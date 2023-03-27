馬英九訪中 國台辦副主任接機

（德國之聲中文網）台灣前總統馬英九於週一（27日）下午抵達上海浦東國際機場，開展他訪中為期12天的行程，但並未如媒體先前預料，由中共中央政治局常委丁薛祥等高層出面接機，僅由中國國台辦副主任陳元豐和上海官員接機，中國官方報導也未提及馬英九任何頭銜。

媒體拍攝到的畫面顯示，馬英九於週一下午4時21分降落上海，並由中國國台辦副主任陳元豐、中共上海市委秘書長張維、國台辦聯絡局局長孫升亮和上海市台辦主任鐘曉敏等官員在浦東機場接機，但未如外界先前預料有中共高層出現。此外，現場也沒有出現紅地毯的迎賓配置。

台灣中央社報導，馬英九這趟行程定調為祭祖、交流，對於是否見到中方高層官員，馬英九基金會執行長蕭旭岑日前對外表示「客隨主便」。

中國官方媒體新華社，雖然即時報導了馬英九的到訪，但非常低調地處理，全文僅用了97個字，並且未提及馬英九的任何頭銜，或是與2015年兩岸雙方在新加坡舉行的「馬習會」（或「習馬會」）一樣，稱呼為「馬先生」，而是只用本名馬英九稱呼。

新華社報導，3月27日下午，馬英九率團抵達上海，並赴南京。中共中央台辦、上海市委有關負責人到機場迎接。報導還說，據了解，馬英九此次來大陸祭祖、參訪，並帶領台灣青年學生前來交流，將到訪南京、武漢、長沙、重慶、上海等地。

首日氣氛互動融洽

馬英九一行在離開機場後，直接前往上海虹橋高鐵站，並轉乘晚間7點整的「復興號」高鐵前往南京。根據DW取得的資料，馬英九的訪問團在抵達南京後，直接下榻在鄰近中山陵的南京東郊國賓館，是當地最高級別的政府接待住所。同時，雖然抵達飯店的時間已經是晚上8點15分前後，但官方仍在東郊國賓館安排了首場晚宴。

這場由中國官方歡迎馬英九到訪的首場晚宴，由陳元豐主持，另有中共江蘇省委常委惠建林、孫升亮、中共江蘇省委副秘書長楊根平、江蘇省台辦主任練月琴等人，而且由中國公安部特勤局首長警衛總隊負責維安，可謂滴水不漏。

但根據台灣中天新聞報導，搭載台灣媒體的上海台辦包車由於上海堵車嚴重和司機找不到路等因素，並未趕上馬英九同班的高鐵，而是改搭隨後晚間7時55分的下一班高鐵前往南京。加上中國官方安排媒體另外住在附近的南京國際會議大酒店，因此晚宴並沒有媒體在場。

陪同馬英九出訪的台灣政治大學法律系副教授廖元豪告訴DW，週一整體行程和晚宴中，兩岸雙方氣氛相當融洽。晚宴中，雙方一路從台灣的事物，聊到江蘇的菜餚，陳元豐甚至還可以背出馬英九寫過的春聯內容。

據廖元豪轉述，晚宴中陳元豐和馬英九雖然有些客氣，但致詞時也表明了彼此對於兩岸和平的善意和追求，並希望未來雙方一同努力，繼續追求兩岸和平，以回到過去的穩定狀態。

據轉述，陳元豐在晚宴上說，「馬先生領導台灣政府的八年，台海兩岸一切和平，將會記入中華民族的史冊」；馬英九則對目前的兩岸關係感到遺憾，希望雙方能夠共同努力，讓兩岸關係重回過去的穩定狀態。

廖元豪解讀，從晚宴的氣氛看來，中方也希望兩岸關係和平穩定，他們亦理解到，回到過去那個和平狀態並不是做不到，現在的兩岸緊張狀態也不是必然的結果。

學者：低調未必是壞事

而針對中方接待層級不如媒體預期，不願具名的中國學者李教授（化名）告訴DW，他認為這個接待屬於「中規中矩，規格也不低」，「如果捧得太高，也許對老馬和台灣未必是好事」。此外，這可能也有平衡國民黨內部的考慮。

李教授解讀，因為馬英九此行定調為祭祖行程，雙方都不希望把政治氣氛弄得太濃厚，「整體邏輯和過去的政治訪問是不一樣的，就像國宴和家宴是不一樣的」。此外，中國官方也許也許不想給人「開高走低」的感覺，「萬一我把規格拉滿了，（馬英九）以後要來再來（中國）怎麼辦」？

台灣淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山27日接受台灣中央社採訪表示，馬英九這趟前往中國就是一場民間交流，行程安排也避開了北京，盡量淡化政治味道，陳元豐赴滬接機已是禮貌的展現。

趙春山認為，馬英九有卸任元首身分，加上台灣總統大選在即，氛圍特別敏感，基於公開透明，動身前就對外公布每日行程。這趟民間交流可以賦予正面意義，台灣社會可採平常心看待。

但台灣師範大學東亞學系教授范世平有不同看法。他告訴中央社，台灣前副總統連戰2005年時任國民黨主席，前往中國進行「和平之旅」，那時有國台辦主任陳雲林接機；馬英九現在雖沒有黨職，不過畢竟是卸任元首，卻僅由國台辦副手接機，這有矮化嫌疑。

范世平指出，馬辦應該要秉持公開透明原則，對外說明在這趟行程中，馬英九可能會與誰會面，不是讓所有訊息都有不確定感，即時地對外公開說明，才能夠釋嫌。

後續行程仍可期

有別於以往其他台灣政治人物訪問中國，因為馬英九有運動和晨跑的習慣，也讓中國官方維安增加難度。根據DW了解，中國官方原先是希望馬英九能夠使用飯店的健身房就好，但馬英九仍想上街跑步，中方只好配合。

李教授解釋，南京東郊賓館位置極佳，處在中山陵、紫霞湖與正氣亭之間。據南京當地說法，紫霞湖與正氣亭一帶，是台灣前總統蔣中正當年在南京親自為自己選取的墓地預定地，希望身後能與中山陵相伴，若能作為馬英九一行的晨跑和額外參訪地點，也具有象徵意義。

據DW了解，馬英九原先安排了週二上午在南京中山陵附近，與大九學堂學生一同晨跑，但廖元豪週一晚間向DW證實，由於天氣不佳、28日清晨溫度僅攝氏6度，馬英九在中國首次晨跑活動因此臨時取消。

馬英九預料將在週二上午9點前後赴中山陵謁陵，並且會在中途接受兩岸媒體採訪，發表他抵達中國後的一場公開談話，以闡述他的立場。隨後前往南京的第二歷史檔案館參觀，週二下午則安排了中國近代史遺址博物館，即原先的南京總統府，以及拉貝故居等參訪行程。

根據DW取得的媒體行程，中國官方安排兩岸媒體在週二下午5點前後抵達南京市區的金陵飯店，以便進行隨後的採訪和拍攝活動，並且要求媒體在5點50分左右退場。媒體預料，週二傍晚應會由中共江蘇省委書記信長星出面宴請馬英九，並可能有其他官員陪同，採取閉門形式。

金陵飯店位於南京市區，一旁就是著名的南京新街口國父銅像，也是國民黨前主席連戰2005年首次訪問中國時，在南京下榻的飯店。據DW了解，中國國台辦主任宋濤前幾日已到台商雲集的江蘇省昆山市出差，所以也不排除會擇期會見馬英九一行。

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