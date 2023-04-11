 馬克宏與拜登通話 兩方聲明對台說法有落差 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.04.2023

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馬克宏與拜登通話 兩方聲明對台說法有落差

自從馬克宏造訪中國發表了爭議言論，外界格外關注法國對台灣海峽兩岸的立場究竟是什麼。這次馬克宏與拜登通話的聲明怎麼說？其立場與美國有何差異？

去年底，馬克宏至華盛頓會見拜登，兩人在白宮舉行雙邊會談。

去年底，馬克宏至華盛頓會見拜登，兩人在白宮舉行雙邊會談。

（德國之聲中文網）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）週四（4月20日）與美國總統拜登（Joe Biden）通話，但據路透社分析，雙方分別釋出的聲明在台灣議題上仍有各自說法，差異顯見。

法國總統府新聞稿並未直接提及台灣，僅稱法國與美國皆「支持國際法，包含整個印太地區的航行自由」。這跟白宮的版本形成鮮明對比，因為美國的聲明內寫到了雙方「重申維護台海和平穩定的重要性」。

據路透社報導，馬克宏造訪中國期間對兩岸議題的表態，主張歐盟不該跟隨美國而「捲入不屬於歐洲的危機」，卻漏掉了西方慣常呼籲的「維持現狀」主張，讓許多盟友不滿。這一次的聲明未提台灣議題，可能也會引起外界關注。

法國20日還表示，已向拜登介紹了馬克宏訪中之旅「取得的成果」，但聲明內未詳細說明成果是什麼。此外，聲明還稱中國在終結俄烏戰爭上可以發揮作用，此一說法也與白宮不同。

法國總統馬克宏17日向法國人民發表特別演說。

法國總統馬克宏17日向法國人民發表特別演說。

緩解美法分歧

法新社解讀的重點稍有不同，認為美法領袖這次談話，顯示雙方試著在緩解因馬克宏言論導致的緊張關係。報導稱，在台灣議題上，法國的聲明呼應了美國的說法。

報導稱，白宮的聲明強調了雙方的共同立場；兩位領袖除了有談及馬克宏訪中，也說兩人「持續努力促進印太地區繁榮、安全、共同價值，還有以規則為基礎的國際秩序」。在跨大西洋的安全關係上，法國的聲明強調「歐洲國家持續重整軍備，共同承擔起跨大西洋安全責任的重要性」。

週四，拜登也另外跟歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）通話。對此，白宮聲明同樣提到「維護台海和平穩定的重要性」，並稱兩人有討論馮德萊恩的訪中之旅，以及兩人共同致力於維護以規則為基礎的國際秩序、人權和公平貿易。

回应争议 马克龙强调对台立场不变

（路透社、法新社）

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