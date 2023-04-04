 馬克龍、馮德萊恩4月5日將訪問中國 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.04.2023

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时政风云

馬克龍、馮德萊恩4月5日將訪問中國

在西班牙首相桑切斯訪華敦促北京與基輔對話後，法國總統馬克龍與歐盟委員會主席馮德萊恩也將於週三（5日）訪華，展開為期3天的行程。兩人在行前已於3日會晤彼此，討論訪中事宜，這次他們訪中所為何事？

歐盟委員會主席馮德萊恩與法國總統馬克龍4月3日在巴黎會面。

歐盟委員會主席馮德萊恩與法國總統馬克龍4月3日在巴黎會面。

（德國之聲中文網）法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）週一（4月3日）在巴黎會晤討論訪華事宜，並將於5日至7日訪問中國。

馬克龍將就俄烏戰爭、貿易及氣候變化等議題，與中方展開磋商。中國外交部發言人毛寧3日表示，習近平將與法方討論兩國關係未來發展，深化「中法、中歐各領域合作」，還將討論「國際熱點問題」。屆時馬克龍還將會見中國總理李強與人大委員長趙樂際，並訪問廣州市。

此外，不同於應中國國家主席習近平之邀的馬克龍，毛寧表示馮德萊恩訪華，是「經中歐雙方商定」的結果，並提到「面對國際形勢動蕩不安，全球安全挑戰層出不窮，經濟復甦動力不足」，中歐應「互利共贏」以「聚焦共識與合作」。

據法新社4日報導，馬克龍將帶領約60名商界領袖的代表團一同前往北京，其中包括空中巴士（Airbus）及法國電力公司（EDF）的高層，盼帶回利潤豐厚的新合同。

圖為去年11月印尼G20峰會，法國總統馬克龍與中國國家主席習近平在場邊會面。

圖為去年11月印尼G20峰會，法國總統馬克龍與中國國家主席習近平在場邊會面。

馬克龍辦公室1名不願透露姓名的官員31日曾向法新社表示，在烏克蘭議題上，馬克龍將對習近平展現堅定立場，但同時也要走出「另一條路」，不像華盛頓那樣直接槓上中國。該官員還提到，「無論從哪個方向來說，中國是世界上唯一能對（俄烏）衝突，產生直接及根本影響的國家」。

法新社指出，馬克龍此行目標包括維持並重新平衡中歐關係；由於法國擁有海外領土及軍事部署，因此法國也視自身為亞太地區的參與者之一，有意在此區維護法國利益。馬克龍此行影響層面也不限於中法之間，而將擴及整個歐盟。

巴黎戰略研究基金會（FRS）研究員邦達茲（Antoine Bondaz）向法新社表示，歐洲不會透過向習近平「好聲好氣地說他什麼不該做」，去阻止其軍援俄羅斯；相反地，他預測歐洲領導人會公開發出警告，同時在私下會談中以相應制裁作威脅。

圖為法國總統馬克龍2019年於巴黎見時任中國外交部長王毅。

圖為法國總統馬克龍2019年於巴黎見時任中國外交部長王毅。

歐委會主席馮德萊恩於訪華前，曾於上週四（3月30日）於布魯塞爾一場演講中就歐中關係表示，歐盟不希望與中國脫鉤，但需要平衡與中國的關係，去除外交與經濟上的風險。她指出，中國在俄烏戰爭中的角色，對於歐中關係來說具有決定性意義。

習近平未因俄羅斯入侵烏克蘭而推遲訪俄，且中國仍與俄方維持「無上限友誼」。馮德萊恩指出，從習近平此次訪俄，可以看出中俄的權力平衡有所轉變，逐漸變成中國占上風。她也呼籲中國，應為了促進烏克蘭「公正的和平」而努力。

她也說，中國現在以更強硬的立場向他國推行自己的意志；歐盟如何處理歐中的關係，將是雙方未來經濟繁榮和國家安全的決定性因素。

法新社指出，對法國、德國等歐洲經濟大國而言，跟中國維持貿易被視為優先事項；地理上與烏克蘭較近的國家，則更願意就俄烏戰事對北京持施壓立場。馮德萊恩也這麼表示：「我們不想切斷（與中國）在經濟、社會、政治和科學方面的聯繫。」

圖為歐盟委員會主席馮德萊恩3月底於比利時發表歐中關係演說。

圖為歐盟委員會主席馮德萊恩3月底於比利時發表歐中關係演說。

蒙田研究所亞洲專家顧德明（François Godement）表示，馬克龍與馮德萊恩此次訪中，將把「重點放在降低風險而不是脫鉤上」，對於中歐之間的摩擦，在不冒犯中國的情況下，作「低調與實際的回應」。

中國駐歐盟使團微信公眾號4日發布了中國駐歐盟大使傅聰上週與《金融時報》的專訪。傅聰警告歐盟不要在美國的壓力下限制對中國的貿易，否則將自食其果；對於歐洲保護主義升溫，他直言：「誰會在頭腦正常的情況下，放棄像中國這樣一個繁榮的大市場？」

傅聰也呼籲歐洲政府和政治家看清自己的利益所在，抵制來自美國的「無端壓力」，並指責美國正用力破壞中歐關係。他還提到，有歐盟官員向他保證，「脫鉤」不是歐盟的政策。

（綜合報導）

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