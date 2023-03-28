馬英九在南京提中華民國 呼籲兩岸和平

（德國之聲中文網）台灣前總統馬英九28日上午到南京中山陵謁陵，並在儀式結束後，首度在中國接受媒體採訪時多次提到中華民國。他說，希望兩岸雙方共同和平奮鬥，以振興中華和追求和平。此外，他認為追求和平「是兩岸中國人不可迴避的責任，我們一定要努力實現」，否則雙方將「沒有前途」。

綜合台灣媒體報導，馬英九今日以「中國國民黨前主席馬英九」名義，向孫中山靈柩三鞠躬及獻花致敬，隨後題字「和平奮鬥振興中華」，並在儀式結束後，首度在中國發表公開談話，也接受兩岸媒體採訪。

馬英九在發表公開談話前，先是刻意提及自己的身份，強調是以「民國112年3月28日，馬英九前總統率馬英九基金會同仁與同學」的身份前往晉謁南京中山陵。他隨後在中山陵致詞說：「國父孫中山先生畢生領導國民革命，推翻滿清，創建民國，到現在已經112年了。」

他在致詞中回顧了中國的近代史，談及孫中山革命後也說，「兩岸人民同屬中華民族，都是炎黃子孫」。他也強調，孫中山當年的多項建國主張，分別已經在大陸和台灣實現，「這對於兩岸人民與後代子孫的生活與福祉，至關重要」。

馬英九最後也主張，他從台灣來到南京中山陵致祭，提出「和平奮鬥、振興中華」的目標，深盼兩岸共同努力，追求和平、避免戰爭，致力振興中華。他強調這是兩岸中國人不可迴避的責任，「一定要努力實現」。

台灣前總統馬英九28日前往南京中山陵謁陵

學者：馬推動兩岸連結

雖然外界解讀中國官方對待馬英九的接待層級，不如過去國民黨前主席連戰於2005年訪問中國時的規格，但馬英九週二在回答記者提問時說，他對中國官方的接待很滿意，「超乎預期」，還強調大陸的朋友對他們相當熱情。

針對接待規格的問題，隨團出訪的台灣政治大學教授廖元豪告訴DW，「台灣只要是友善的人，中國官方就很友善地對你」，由於馬英九的中華情懷是無庸置疑的，「對中共來講，馬是對中華文化、中國歷史有情懷的人」，「他們就會很友善」。

而對於此行帶學生一同走訪南京，廖元豪說，中華民國不是只在台灣，也在大陸，而且大陸民眾也會想現在是什麼樣子。廖元豪表示：「它（中華民國）不是一個被消滅掉的國家，他現在在台灣，但中華民國有一段是在大陸。」

廖元豪也認為，馬英九此行是一件很有意義的出訪，「台灣跟中國不是互斥的概念，（雙方）有連結、有過去、也有可能會有未來」。

不過，台灣東吳大學政治系助理教授陳方隅告訴DW，馬英九訪中是送給民進黨的選舉禮物，「選民不吃這套」。

陳方隅認為，整體來說，雖然去年民進黨在地方選舉大敗，但從學術民調看來，「選民對中國議題的看法沒什麼改變」，只差選民比較不信任民進黨，「但他們也仍然不信任中國」。「大家仍然在乎國安跟台灣主權的議題，但若馬英九持續往中國靠攏，（對國民黨而言）在大選中這是不利的」，陳方隅說。

首次與中國民眾接觸

台灣《聯合報》報導，由於南京中山陵景區範圍廣闊，現場沒有全部淨空。28日上午中山陵整個中央走道仍布滿安全人員維護秩序，也讓馬英九在現場有機會跟民眾互動，這也是他週一抵達中國後，首次在戶外與中國民眾做實體交流。

當訪問團結束謁陵行程後，還有一群中國民眾在馬英九的車隊旁邊高喊：「馬先生您好！歡迎馬先生常來」、「兩岸一家親」、「我們很高興馬先生來」，馬英九也笑著向現場的民眾揮手，並稱：「謝謝你們！謝謝！」

不過，由於馬英九的到來，28日上午整個中山陵景區都有交通管制，部分中國民眾和外國媒體遭到維安人員驅趕，也有人因無法在路邊停車而有些怨言。

（綜合報導，Willian Yang對本文亦有貢獻）

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