馬克宏稱俄淪中國附庸 莫斯科譴責

（德國之聲中文網）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）日前稱「俄羅斯已屈從於中國」，對此俄國官員週一（5月15日）表示譴責，並稱西方各國必須習慣一個以密切俄中關係為基礎的世界。

在法國媒體「民意報」（L'Opinion）14日刊出的專訪中，馬克宏批評俄國因侵略烏克蘭而導致自身遭到孤立。

據路透社引述，馬克宏在該專訪內表示：「（俄國）事實上已開始了一種附庸於中國的狀態，失去對其至關重要、進入波羅的海的能力，因為俄國促使瑞典和芬蘭決定加入北約。」馬克宏說，這一點在2年前是無法想像的。

對此，俄國副外長格鲁什科（Alexander Grushko）週一發表評論文章，認為法國對於俄國強化與中國的關係、此趨勢對世界帶來的改變，感到憂心忡忡。

根據路透社及俄國官媒塔斯社的英語版報導，格魯什科稱俄中關係「穩步強化、經過時間考驗、自給自足且非對抗性」，這樣的關係卻安撫不了法國。他說西方國家對於「多邊國際關係體系」感到恐懼，因為這代表西方數世紀以來的支配地位走向終結。這樣的多邊體系，有好幾個分開、獨立的中心，特別是俄羅斯和中國。

格魯什科表示，對馬克宏等西方領袖來說，無可避免地不得不與此一現實調和，接受俄中關係是強大、平等且互相尊重的，且兩國關係作為國際關係的影響因素，重要性只會越來越高。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）則說，俄羅斯與中國的關係是戰略夥伴的關係，無關於依賴性。

此前，俄國總統普京（Vladimir Putin）與中國國家主席習近平曾於今年3月在莫斯科會晤，重申雙方關係進入「新時代」，深化了戰略夥伴關係。

法國將協助訓練烏克蘭飛行員

除了表達對俄中關係的憂慮，14日刊出的馬克宏專訪還稱，俄國在「地緣政治上」幾乎已吃下敗仗。據法新社引述，馬克宏說絕不可以讓俄國在軍事上贏得這場戰爭，而這取決於歐洲如何幫助烏克蘭反攻，還有對安全保障的討論。

與此同時，烏克蘭總統澤倫斯基正展開訪問歐洲行程，並於14日造訪法國。德新社指出，馬克宏15日晚間告訴法國電視台TF1，法國針對訓練烏克蘭的戰鬥機飛行員一事已「敞開了大門」，現在就可以開始。不過，馬克宏說並不會提供戰機烏克蘭。

中國派特使出訪烏俄

上週五（5月12日），中國外交部宣布歐亞事務特別代表李輝大使自15日起訪問烏克蘭、波蘭、法國、德國和俄羅斯等國，「就政治解決烏克蘭危機同各方進行溝通」。中國政府12日並未公布行程順序，但法新社15日引述烏克蘭官員的消息，稱李輝16日將到烏克蘭停留2日。

李輝是自俄烏戰爭爆發至今，中國訪烏的最高級別官員。不過，李輝曾於2009年至2019年擔任中國駐俄羅斯大使，與俄國關係密切，還曾獲普丁頒授友誼勳章。對此，有德國媒體拋出疑問：中國派出一名「普丁的朋友」承擔和平使命，究竟有多少成功的機會？

近期中國多次表明有意在俄烏之間扮演調停角色，並發表所謂「烏克蘭和平計劃」。戰爭爆發14個月後，習近平首度與烏克蘭總統澤倫斯基通話，並承諾將派特使前往烏克蘭，與衝突各方對話。

（綜合報導）

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