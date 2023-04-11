馬克宏的歐洲願景真能實現嗎？

（德國之聲中文網）6年前，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）曾在巴黎索邦大學演講，討論到歐盟主權的概念。在歐盟，這個概念已存在一段時間，一般是使用戰略自主一詞來描述。歐洲議會智庫曾解釋道，此概念基本上表示有歐洲能力自主行動，在具有戰略意義的領域可以獨立於其他國家。

馬克宏最近從中國搭機返國時，再次向國際媒體談及此概念。訪談中，他發表了關於台灣的言論，在歐美掀起波瀾。外界對馬克宏所言的理解是他在呼籲歐盟減少對美國的依賴，警告歐洲不要捲入台灣問題的危機。

本週稍早，馬克宏再一次說明他對歐洲主權的願景。週二（4月11日）他在荷蘭海牙演說時，聚焦於戰略自主概念的經濟面向，但他的想法真的能實現嗎？

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歐盟在綠色轉型方面依賴中國

馬克宏的經濟主權模型奠基於5大支柱，分別是競爭力、產業政策、市場保護、貿易互惠，以及合作。

他其中一個主要想法是，歐盟應繼續生產具有競爭力、一流的產品，且歐盟內部應密切合作。馬克宏還指出，歐盟有必要有共同的產業政策，在淨零產業、微晶片生產等領域強化市場。此外他還強調，要實現歐洲因應氣候變遷的目標所需要的關鍵技術，應該在歐盟內部生產。

巴塞羅納國際事務中心研究員柯羅米納（Carme Colomina）告訴DW，現階段這些科技的生產，還有數位、綠能轉型所需的稀土元素，都來自中國。她表示，在應對氣候變遷上，歐盟依賴中國。

為了改變這個事實，歐盟委員會最近提出了新法，管制關鍵原料。這些原料包括風力渦輪機的磁鐵所需的稀土，以及鋰、鈷、製造電池用的鎳、半導體用的矽。針對歐盟委員會的提議，歐洲議會和歐盟成員國正在討論。

柯羅米納認可歐盟提出的新策略，但對於這些策略能否夠快、有效地實施，仍然有疑慮。她指出，歐盟現在提出了新策略，但「依賴關係已經存在了」。

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歐盟在安全方面依賴美國

戰略自主的概念，還具有安全的面向。早在2017年，馬克宏便在推動設置聯合的歐洲軍事干預部隊、共同的國防預算，以及聯合採取行動的論述。

去年3月，俄羅斯入侵烏克蘭過了1個月之際，歐洲領袖再次注意到歐洲主權論。他們公開主張欲強化國防能力，提高自主行動的能力，同時也充分考慮到各國在北約的義務。自俄烏戰爭爆發至今，歐盟各國的國防支出增加，持續援助武器和彈藥給烏克蘭。

在巴塞羅納國際事務中心的研究員柯羅米納看來，馬克宏其實是最強力促進歐洲國防合作更緊密的領袖之一。她認為，馬克宏把歐洲主權理解為一種手段，促使歐盟得以規劃自己的道路。

不過，德國外交關係理事會的學者塔利斯（Benjamin Tallis）說，馬克宏等人推動的道路不僅不現實，也「非常不受歡迎」。在塔利斯看來，自主這個觀念，在國際政治中是一種「迷思」。他主張，馬克宏真正的想法是「更加自主，不受美國控制」。

塔利斯認為，這種想法對歐洲大陸是危險的：「歐洲確實缺乏防衛自身需要的能力，但也缺乏全球競爭的能力，馬克宏的戰略自治議程似乎暗示的那種能力。」塔利斯告訴DW，理論上歐洲擁有數量可觀的坦克和士兵，但如果歐盟要單打獨鬥，卻缺乏所謂推動戰略的人來促使條件到位。塔利斯還提到美國龐大的核武庫，它一直作為最後的安全保障，威懾其他的核武大國。

缺乏歐洲世界觀

馬克宏的言論一出，國際政壇許多人公開提問，馬克宏所言是否代表歐盟。其中最著名的人，或許競選過美國總統的共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）。

波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）週一出訪美國，此前他曾表示，跟美國的盟友關係是歐盟的「絕對基礎」。歐盟委員會拒絕評價馬克宏的台灣言論。

塔利斯說，馬克宏當然不代表歐洲。在他看來，歐洲戰略自主概念背後根本問題在於，歐洲在戰略層級甚至並不存在，對歐盟的世界觀也沒有達成共識。

塔利斯指出，芬蘭、愛沙尼亞、捷克和波蘭這些國家，明顯希望繼續致力於民主國家對抗專制國家此一系統性競爭。

他還表示，德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）盼能堅守一個「昨日世界」，回到俄羅斯全面入侵烏克蘭以前，而且試圖維繫一個包含中國的全球貿易體系。

另一方面，馬克宏似乎試圖把歐洲定位為一個強權，藉此把法國也定位為大國，再假裝法國的利益就是歐洲的利益。

塔利斯認為，馬克宏的計劃說到底將在戰略上破壞歐洲，進一步分裂成員國。柯羅米納則指出，歐盟成員國之間傳統上存在深刻分歧，歐洲主義者主張應以歐洲為主，大西洋主義者則支持與美國維繫更緊密的關係。她說，這個兩難存在於歐盟的核心之中，重新浮上台面顯然只是時間問題。

馬克宏似乎也意識到他可能無法如願實現戰略自主。他以這樣的話替他的海牙演說作結：「我是一個夢想家。」

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