馬克宏與俄烏領袖通話 東歐多國要求制裁莫斯科

(德國之聲中文網) 法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 和俄羅斯總統普丁周日 (2月20日) 在近兩個小時的電話中同意加緊尋找解決烏克蘭僵局的辦法。馬克宏的辦公室說，兩位國家元首同意「有必要支持以外交方式解決當前的危機，並盡一切努力實現這一目標」，並補充說，兩國外交部長將在未來幾天會面。

馬克宏隨後致電烏克蘭總統澤連斯基 (Volodymyr Zelenskyy)。根據法國政府的說法，烏克蘭政府仍然對與莫斯科的對話持開放態度。兩位領導人討論了「立即緩和局勢的需要和可能的方法」，澤連斯基在推特上寫道。早些時候，澤連斯基呼吁普京與他會面，並尋求以外交方式解決危機。

除了與俄烏領袖通話外，法國總統馬克宏預計將在當地時間20日與美國總統拜登和德國總理肖爾茨討論這場危機。

另一方面，根據克里姆林宮對這次通話的說法，普丁指責基輔在烏克蘭東部的軍事升級，並同意需要「加強努力，通過外交手段找到解決方案」。莫斯科表示，會談將以諾曼底模式進行，即在法國與德國的協調下讓俄羅斯和烏克蘭的代表進行會談。

普京的發言人佩斯科夫 (Dmitry Peskov) 20日接受俄羅斯國營的廣播電台訪問時說，俄羅斯攻擊某些國家沒有意義。他敦促西方國家與俄羅斯講道理。

他說：「但讓我們提醒一下，在其整個歷史上，俄羅斯從未攻擊過任何人。經歷了這麼多戰爭的俄羅斯，是歐洲最不願意說話的國家，甚至不願意說戰爭這個詞。」

美重申戰事爆發可能

美國副總統哈里斯 (又譯賀錦麗) 20日在參加慕尼黑安全會議後對媒體說，她希望仍能防止俄羅斯入侵烏克蘭。她說：「我們都不僅希望，我們渴望，我們相信，以外交方式結束這一危機符合所有人的最佳利益。」

哈里斯說，重要的是不要低估外交方式的重要性。她說：「我們談論的是歐洲發生戰爭的真正可能性。」

同日，美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 告訴美國有線電視新聞網，目前看到的一切都表明，俄羅斯正處於入侵烏克蘭的邊緣。

他說：「但是，在坦克真正開動和戰機起飛之前，我們將利用每一個機會和每一分鐘，看看外交手段是否仍能勸阻普丁停止推進這一行動。」

布林肯堅持認為，盡管烏克蘭總統澤連斯基19日強烈地請求啟動制裁，但如果在俄羅斯入侵前啟動制裁，這個做法就會失去威懾力。

布林肯在接受美國廣播公司訪問時表示，美國總統拜登已經非常明確地表示，他準備在任何時候、以任何形式與普京總統會面，如果這麼做有助於防止戰爭發生的話。

於此同時，美國駐俄羅斯大使館20日以俄羅斯與烏克蘭邊境的襲擊威脅為由，告誡在俄羅斯的美國人要有撤離計劃。該大使館表示：「在包括莫斯科和聖彼得堡的主要城市，以及在俄羅斯與烏克蘭邊境地區，已經出現了針對購物中心、鐵路和地鐵站以及其他公共集會場所的襲擊威脅。審視您的個人安全計劃。制定不依賴美國政府援助的疏散計劃。」

該公告受到了俄羅斯外交部的批評。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃(Maria Zakharova)質疑美國大使館是否向俄羅斯當局傳遞了有關可能襲擊的信息。她說：「如果沒有，人們如何理解這一切呢？」

美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 周日告訴美國有線電視新聞網，目前看到的一切都表明，俄羅斯正處於入侵烏克蘭的邊緣。

同日，美國總統拜登也召開國家安全委員會會議，討論與烏克蘭危機相關的議題。此前，拜登說美國認為普京已經決定入侵烏克蘭。

制裁啟動時機

歐洲理事會主席米歇爾 (Charles Michel) 則在會議上表示：「最大的問題仍然是：克里姆林宮是否想要對話？我們不能在俄羅斯進行導彈試驗和繼續集結軍隊時提供橄欖枝。有一件事是肯定的：如果有進一步的軍事侵略，我們將以大規模的制裁作為反應。」

會議上，烏克蘭外交部長庫列巴 (Dmytro Kuleba) 說，現在是西方對俄羅斯實施部分制裁的時候了。他說：「現在必須阻止俄羅斯。我們看到事件是如何發展的。我正式說，現在西方國家有所有的理由來實施至少一部分針對俄羅斯的制裁。」

早些時候，英國首相約翰遜 (Boris Johnson) 告訴英國廣播公司，普丁可能思維不符合邏輯，所以制裁的威脅可能不足以阻止俄羅斯的入侵。他說：「我們此刻必須接受的是，普京可能在這方面的思維不符合邏輯，沒有看到可能發生的災難。」

美國和英國將阻止俄羅斯公司「以英鎊和美元進行交易」，約翰遜說此舉將 對俄羅斯造成非常嚴重的打擊。

除了烏克蘭外，拉脫維亞和立陶宛也敦促西方國家立即對俄羅斯實施制裁。立陶宛外交部長藍斯柏吉斯 (Gabrielius Landsbergis) 周日在推特發文表示，讓俄羅斯軍隊留在白俄羅斯進行原定於周日結束的聯合軍事演習是對與白俄羅斯接壤的北約國家的安全威脅。他說：「北約的增援和歐盟的制裁是有必要的。」

拉脫維亞外長林克維奇斯 (Edgars Rinkevics) 也在推特發文表示：「很明顯地，跨大西洋共同體需要開始實施對俄羅斯的制裁，北約應該在該地區部署更多部隊。」

烏克蘭政府20日表示，兩名烏克蘭軍人在炮擊中受傷死亡，另有四名軍人受傷，正在接受治療。烏克蘭東部分離主義地區的領導人周六下令進行全面軍事動員。華盛頓和其他西方盟友說，這次明顯的衝突可能構成其中一個俄羅斯入侵烏克蘭的藉口。

(路透社、美聯社)

© 2022年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。