馬英九提兩岸同屬中華民國 為何沒事？

（德國之聲中文網）目前人在中國大陸進行首次訪問的台灣前總統馬英九，週日（4月2日）公開宣示：依照憲法，台灣與大陸都是中華民國的國土，引起海內外輿論廣泛關注，但中國官方並未抵制其言論，也沒有提出任何抗議。兩岸學者認為，馬英九的發言其實都還在中方可接受的範圍內。

台灣《聯合報》報導，馬英九週日在湖南大學參加師生交流時公開表示，在中華民國1997年憲法增修條文中，已列出台澎金馬與大陸都是中華民國國土。這也是自1949年以來，中華民國卸任元首首次在大陸境內，宣誓中華民國主權範圍。

馬英九強調，《中華民國憲法》增修時將中國分成兩個部分，台灣的「兩岸人民關係條例」第二條也定義了何謂台灣地區、何謂大陸地區，前者就是台灣、澎湖、金門、馬祖，而大陸地區就是台澎金馬以外的中華民國領土，「我們是台灣地區，你們是大陸地區」，馬英九說。

他還指出，依照1982年版的《中華人民共和國憲法》前言，也寫到「台灣是中國不可分割的一部分」，兩岸雙方異曲同工。

馬英九這段兩岸「憲法說」引起輿論熱烈討論。但事實上，台灣風傳媒2016年就曾報導，時任中國外長，現為中共中央外辦主任的王毅，2016年2月曾在美國戰略與國際研究中心（CSIS）演講時，面對觀眾提問回答道，「台灣不能違憲，必須繼續承諾兩岸同屬一中」，並強調「他們憲法規定『大陸和台灣是一個國家』，這是非常清楚的」，被視為是中方已明確認知到《中華民國憲法》的存在和意義。

中國未抗議或抵制

除了在湖南大學外，馬英九從3月27日赴中國訪問至今，多次提及中華民國、中華民國112年，以及其前總統頭銜等議題，但中方不但未作抗議、抵制，甚至還逐步提高了接待馬英九的規格。

週六（4月1日）在馬英九抵達湖南後，中國官方除了讓國台辦主任宋濤全程陪同馬英九，一路從武漢搭高鐵南下到長沙外，也讓中共湖南省委書記沈曉明與湖南省長毛偉民同台宴請馬英九訪問團。這也是在中共江蘇省委書記信長星3月28日，以及中共湖北省委書記王蒙徽3月29日各自宴請馬英九後，首次出現中國的省委書記和省長共同會見馬英九的場面，顯示中方已默默對訪問團提升了接待層級。

不願具名的中國學者李教授（化名）告訴DW，馬英九在湖南的祭祖行程，本來應該是最平淡的，但沒想到「變成最戲劇性的」安排。他認為中共高層很可能有對此下達指示，而且應該是對如何接待馬英九，有了很詳細的說明。

此外，馬英九在出席湖南大學活動意外談及《中華民國憲法》後，中方並未取消他後續的參訪行程，也沒有降低接待規格，而是讓他按照安排，參訪了長沙的鐵建重工、三一重工等兩家中資公司，隨後又赴湖南衛視「七彩盒子」節目生產基地，並於週日晚間赴長沙太平夜市參觀，與現場的中國民眾熱烈互動。

在馬英九一行參觀湖南衛視時，中方讓他參與了該台備受歡迎的綜藝節目《聲生不息·寶島季》第六集節目錄製，並且與節目主持人何炅現場連線互動。馬英九除了欣賞了由中國藝人那英與台灣藝人張信哲合唱的「橄欖樹」外，最後也以連線方式與現場的多位兩岸藝人和觀眾合唱「月亮代表我的心」，這也是首次有台灣卸任總統在出現在中國電視節目的錄製過程中。

值得一提的是，根據DW觀察，包含環球時報在內的中國媒體微信公眾帳號，都轉發了馬英九在湖南衛視的合唱片段，在中國網路平台微博、視頻網站Bilibili也可以搜索到大量馬英九在湖南衛視參與節目的影片。

李教授說，「這就是老大（指中國國家主席習近平）的風格」。他也讚賞馬英九和中共雙方 「該拿的很敢拿，該給的很敢給」，例如上湖南衛視節目，「這是歷史上頭一遭，（單憑）中宣部是不敢點頭的，這大概是老大（習近平）批准的」，李教授說 。

學者：中國可以諒解

而對於馬英九多次在中國提及中華民國，以及總統職務等「敏感問題」，中方卻表現出諒解態度，隨馬英九出訪的台灣國立政治大學法律系副教授廖元豪告訴DW，馬英九關於憲法的這一段談話，他事前完全不知情，「一開始我是有一點嚇一跳」。

