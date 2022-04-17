 馬斯克440億美元收購推特  川普帳號能復活？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.04.2022

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时政风云

馬斯克440億美元收購推特  川普帳號能復活？

推特出售出現戲劇性的逆轉，此前董事會才說要以「毒丸防禦」（poison pill）避免推特被馬斯克「惡意收購」，現在卻傳出成交，背後有什麼故事？

Elon Musk I Twitter

推特的董事會25日批准了馬斯克的收購。

（德國之聲中文網) 世界首富馬斯克週一（4月25日）宣布，將以440億美元（410億歐元）的價格收購推特。這代表推特將結束其自2013年首次公開募股以來的上市公司身份，往私有化邁進。

他說：「言論自由是一個正常的民主制度的基石，而推特是一個數位城市廣場，在這裡討論對人類未來至關重要的問題。 」

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推特董事会4月15日决定采取措施来阻止马斯克的恶意收购。董事会表示，将赋予当前持股人更大的权利。这将加大现有最大股东马斯克收购其余股份的难度。

周四（4月14日）公布的提交美国监管机构的一份文件显示，特斯拉首席执行官马斯克（ Elon Musk ）有意以414亿美元总价格收购短信息服务Twitter。

对于全球网络社交媒体平台推特来说，其影响力最大的批评者同时也是他最大的股东。全球首富马斯克在购买了推特约9%的股份之后，虽然牢骚满腹，但却没有要加入推特公司董事会的意思，至少目前是这样。

特斯拉老板马斯克一举成为互联网短信服务商推特的最大股东。推特股价应声大涨五分之一以上。其实，马斯克曾经常发贴诟病推特。

據報，推特和馬斯克的代表是在24日晚上進行密集溝通，最終確定了這筆交易。馬斯克聲稱，他想收購推特以釋放這個平台上自由言論的潛力。他認為，推特「需要轉型為一家私營公司，以便與用戶建立信任」。

馬斯克還強調自己會透過推出新功能，並使用「開源演算法」增加用戶信任，也就是將內部對於推文的變更，包括推薦還有限制流量都能夠公開，避免幕後操縱的問題。

他也說要打擊殭屍帳號，對所有真人帳號進行認證，讓推特比以往更好。其他變革包括放寬內容限制等。

這項交易預計將在今年完成，根據該交易，股東將獲得每股54.20美元。這一價格比4月1日推特的收盤價高出38%，當時馬斯克宣布持有該公司9%的股份。

身為SpaceX和特斯拉執行長的馬斯克表示，已經為了收購推特排定了大約465億美元（434億歐元）的融資。

怎麼處理川普帳號？

在推特上有8300萬粉絲的馬斯克自稱是「絕對言論自由主義者」，但他在推特實際上是以阻止和貶低他的批評者而聞名。

在宣布收購推特前不久，他在推特上說，希望對他最嚴苛的批評者都能被允許留在平台上。這也引發外界好奇，他會如何處理美國前總統川普(Donald Trump)和其他在推特上知名保守派被封殺的帳號。

此前，美國共和黨曾對馬斯克收購推特表示歡迎，而川普則告訴福克斯新聞台，他無意重返推特，而會繼續使用他自己的社交網站「TRUTH Social」。

（美聯社、法新社、路透社)

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