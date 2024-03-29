馬英九再會老朋友？學者：習近平對台釋訊號

（德國之聲中文網）台灣前總統馬英九將於4月1日開啟第二度訪問中國大陸的行程。外傳「馬習二會」可能會在4月8日登場，各界除了關注這是否成真、以及兩岸的輿論反應外，專家也指出，美方可能會關心，兩岸關係是否有機會出現新的論述。

台灣政治大學法律系副教授廖元豪去年曾跟隨馬英九首訪中國大陸，他告訴DW，馬英九去年的名義用的是「返鄉祭祖」和帶台灣學生去中國交流，試圖淡化政治性；而今年的行程表面上雖然類似去年，但仍有「更進一步」的意義在，因為要透過經驗的累積和培養互信，才有這趟北京行程的安排。

自中國國家主席習近平上台以來，不斷強調「中華民族和中華文化的偉大復興」，廖元豪解讀，這趟馬英九訪問，可以「凸顯這一點」，而且馬英九亦自認文化上的中國人。

廖元豪認為，如果中國的目標看得比較遠，現在就是要強調「兩岸有共同的血緣和文化」，這也是「做球」給民進黨政府和台灣民眾黨主席柯文哲看。

台灣各界怎麼看馬英九訪中？

有台灣媒體稱，「馬習二會」將於4月8日在北京舉行。不過，馬英九基金會執行長蕭旭岑並未證實此事，僅說此行乃「應大陸方面邀請」，且2015年在新加坡舉行的兩岸領導人「馬習會」後，「一別近九年，我們希望能再與老朋友碰面，但一切尊重大陸方面安排」。

港媒「香港01」則報導，一位北京消息人士表示，習近平在北京會見馬英九「確定在計劃中」，不過見面的具體時間與形式，仍在溝通與運作。

此外，在馬英九出訪之後，知情者稱還有一位台灣政治人物或將接力訪中，也可能與習近平會面。至於該名台灣政治人物是誰，北京消息人士不願證實，只強調還在積極接洽與邀請中，不方便明確告知，但可知「已卸任」，且「層級極高」。

國民黨27日也發表新聞稿指出，國民黨副主席夏立言「高度肯定」馬英九在兩岸情勢緊張之際出訪，並相信此行有助於兩岸和平穩定。夏立言強調，馬英九2015年在新加坡與習近平有「平等、尊嚴」的會面，此行到北京若能再遇見「老朋友」，也是「人之常情」，國民黨也樂見。

台灣總統府發言人林聿禪25日表示已收到馬英九的出訪申報，尊重馬英九個人行程規劃，後續將洽相關單位，就此行的安全等事宜，給予必要協助。

历史性的握手

台灣陸委會則透過書面回應，稱「政府維護台海和平穩定政策立場一貫」，並強調任何兩岸交流互動應秉持「對等尊嚴」的原則，「不應片面設定政治前提」。

陸委會25日的新聞稿曾引述學者主張，認為中國今年「兩會」後的對台政策立場，並未有重大改變，但加大「反獨」、「促融」、「促統」力度。陸委會主委邱太三最近也指出，從「兩會」的相關報告與言論看來，維持內部穩定仍是中國當前施政主軸。

兩岸關係新論述？

美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中向DW表示，如果「馬習二會」成真，外界可觀察，習近平是否會藉這個場合，向台灣傳遞一些想要對話的訊號。

他解讀，北京可能希望保持亞太地區的安全穩定，但又不希望在兩岸關係和中美關係上示弱。若果真如此，接下來就是看賴清德在520的就職演說如何談兩岸。

台灣新總統賴清德將於5月20日上任，雖然他過去曾自稱「務實的台獨工作者」，但後來強調自己會依循現任總統蔡英文的路線。

外界相當關心，經歷了蔡英文執政的8年，中方是否會藉賴清德的520就職演說，推出更強硬的對台政策，甚至是進一步的軍事準備措施。因此，520前可能登場的「馬習會」，就成為各界觀察的重要指標。

