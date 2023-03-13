馬英九將訪中 專家：不必過度解讀

（德國之聲中文網）台灣前總統馬英九下週一（3月27日）將前往中國祭祖，並率30多位青年學子與大陸學生交流，預計造訪多個城市、共計停留11天。對此，中國國台辦發言人馬曉光週一（20日）上午表示，「大陸方面歡迎馬英九先生來訪」，並願意在其到訪期間「提供必要協助」。

馬曉光說：「慎終追遠是中國人的傳統，清明節祭拜祖先是兩岸同胞共同的習俗。兩岸青年加強交流交往，能夠為兩岸關係和平發展增添新生力量、注入青春活力。」

據台媒報導，此行將讓馬英九成為自中華民國政府遷台74年以來，首位訪問大陸的台灣卸任元首，引發兩岸熱議。

馬英九基金會執行長蕭旭岑20日召開記者會表示，此行就是單純赴陸祭祖盡孝道，相信台灣人都能認同。他補充：「馬英九到哪邊都是中華民國的前總統，這無庸置疑，但由於兩岸互不承認主權，互不否認治權，此次陸方也將延續2015年『馬習會』的例子，以先生來尊稱馬英九，也會用尊重、禮遇及安全的原則來接待。」

蕭旭岑說，此次帶學生赴陸交流，路線也都安排在華中地區，沒有安排到北京，未預期將見陸方重要人士，包含中國國家主席習近平，因此「不會有太多的政治性」，至於陸方會有什麼樣層級的官員接待，則「客隨主便」。

而攜台灣學子赴陸交流的目的，是認為「這應該是解決目前兩岸敵意上升、人民對立最重要的解方」。蕭旭岑說，馬英九在台灣東吳大學擔任講座教授多年，與陸生多有互動，認為兩岸青年應增進對話，因為「兩岸年輕人每增進一分情誼，風險就可以減少一分」，「買再多武器，都不如讓兩岸年輕人認識彼此，深入交流」。

九二共识30年 30位台湾人这样看“统一”

專家怎麼看馬英九訪中？

東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒告訴DW，馬英九即代表「九二共識」。馬英九執政時期，兩岸關係平穩、處於休兵狀態，但自從習近平2019年在「告台灣同胞書」40週年紀念會上宣布，兩岸雙方在「一中原則」基礎上達成「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」的「九二共識」之後，「連國民黨的年輕人聽到『九二共識』就怕」。

去年8月及今年2月初，國民黨副主席夏立言兩度率團出訪中國，在後者期間會見了中共中央對台工作領導小組副組長王滬寧、國台辦主任宋濤等人。施正鋒說，當時「連夏立言出訪中國時也被視為不妥，（國民黨）擔憂會影響選舉」，這次馬英九訪中，「有可能是在敲邊鼓」，希望台灣新北市長、被視為國民黨籍總統熱門人選的侯友宜，能在兩岸關係上表現得更積極一點。

施正鋒另指，他認為國民黨目前在兩岸政策上仍處於「茫茫然」的狀態。

然而，也有專家認為此行不必過度「政治解讀」。為台灣過去4任總統提供中國政策建議、作為「馬習會」幕後推手的兩岸專家趙春山向DW表示，馬英九這次是以基金會活動為名義出訪，並非黨際交流，這與夏立言先前的訪問是「兩件事」。他更坦言，對於諸多甚囂塵上的陰謀論，其態度是「不屑一顧」。

趙春山補充道：「馬總統的身份比較特殊，容易被做過度解讀，甚至是惡意解讀，站在政黨鬥爭的立場，這是台灣的一個怪現象。」

時機恰逢蔡英文訪美

此次馬英九的訪陸時機，恰巧與台灣總統蔡英文訪美時間重疊，遭外界質疑是要與執政當局互別苗頭。對此，蕭旭岑在記者會上反駁，馬英九赴陸行程在農曆年前已展開規劃，對蔡英文出訪行程並不知情，一切純屬巧合。

然而，台灣大學政治系副教授陳世民告訴台媒《自由時報》，馬英九常自誇過去8年總統任內兩岸關係最好，也在新加坡舉行「馬習會」，此次出訪是「馬前總統再度刷存在感」，塑造只有國民黨才能穩定兩岸局勢的形象。

台灣中央社報導，此行的訪團成員除馬英九外，還包含馬英九的姐妹，以及前總統府秘書長曾永權、馬英九辦公室主任王光慈、政大東亞所名譽教授邱坤玄、政大法律系副教授廖元豪等人。維安部分就尊重國安局的規劃。

而台灣總統府稍早表示，目前尚未接獲馬英九赴陸申報的相關訊息。對此，蕭旭岑20日表示，在他開記者會的當下，已請人將相關資料送去總統府。

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