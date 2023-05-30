馬斯克結束訪華行 在中國成焦點

（德國之聲中文網）推特與特斯拉的首席執行官馬斯克（Elon Musk）週四（6月1日）結束了行程滿檔的鐵人式中國訪問。除了與中國外長秦剛會面外，馬斯克也會晤了中國商務部部長王文濤和中國工業和信息化部部長金壯龍，全程受到中方高規格接待，成為媒體焦點。

根據中國官媒釋出的消息，馬斯克週二（5月30日）在與中國外長秦剛會面時表示，他反對與中國脫鉤。

隔日（31日），王文濤會見馬斯克；據新華社報導，王文濤稱中美經濟深度融合，雙方應在相互尊重、和平共處、合作共贏原則指引下，加強經貿對話與合作；馬斯克則讚揚中國發展的「活力和潛力」，對中國市場充滿信心，願繼續深化互利合作。

馬斯克也在31日會見了金壯龍，雙方就中美新能源汽車和智能網聯汽車發展等議題交換意見，當日晚間還與中國電池供應商寧德時代董事長曾毓群共進晚餐。

特斯拉沒有回應路透社的置評請求，馬斯克本人也未向媒體透露具體的談話內容，因此目前外界對於他與中國官員的對談細節所知甚少。

路透社指出， 馬斯克本週的中國之行，備受中國網友關注；人們在社交媒體上稱他為「先驅」、「馬哥」和「全球偶像」。有用戶評論道：「馬斯克真是太棒了，要是中國能有馬斯克這樣的人就好了。」

先前，蘋果公司總裁庫克（Tim Cook）3月曾訪問中國，摩根大通的首席執行官戴蒙（Jamie Dimon）和星巴克的行政總裁拉西姆漢（Laxman Narasimhan）本週也在中國訪問；與其他美國企業家相比，馬斯克訪華更受矚目。

然而，雖然在中國媒體成為焦點，但在推特上馬斯克似乎一改平時高調作風，至本文截稿前，都並未在自己的推特上發表任何與中國行有關的內容。

馬斯克的私人專機5月30日抵達北京首都國際機場

參訪中國特斯拉工廠

除了會見中國官員，馬斯克週三晚間還參訪了特斯拉在上海的電動車工廠；路透社指出，他在當地受到數百位員工歡迎。

「非常有意義的一天！」特斯拉駐中國公共事務負責人陶琳（Grace Tao）在附有照片的微博文章中說道。

馬斯克此行是自2020年初參觀特斯拉上海工廠以來首次訪華。特斯拉2019年在上海興建超級工廠，是該公司旗下生產力最高的汽車製造廠。今年4月9日，特斯拉在推特宣佈，將在上海開設儲能工廠，這將是特斯拉在上海的第2座工廠。

針對特斯拉未來在中國的前景，中國華東師範大學企業管理系副教授陳弘信向DW指出，特斯拉在美國和德國的生產規模已比在中國小，提升生產規模的速度也比上海工廠慢；特斯拉在中國今年的交車目標已達100萬輛，且中國製造的特斯拉售價比美國製造的價格低。

不過，特斯拉目前正面臨許多問題，包括在中國市場需求疲軟之際，與中國汽車製造商的競爭不斷加劇。

陳弘信認為，中國目前整體汽車市場正在往下坡，但新能源汽車銷售表現還是不錯。 由於中國第六代國家環保標準將在7月1日上路，隨著環保標準提高，中國汽油車市場的銷售將會受到嚴重衝擊．因此外界仍相對看好電動車市場。

學者：釋出中國歡迎外資信號

陳弘信向DW表示，馬斯克訪華主要是因為中國政府在此時極力邀請，代表其正在釋放信號，希望澄清近期中國經濟不佳的說法。「中國政府做的每件事情都有它的意義，」他說。

中國廣西大學梧州學院台籍特聘教授王立本告訴DW，最近這4年外資不斷從中國外移，「很多指標性的大廠都撤退了」 ，這固然是新冠疫情的緣故，但是跟2018年之後的中美貿易戰也有很大的關係。

王立本解讀，馬斯克這次的訪問，等於是在向外界宣告，這些狀況有可能會結束，「他來到中國，如果能夠有指標性的加碼投資，那麼對於未來再度吸引外資很有幫助」。

陳弘信則指出，馬斯克等西方企業家，不斷釋出不能與中國脫鉤的論點，這對他們自己公司和中國來說都具有意義，因為中國擁有龐大的市場。

「脫鉤的結果只是逼中國自己去做（這個產業），甚至於萬一越做越好，中國還可以去國外收購。」陳弘信認為，對中國這麼大的經濟體而言，美國的制裁政策「不一定是對的方法」 。

歐美商界對中國仍有疑慮

相對於馬斯克和部分歐美商界人士積極重回中國市場，許多外商和政界人士仍對中國未來的發展存有疑慮。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，有些外商企業的高階主管發現，中國現在是一個更加複雜的商業環境，其特點包含對國際諮詢公司的打擊、地緣政治緊張局勢和不確定的投資前景。

這樣的不確定性，導致一些公司不願向中國投入更多資金。英國商會上個月一項調查顯示，有70%的企業表示，他們對在中國進行長期投資的決定採取「觀望」態度。

英國《經濟學人》智庫（EIU）全球貿易負責人馬志昂（Nick Marro）表示，由於中國最近才結束嚴格的防疫政策，商業信心「已經相對脆弱」。

「最近對信息提供者的打擊加劇了這種不確定性」，馬志昂告訴CNN。「公司越來越不確定政府的紅線在哪裡，以及他們需要採取什麼措施來避免觸犯監管機構」。

彭博社報導，中國美國商會會長何邁可（Michael Hart）上個月曾表示，美國商界害怕成為北京的下一個目標。「不管政府的意圖如何，這就是（我們）收到的信息」，他說。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾（Alfred Wu）則表示， 「中國政府正試圖在安全與發展之間找到平衡點，但這將很難實現。」

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（綜合報導）

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