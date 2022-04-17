馬斯克顧及中國利益？貝佐斯質疑推特恐為北京「開門」

（德國之聲中文網）世界第二富翁、亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）週二（4月26日）引述美國《紐約時報》一名記者的推文質疑，有鑒於特斯拉與中國商業關係緊密，推特未來會否成為北京「發揮影響力」的平台之一。

《紐約時報》記者傅才德（Mike Forsythe）在推文中指出，中國是特斯拉2021年的第二大市場，僅次於美國、中國的電池製造商是特斯拉電動車的主要供應商。他質疑，中國在2009年禁止推特後，北京對該平台幾乎沒有任何影響力，但這件事在馬斯克入主推特後可能發生變化。

貝佐斯轉推該文並稱：「這是個有趣問題。中國政府要在『城市廣場』獲得影響力了嗎？」馬斯克在買下推特後，稱推特是個提供言論自由的「數位城市廣場」。

在隨後的貼文中，貝佐斯試圖澄清他的評論。他說：「針對這個問題，我自己的回答是可能不會。在這方面，更可能的結果是讓特斯拉在中國的情況變得更複雜，而不是導致推特的審查。」他補充：「等著看吧。馬斯克極其擅長駕馭這種複雜性。」

中國外交部：質疑無事實依據

《衛報》報導，全世界有超過2.17億人使用推特，該平台對於塑造美國乃至全世界其他地方的政治與媒體公共空間，發揮著關鍵作用。馬斯克宣布將買下推特後，各界輿論看法不一。

路透社報導指出，鑒於馬斯克持有的特斯拉很大程度地依賴中國生產和銷售其電動車，目前還不清楚這項推特的收購協議，將對推特的中國內容政策產生什麼影響。

針對有關質疑，中國外交部在週二（4月26日）例行記者會上公開回應。一名路透社記者提問提問：馬斯克與推特達成收購協議後，有人認為由於特斯拉在中國有生產基地，因此中國可以通過牽制特斯拉來影響推特的發布內容，包括推特此前禁止新華社等中國官媒進行宣傳活動。中方對此有何評論？

中國外交部發言人汪文斌僅簡短回應：「我注意到你很會猜測，但是沒有任何事實依據。」

中國官媒：貝佐斯酸葡萄心理

除了中國外交部的官方回應，中國官媒《環球時報》的英文網週二（4月26日）報導稱，貝佐斯的「中國陰謀論只是『酸葡萄』心理」。

該報導引述中國復旦大學國際關係與公共事務學院教授沈毅的說法稱，貝佐斯可能想阻止馬斯克收購推特，部分原因是馬斯克的特斯拉在中國取得成功，但亞馬遜卻未能進軍中國市場，「用中國所謂的影響力質疑馬斯克只是『酸葡萄』心態。」

另一名不願具名的中美關係專家則表示，部分西方國家對中國一直有根深蒂固的偏見，認為中國沒有言論自由，「但他們倡導的『言論自由』通常是對中國的批評和抹黑，而貝佐斯就是其中之一，他始終對中國抱有這種偏見和雙重標準。」他稱：「我相信馬斯克對中國的理解比貝佐斯要好得多，也深刻得多，在運營推特業務方面會充分展現他的才華。」

批評貝佐斯的同時，該報導也表示馬斯克以 「言論自由的絕對主義者」自稱，中方也希望這種重視言論自由的立場，能給社交媒體平台帶來一些變化，並批判推特此前對中國媒體和外交官採取了一些歧視性措施。

馬斯克以 「言論自由的絕對主義者」自稱。

白宮擔憂社交平台影響力

貝佐斯的質疑引起輿論發酵後，馬斯克並未公開回應此事，但發布了一篇意味深長的推文稱：「我所說的 『言論自由』，只是指符合法律規定的言論。我反對遠超出法律範圍的審查制度。如果人們想要更少的言論自由，他們會要求政府通過相關的法律。觸法是與人民的意願相違背的。」

與此同時，美國白宮拒絕對推特收購案發表評論，但白宮發言人普薩基（Jen Psaki）稱，美國總統拜登長期關注社交媒體平臺的力量，「我們的擔憂並不是新鮮事。」並指對於包含推特在內的社交媒體平臺如何發揮影響力傳播錯誤訊息，拜登對此一直感到擔憂。

協議達成後下一步？

馬斯克週一（4月25日）宣佈以440億美元（410億歐元）的價格收購推特。這代表推特將結束其自2013年首次公開募股以來的上市公司身份，往私有化邁進。馬斯克當時強調：「言論自由是一個正常的民主制度的基石，而推特是一個數位城市廣場，在這裡討論對人類未來至關重要的問題。 」

他還表示收購推特後推動多項轉型，除了放寬內容限制，推特將使用「開源演算法」增加透明度、避免平台內部幕後操縱的問題，以取得用戶信任。他也將打擊殭屍帳號，對所有真人帳號進行認證。

但距離完成收購，仍需要取得股東投票通過，以及監管機構的批准。根據媒體報導，目前反對收購的投資者似乎不在多數。

交易消息傳出後，許多推特員工對於平台未來方向感到疑慮。推特首席執行官阿格拉瓦（Parag Agrawal）在週一（4月25日）的全體員工會議上表示，推特未來的方向尚不確定，「我們不知道平臺將向哪個方向發展。」

（綜合報導）

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