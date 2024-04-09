「馬習二會」週三下午在北京登場

（德國之聲中文網）「馬習二會」10日正式登場。中國國家主席習近平於下午4點在北京人民大會堂會晤台灣前總統馬英九。兩人見面時互道問好，習近平還向馬英九表示：「你都沒變」。就座後，習近平稱呼馬英九為「尊敬的馬先生」，馬英九亦稱呼習近平為「習先生」。

2015年，時任台灣總統的馬英九與習近平在新加坡舉辦「兩岸領導人會面」，留下歷史性握手畫面。



「馬習二會」前高標準檢疫

週二（4月9日）部分記者收到中國官方訊息，要求隔天到指定場所「做兩次核酸檢測」，且現場會發放記者證件，接著便可在下午2點45分「到人民大會堂北門集合參加採訪」。

上述通知並未說明採訪內容為何，但外傳很可能是「馬習二會」。台灣《聯合報》分析指，做兩次核酸的「高標準」檢疫要求，「只有可能」是中國國家主席習近平出面。《自由時報》消息則稱，馬習二會「僅開放中國媒體及5家台灣媒體與會」。還有消息稱，會晤之後習近平將設宴款待馬英九。

週一（4月8日），台灣前總統馬英九的北京行程在眾所矚目下展開。據《上報》等台媒此前消息，他與中國國家主席習近平的會面被中方延期到10日，刻意選在美日領袖峰會「撞期」。對此，台灣執政黨民進黨批評，若果真如此，就表示馬英九「成為中國向國際社會統戰的棋子」。

日相岸田文雄與菲律賓總統小馬科斯本週都赴美會晤美國總統拜登，在美東時間週三（10日）與週四（11日）分別舉行美日峰會和美日菲峰會，南海、台海議題都會是重要議程。

馬英九則在4月1日出發訪中，當時他形容此行是「和平」及「友誼」之旅，主要用意是促進兩岸青年交流，並且「推動兩岸民間減少敵意、累積善意」。然而，由於外傳的「馬習二會」遲遲未底定，加上中方片面延期的爭議，讓外界質疑馬英九此行是中國用來分散國際焦點的手段。

民進黨立法院黨團批評，馬英九訪中是「不折不扣的中共統戰套裝行程」，只能被動接受中方的行程安排，馬英九方面幾乎沒有置喙餘地。

民進黨認為，「馬習二會」若成真，將成為中方用來跟民主國家陣營「互別苗頭」的戲碼，馬英九則成為中國向國際社會「統戰」的樣板工具。《自由時報》引述不具名的台灣國安人士說法：「每當全球民主社群準備集結對抗威權風險時，馬就被找去中國。」

不過，至週三（10日）上午8時為止，馬英九基金會執行長蕭旭岑仍未證實「馬習會」相關消息，反而表示他面對媒體「瞎編揣測」與「不具名的放話」，不願置評。

馬英九訪北京傳達什麼訊息？

隨著民進黨籍的台灣準總統賴清德5月20日即將上任，一般預期「馬習會」若成真，將釋放對台訊號，包含「反獨促統」等宣示。在1月的台灣總統大選前，馬英九曾接受DW專訪談及兩岸關係，當時他被問及是否「信任習近平」，回應稱「就兩岸關係而言，必須如此」。這番言論引發爭議。

台灣前總統馬英九專訪

有台媒分析，中國政府可能透過各種象徵做法，傳達中方主張的「一個中國」概念，例如把「馬習二會」地點選在北京人民大會堂的「台灣廳」，意在指涉「台灣屬於中國」。

馬英九在北京的發言，也屢屢傳遞兩岸同屬「炎黃子孫」或「中華民族」的主張。據台灣中央社報導，馬英九週二（9日）上午造訪北京八達嶺長城，頭戴寫著國民黨（KMT）的帽子，與學生一起高唱抗戰歌曲「長城謠」，且過程中紅著眼眶哽咽。

週一（8日），馬英九與中國國台辦主任宋濤同遊北京故宮，重申自己對「中華民族」的情感，以及兩岸交流的重要性。他稱他發自內心感受到「靈魂震撼」，並主張「任何所謂『去中國化』的行徑，都不會成功」。

同日，馬英九也會晤中共北京市委書記尹力。據《聯合報》引述，馬英九強調兩岸人民「在經貿、生活上的實際需要，是政治切割不開的」。他提起任內簽署的《兩岸經濟合作架構協議》（ECFA），強調這讓兩岸人民都受惠。

馬英九認為，兩岸之間有「歷史遺留」問題，但過去他執政期間以「九二共識」為共同政治基礎且堅定反「台獨」，才讓雙方得以「擱置爭議、擁有互信、共創雙贏」。尹力則表示：「馬先生堅持『九二共識』，反對『台獨』，為推動兩岸關係和平發展，深化兩岸交流交往做出了重要的貢獻。」

九二共识30年 30位台湾人这样看“统一”

馬英九也參訪多個與抗日歷史有關的場所，包含抗日戰爭紀念館與盧溝橋。他主張「戰爭沒有贏家，和平沒有輸家」，而兩岸之間應「和平解決爭端」。此前在西安，他則造訪「中國國家版本館」的西安分館，並引用《使琉球錄》，認為這「證明釣魚台不屬於琉球」；這番言論也遭民進黨質疑「無助於台灣的國際地位」，且可能加深國際上對台灣立場的誤解。

（綜合報導）

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