但身為憲法學者的他認為，馬英九拿憲法出來解釋「一個中國」的問題是很好的方法，「這是他一貫的講法」廖元豪說。

廖元豪解讀，馬英九是很不經意的帶到（憲法）這一點，「這是很自然的」。但中方讓馬英九繼續出席後面的行程，甚至讓馬英九可以跟民眾在夜市互動，這顯示從大方向來講，中方應該是「睜一隻眼、閉一隻眼」。

他指出，在「憲法說」當天晚上的晚宴上，馬英九一行還和湖南官方聊到歷史上的三次長沙會戰，氣氛很熱絡，因此他猜測，馬英九這樣尺度大概還在中方的可控範圍內」。廖元豪認為，受過受西方教育、懂得民主自由，但仍有深厚中華文化傳統、可以用毛筆題字的馬英九，會讓中方認為「我再怎麼不同意你，可你還是自己人」 。

台灣《聯合報》引述國民黨前黨務人士的分析指出，馬英九這幾天在中國的發言，就是用實際行動在實踐「一中各表」，證明「九二共識」是具體可行、可以促進兩岸和平交流的論點，因此國民黨應該要認真思考，大方地表達「九二共識」立場，而非只是把「九二共識」視為可能拖累選情的票房毒藥。

對此，李教授認為，馬英九在中國大談抗日戰爭、大談國軍的歷史，中方都已經認為沒有問題了，「這就是（兩岸）互不否定的空間」。而這次的出訪意義也相當重大，「過去的東西已經歷史性地遭到突破了，如果雙方能夠一起面向未來，那就更好」，李教授說。

「我覺得大陸方面，也是希望透過馬英九之行，看能否影響一批台灣年輕人」，而對於國民黨未來兩岸政策的走向，李教授則說，「國民黨必須考慮（馬英九）接班人的問題，而且不只是選舉意義上的，而是（馬英九）政治理念和路線上的接班人，這個接班人必須同時擁有（中華）情懷和（選舉）市場」，他說。

藍歡迎 綠批評

台灣《聯合報》報導，國民黨發言人林家興表示，馬英九在中國大陸領土上的相關公開表述，符合憲法，也有效捍衛中華民國主權、國格及尊嚴，具備高度歷史與現實意義，更受到台灣民意高度歡迎與肯定，希望現任總統蔡英文也能多多效法。

國民黨前主席江啟臣也表示，馬英九希望兩岸和平共榮，也希望化解台灣民眾的疑慮，因此要強調「中華民國憲法」在兩岸交流上的「原則性」、「指導性」，讓民眾了解九二共識不會讓中華民國消失，而是凸顯中華民國的存在；回歸憲法來還原兩岸關係是最清楚的，也比較不會被扭曲。

但台灣陸委會週一（3日）駁斥，認為馬英九這樣的說法，是唱和呼應中共，企圖侵吞台灣的「一中原則」主張，完全與台灣民眾認知背道而馳。

民進黨立委劉世芳也表示，台灣現在有「中華民國領海及鄰接區法」，以目前的實質狀況來說，台灣所能保有的領海與領地就是所謂的「台澎金馬」，馬英九的說法已經脫離現實、自嗨，「就算是講給中國國台辦聽，他們也不會同意你的說法，台灣人當然更不會同意這樣的說法」。

時代力量立委陳椒華表示，馬英九身為中華民國前任總統，他卻用中共1982年版的憲法為概念，定義台灣為中國的一部分，扭曲中華民國憲法「固有疆域」的論述用詞，實則是為中共包裝「一中原則」。

行程至今並未降級

根據DW取得的行程表，馬英九一行週一上午離開湖南後，將搭乘中國國內航班抵達重慶，隨後入住專門接待外賓的重慶渝州賓館，中方下午也安排馬英九一行參觀重慶市城市規劃展覽館和三峽博物館，並於傍晚接受中共重慶市委書記袁家軍會見和晚宴。

重慶渝州賓館曾接待過周恩來、劉少奇、鄧小平、朱德等眾多中共元老，也曾接待過包含江澤民、李鵬、胡錦濤與溫家寶等中國領導人，以及新加坡前總理李光耀、澳大利亞前總理霍華德（John Howard）等外國領袖，顯示目前中方對馬英九的接待規格並未下調。

此外，由於重慶是中國的直轄市，市委書記是中共中央政治局委員，所以在中共20大前後升任，被視為是習近平人馬的袁家軍，若能按照原定計畫接待馬英九，這將是馬英九出訪中國以來，首位見到的中共中央政治局委員。

至於中國高層到底是不是真的能接受馬英九的政治立場，李教授說，等看到最後到上海的行程，就可以知道中方對待馬英九的完整態度。

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