 馬英九將訪中 專家：不必過度解讀 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.03.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

馬英九將訪中 專家：不必過度解讀

台灣前總統馬英九訪中在即，中國國台辦表示歡迎，並稱願提供必要協助；馬英九基金會執行長則說，此行未有太多政治性，行程安排「客隨主便」。專家如何看待此行動機？

現年72歲的馬英九（右一），於2008年當選台灣總統，2012年連任。

現年72歲的馬英九（右一），於2008年當選台灣總統，2012年連任。

（德國之聲中文網）台灣前總統馬英九下週一（3月27日）將前往中國祭祖，並率30多位青年學子與大陸學生交流，預計造訪多個城市、共計停留11天。對此，中國國台辦發言人馬曉光週一（20日）上午表示，「大陸方面歡迎馬英九先生來訪」，並願意在其到訪期間「提供必要協助」。

馬曉光說：「慎終追遠是中國人的傳統，清明節祭拜祖先是兩岸同胞共同的習俗。兩岸青年加強交流交往，能夠為兩岸關係和平發展增添新生力量、注入青春活力。」

據台媒報導，此行將讓馬英九成為自中華民國政府遷台74年以來，首位訪問大陸的台灣卸任元首，引發兩岸熱議。

馬英九基金會執行長蕭旭岑20日召開記者會表示，此行就是單純赴陸祭祖盡孝道，相信台灣人都能認同。他補充：「馬英九到哪邊都是中華民國的前總統，這無庸置疑，但由於兩岸互不承認主權，互不否認治權，此次陸方也將延續2015年『馬習會』的例子，以先生來尊稱馬英九，也會用尊重、禮遇及安全的原則來接待。」

蕭旭岑說，此次帶學生赴陸交流，路線也都安排在華中地區，沒有安排到北京，未預期將見陸方重要人士，包含中國國家主席習近平，因此「不會有太多的政治性」，至於陸方會有什麼樣層級的官員接待，則「客隨主便」。

而攜台灣學子赴陸交流的目的，是認為「這應該是解決目前兩岸敵意上升、人民對立最重要的解方」。蕭旭岑說，馬英九在台灣東吳大學擔任講座教授多年，與陸生多有互動，認為兩岸青年應增進對話，因為「兩岸年輕人每增進一分情誼，風險就可以減少一分」，「買再多武器，都不如讓兩岸年輕人認識彼此，深入交流」。

九二共识30年 30位台湾人这样看“统一”

專家怎麼看馬英九訪中？

東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒告訴DW，馬英九即代表「九二共識」。馬英九執政時期，兩岸關係平穩、處於休兵狀態，但自從習近平2019年在「告台灣同胞書」40週年紀念會上宣布，兩岸雙方在「一中原則」基礎上達成「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」的「九二共識」之後，「連國民黨的年輕人聽到『九二共識』就怕」。

去年8月及今年2月初，國民黨副主席夏立言兩度率團出訪中國，在後者期間會見了中共中央對台工作領導小組副組長王滬寧、國台辦主任宋濤等人。施正鋒說，當時「連夏立言出訪中國時也被視為不妥，（國民黨）擔憂會影響選舉」，這次馬英九訪中，「有可能是在敲邊鼓」，希望台灣新北市長、被視為國民黨籍總統熱門人選的侯友宜，能在兩岸關係上表現得更積極一點。

施正鋒另指，他認為國民黨目前在兩岸政策上仍處於「茫茫然」的狀態。

然而，也有專家認為此行不必過度「政治解讀」。為台灣過去4任總統提供中國政策建議、作為「馬習會」幕後推手的兩岸專家趙春山向DW表示，馬英九這次是以基金會活動為名義出訪，並非黨際交流，這與夏立言先前的訪問是「兩件事」。他更坦言，對於諸多甚囂塵上的陰謀論，其態度是「不屑一顧」。

趙春山補充道：「馬總統的身份比較特殊，容易被做過度解讀，甚至是惡意解讀，站在政黨鬥爭的立場，這是台灣的一個怪現象。」

時機恰逢蔡英文訪美

此次馬英九的訪陸時機，恰巧與台灣總統蔡英文訪美時間重疊，遭外界質疑是要與執政當局互別苗頭。對此，蕭旭岑在記者會上反駁，馬英九赴陸行程在農曆年前已展開規劃，對蔡英文出訪行程並不知情，一切純屬巧合。

