟當時的江蘇省委書記、即現在的中國總理李強在紫金山莊會面。

而在武漢的部分，因為中方依照外國領導人等級的維安，便有很高的機率會居住在東湖賓館，而至重慶則可能會下榻住在渝都賓館，基本上全程都是國賓待遇。

李教授認為，對比過去前台北市長柯文哲訪問上海時，安排柯文哲居住在上海市級的興國賓館，並且在瑞金飯店舉行「雙城論壇」，上海西郊賓館則是上海排名第一的國賓館，如果讓馬英九下榻，可以顯示出對行此的重視，「中共對此拿捏得很清楚」。

2005年，前國民黨主席連戰首次訪問中國時，首站前往南京、居住在市區的金陵飯店，到上海時則住在浦東香格里拉大飯店。馬英九這次不在上海先做停留，而是直接前往南京，到行程最後才會返回上海。

隨團出訪的台灣國立政治大學法律系副教授廖元豪向DW表示，他目前尚不知道訪問團在訪問期間的各個住宿地點，只強調中國官方對馬英九的維安採取很高的規格。他也研判，馬英九應該會在中國各大城市晨跑，甚至有可能帶著學員一起晨跑。

維安怎麼處理？

過去台灣政治領袖訪問中國，經常遇見當地民眾在戶外熱情迎接，或是出現抗議或嗆聲等行動。例如台灣《自由時報》2016年曾報導，洪秀柱2016年到中山陵謁陵時，曾吸引大批民眾到場支持，更有一名自稱叫史庭福的男子，手持兩面中華民國國旗，高喊「中華民國萬歲」、「三民主義萬歲」、「三民主義統一中國」。

台灣《聯合報》報導，由於馬英九將是兩岸分治74年來首位踏入中國的卸任台灣領導人，大陸各省市都以「元首級」警衛安排與接待，各省市台辦、公安廳，精勘路程達五遍以上，務必做到分秒不差，完全是按「元首級」警衛和安保。

報導稱，中國官員透露，為了這次行程順利，各種可能發生的狀況，儘量提前予以排除。例如有可能出現路邊民眾陳情、民眾高聲歡呼、或拿出標誌布條等。每個省市，勘驗路況達五遍以上。必須精準算出，馬英九車隊從下榻旅店到目的地，目的地移動到下一旅程的準確時間，做到分秒不差，連遇紅綠燈需停幾秒都計算在內。

此外，由於本次馬英九到中國的訪問團另有多位卸任官員、學者和大約30位的「大九學堂」學員，馬英九本人是否會全程與其他團員共同「團進團出」，也是外界關注的焦點。若馬英九離團外出，就有可能出現「隱藏版行程」 。

值得一提的是，由於馬英九數十年來都有慢跑的運動習慣，以前出訪其他國家，也經常在海外其他城市晨跑。本次馬英九是否會在中國各大城市晨跑，以及有無可能遇到其他中國民眾上前歡迎、甚至抗議，都成為一大關注重點。

因此，若安排馬英九在週一和週二居住在南京紫金山莊，或是南京東郊國賓館，除了方便維安外，也很適合馬英九在早上舉行晨跑，「從東郊國賓館跑步到中山陵只要15分鐘」，李教授向DW解釋。

「如果我是他們，我會建議他們可以拍幾張（在中國）慢跑的照片，放上社交媒體，就很具有象徵意義」，李教授說，「在中山陵跑步再合適也不過了」。

對媒體保密到家？

據DW了解，這次訪團媒體限制嚴格，全權由國台辦安排。DW曾致電中國國台辦，想了解外國媒體參與採訪的可能性，但國台辦宣傳部直接回應，「（馬英九此行）沒有（對外媒）開放」，只有常駐北京的台灣記者與中港澳媒體記者可以跟團報導。

一位常駐北京的台灣記者向DW表示，國台辦此舉大概這是為了「方便管理」，以免出現「兵荒馬亂」的場景。但也有台灣媒體人認為，此舉是中國官方較新的管理模式，否則過去台灣政治人物訪問中國，例如國民黨主席朱立倫2015年、洪秀柱2016年參加國共論壇，前台北市長柯文哲在2015年和2017年參加上海雙城論壇，都有媒體隨團採訪。

一位北京的媒體主管向DW表示，他們沒有跟國台辦系統打過交道，而且這次高層對馬英九此行的態度較為保守，認為報導的內容「不好拿捏」，因此他們不打算派記者隨團訪問。

搶奪話語權還是放眼2024大選？

台灣東吳大學政治系助理教授陳方隅向DW表示，國民黨想藉由馬英九這次出訪中國營造出來的形象，即只有國民黨可以跟中國交流，民進黨不行。民進黨一定會帶來衝突，國民黨則可以帶來和平。

陳方隅解讀，台灣民意跟2020年相比來說沒有太大轉變，但現在沒有政黨認同的選民越來越多。而國民黨現在黨內「亂七八糟」，很難看出誰會出來選總統。馬英九想要搶奪兩岸政策的話語權，讓人認為兩岸交流都要靠他。

陳方隅也認為，台灣各界都不會反對兩岸交流，也認為兩岸交流是多多益善，但兩岸交流內容從來都是由中共決定。所以說馬英九這次的行程到底會不會改變中共，其實很難說。而中共現在的互動條件就是要反對台獨，要民主協商跟贊成統一，這些東西是台灣執政黨不可能答應的，頂多是呼籲要多做交流。

（綜合報導，William Yang亦對本文有貢獻）

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