2016年，蔡英文首次就職時演說時，曾談到「尊重九二會談歷史事實」等說法，被外界認為較現在的立場更為靠攏「九二共識」。而隨著新總統將要上台，翁履中指出，民進黨未來也會需要一個新的兩岸論述，創造出「讓中國大陸不滿意，但勉強可以接受」的論調。如果北京不能接受「台灣國」的主張，那民進黨應思考想要帶領的台灣是什麼定位。

雖然外界多半認為，承認「九二共識」意味著同意兩岸同屬「一個中國」，但翁履中也說，「九二共識」其實也有比較強硬的一面，因為沒有中華民國的存在，就沒有「九二共識」，只是國民黨過去沒有很強硬的強調這一點。他認為，在中國稍微「虛弱」的時候，雖然北京不會向「台獨」的方向妥協，但馬英九上次的訪問並未影響這次的邀約，由此看來北京對於馬英九當時提到「中華民國」，相對來說還是在容忍範圍內。

廖元豪向DW表示，馬英九這兩次的訪問時空背景很不同，但由於民進黨在2024年的大選中並未大勝，現在兩岸緩衝的空間將會「大很多」。他也指出，中國的對台政策有時候雖然看似強硬，但很多時候已不再強調「一個中國就是中華人民共和國」。

穿越时空的握手 握手时“都很用力” 2015年11月7日，“习马会”如期登场。这是1949年中国共产党确立政权，中华民国政府迁至台湾后，两岸在任领导人的首次会晤。马英九表示，他和习近平“穿越66年的时空，伸手相握，握着两岸的过去与未来，也握着中华民族振兴的希望，深具历史意义。”对于习近平来说，两人坐在一起，“是为了让历史悲剧不再重演”。马英九会后表示，两人握手时“都很用力”。

穿越时空的握手 历史意义 习近平和马英九在举行“闭门会议”之前，先各自进行了5分钟左右的公开讲话。近平表示，此次两岸领导人见面“翻开了两岸关系历史性的一页，历史将会纪念今天。”马英九则表态称“我与习近平先生分别以台湾与大陆领导人的身分，穿越66年的时空，伸手相握，握着两岸的过去与未来，也握着中华民族振兴的希望，深具历史意义。”

穿越时空的握手 “我们是打断骨头连着心的同胞” 习近平在公开讲话中表示：“曾几何时，两岸风云密布，两岸隔海相望，亲人音讯断绝，给无数家庭留下刻骨铭心的伤痛。”。但在两岸关係66年的发展历程表里面，“不管两岸同胞经历多少风雨，有过多长时间的隔绝，没有任何力量能够把我们分开，因为我们是打断骨头连着心的同胞，是血浓于水的一家人。”习近平还呼吁应该以行动向世人表明，“两岸中国人完全有能力智慧解决好自己的问题，并共同为世界与地区和平稳定发展繁荣，做出更大贡献。”

穿越时空的握手 马英九的“五点主张” 与习近平的方向性表态相比，马英九的发言则更加涉及具体内容。他表示：“这66年来，两岸在不同的体制下发展，能够从军事对抗转为合作交流，绝非朝夕之功。”同时，马英九提出了维系两岸和平繁荣现状的五点主张，包括一：“巩固‘九二共识’，维持和平现状。”二：“降低敌对状态，和平处理争端。”三：“扩大两岸交流，增进互利双赢。”四：“设置两岸热线，处理急要问题。”以及五：“两岸共同合作，致力振兴中华。”

穿越时空的握手 临时公布的历史性消息 为了避免直面政治上的冲突，在举行此次历史性会晤之前，习马双方商定见面时互称"先生"。台湾最大在野党民进党质疑政府在马英九临出发前才公布消息，有黑箱作业之嫌。民进党发言人郑运鹏周四公布5点声明，要求马英九不能做出政治承诺或签署任何形式的文件。台湾总统府发言人陈以信强调，双方不会签署任何协议，不会发表联合声明。