馬英九曾與現任台灣總統蔡英文（圖）於2012年角逐總統大位。

馬英九曾與現任台灣總統蔡英文（圖）於2012年角逐總統大位。

然而，台灣大學政治系副教授陳世民告訴台媒《自由時報》，馬英九常自誇過去8年總統任內兩岸關係最好，也在新加坡舉行「馬習會」，此次出訪是「馬前總統再度刷存在感」，塑造只有國民黨才能穩定兩岸局勢的形象。

台灣中央社報導，此行的訪團成員除馬英九外，還包含馬英九的姐妹，以及前總統府秘書長曾永權、馬英九辦公室主任王光慈、政大東亞所名譽教授邱坤玄、政大法律系副教授廖元豪等人。維安部分就尊重國安局的規劃。

而台灣總統府稍早表示，目前尚未接獲馬英九赴陸申報的相關訊息。對此，蕭旭岑20日表示，在他開記者會的當下，已請人將相關資料送去總統府。

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
 

相关内容

epa05128652 A picture made available on 27 January 2016 shows Taiwan President Ma Ying-jeou speaking at a forum in Taipei, Taiwan, 02 June 2015. On 27 January 2016, Taiwan's Presidential Office said that President Ma will fly to the Taiping Island (Itu Aba) - a Taiwan-held islet in the South China Sea - on 28 January 2016, if weather permits, to reassert territorial claims. The United States expressed disappointment at Ma's visit plans. Sonia Urbom, spokesperson for the American Inistitute in Taiwan (AIT), said 'We are disappointed that President Ma Ying-jeou plans to travel to Taiping Island. Such an action is extremely unhelpful and does not contribute to the peaceful resolution of disputes in the South China Sea. The U.S. urges Taiwan and all claimants to lower tensions, rather than taking actions that could raise them. We believe a reciprocal halt among all claimants to further land reclamation, construction of new facilities, and militarization of outposts would help to lower tensions and create space for peaceful resolution of disputes'. EPA/DAVID CHANG +++(c) dpa - Bildfunk+++ picture-alliance/dpa/D.Chang

台湾前总统马英九3月底赴大陆“74年来第一人” 19.03.2023

马英九办公室表示，这位台湾前总统将在本月前往中国多地。这是1949年以来，台湾前任或现任领导人首次访问大陆。台媒报道称，马英九此行是去大陆祭祖，没有安排与中国领导人习近平会面。

China's President Xi Jinping shakes hands with newly-elected Premier Li Qiang during the fourth plenary session of the National People's Congress (NPC) at the Great Hall of the People in Beijing, China on March 11, 2023. GREG BAKER/Pool via REUTERS

人大閉幕：習近平談國安 李強上任後首秀 13.03.2023

中國人大於13日上午結束，為橫跨兩週的兩會劃下了句點。習近平在閉幕致詞中再次提及「九二共識」及「堅定統一」，李強也在他作為中國新總理的首秀記者會中，回答了中外媒體的問題。兩人具體說了什麼？

Australian Prime Minister Anthony Albanese, left, meets Chinese President Xi Jinping on the sidelines of the G-20 summit in Nusa Dua, Bali, Indonesia, Tuesday, Nov. 15, 2022. Albanese met with Chinese President Xi Jinping for the first face-to-face talk between the nations' leaders in five years. (Mick Tsikas/AAP Image via AP)

台海若開戰將波及澳大利亞？報導引輿論激辯 09.03.2023

澳大利亞兩家主要報紙本週引述5位國安專家的說法，認為中國最快有可能在3年內侵台，而澳大利亞將被捲入戰火之中，這引發了什麼樣的輿論激辯？

广告

媒体看中国

习近平与彭丽媛 (2019年 罗马)

墙外文摘：彭丽媛会成为另一个江青吗？

有评论认为，从彭丽媛一贯的低调看，与江青显然大不同，但时势所迫，一旦后习时代朝政出乱子，未来彭丽媛是否走上江青老路，成为内斗幕后要角，外界还在观望。