穿越时空的握手 不敢直面记者的习惯 虽然双方没有签署协议，没有发表联合声明。但却愿意直面记者的提问。与直面记者批判性提问的马英九相比，“习大大”没有亲自出席记者会，而只是派出国台办主任张志军面对各国记者的提问。在面对媒体时，张志军仅回答了三个问题就离开现场。有一名台湾女记者表示不满，她大声高呼，希望张志军回来回答问题。

穿越时空的握手 “一个字 一个字”讲出的立场 在面对记者提问方面“身经百战”的马英九则显得轻松、洒脱许多。记者会期间，一位一直和马英九处于对立状态的台湾媒体人在没有被允许提问的情况下，多次扰乱他人提问，自己强硬提出“马英九在习近平面前是否有提及中华民国是事实存在”的问题。马英九表示，与习近平会晤的时候讲了这个问题。在谈及为什么不能够表述“两个中国、一中一台、台湾独立”时，他明确表述了“中华民国宪法不容许”的立场。马英九说，这是他“一个字，一个字”讲出的内容，“一点都没有忽略在这些立场上站稳一个中华民国总统所应该有的立场。”

穿越时空的握手 抗议的声音 在中国官方媒体普遍看好此次“习马会”的同时，台湾岛内有人发出了批评的声音。周五深夜，有大约一百名示威者在台湾立法院外的广场聚集，抗议"马习会"。有人高呼"拒绝粗暴马习会，台湾主权不能退。"等口号。警察没有逮捕任何人。示威活动一直持续到周六习马会当天。图为在台湾经济部门前举行抗议示威的民众。

穿越时空的握手 台湾在野党的反应 马英九在与习近平见面后出席记者会时，有记者问他的任期即将结束，会不会担心下一届领导人上任后不承认九二共识和此次“习马会”的内容。马英九表示，如果没有九二共识。两岸的关系无法走到今天。民进党总统参选人蔡英文之前声称，若顺利当选，任内不排除与习近平会面，不过她也强调，两岸互动有三大原则必须遵守，即对等尊严、公开透明、不涉及政治。

穿越时空的握手 上一次“峰会”还是在1945年 这张照片摄于1945年双十会谈期间。有微博网友评价说：整整70年后，左边这位先生儿子的助理，与右边这位先生助理的儿子，又要拍合影了。 作者: 任琛



馬英九1月在接受DW專訪時指出，在他擔任總統期間，「九二共識」是雙方之間非常重要的政治基礎，這不但讓台灣從來不用考慮戰爭發生的情況在生活的方方面面都擴大了和平接觸，「這可能才是最好的方式」。

馬英九當時說，如果只考慮戰爭衝突，製造了很多武器，用抵禦戰爭的策略思維，「我認為這對台灣來說根本不是最好的」。但他強調，「我不認為他（習近平）在推動統一，他們當然希望中國統一，這是肯定的，但他也很清楚，統一不可能一蹴可幾，需要花很多很多年的時間，並且必須得到人民的同意。」

美方關注習近平反應

馬英九第二趟中國行如何影響更廣泛的中美關係，是中外學界關注的焦點。學者解讀，「馬習二會」若成真，無論馬英九說了什麼，美方關注方向還是會放在習近平的反應和論述。

翁履中向DW指出，從他身邊的美國學界、智庫和政治人士的反應來看，國際上對於馬英九這次出訪中國的必要性，仍抱持高度的「懷疑態度」。因為在美中對抗和現有兩岸關係的情況下，有些美國專家會認為，馬英九或台灣對於中方類似的邀約，應更加謹慎。

翁履中解讀，美方會透過觀察這樣的訪問，藉此瞭解中國目前的情況，以及揣測北京是否會放棄武力統一台灣的計劃。據他個人觀察，習近平27日會見美國商界高管一事，可能都意味著，目前中國內部的經濟壓力很大，因此中國在實際上並沒有能力「武力犯台」。

對美國而言，無論「馬習二會」是否舉行，都不影響美國兩黨將中美關係定位成「中國是最大的競爭對手」。但這將有助於美國各界解讀中國的政策和狀況，如果認為中國目前較為「虛弱」，也許未來美國政治圈內部在做判斷時，會對中國採取較現在更為強硬的立場。

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。