馬克宏批盧沙野言詞不當 中國澄清立場

（德國之聲中文網）中國駐法大使盧沙野週五（4月21日）在訪談中稱「前蘇聯國家不具獨立國家的主權地位」的言論，引起歐美國家廣泛撻伐。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）24日在比利時參加峰會時接受法媒訪問時表示，盧沙野身為外交官，使用這樣的言辭「不適當」。馬克宏說，他跟那些在歷史解讀上、在實際邊界上遭到攻擊的國家站在一起。同日，法新社引述法國外交部說法稱，在一場先前就安排好的會議上，盧沙野有被要求「發表公開言論要符合他國家的官方立場」。

然而，此次風波仍讓馬克宏爭取中國協助調停俄烏戰爭的外交努力再次受到打擊。

彭博社報導，馬克宏此前在未徵詢歐盟成員國意見的情況下，呼籲中國促成俄烏談判一事，加劇了外界對基輔能否於春季反攻中收復失土的疑慮，遭盟友批評可能危及歐盟的團結、讓支持烏克蘭的盟友戰線鬆動。

馬克宏所提的「戰略自主」、「減少對美依賴」等歐盟願景，也令許多東歐國家感到不滿；本月稍早，他在訪中期間呼籲歐洲應避免因台灣而被扯進中美衝突的言論，招致許多批評。

盧沙野21日發表的言論，又在馬克宏頭上澆了一盆冷水，後者本希望北京做俄烏戰爭調停者——儘管中國自詡中立，但北京卻並未譴責俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）對烏克蘭的侵略。此外，中俄稱雙方「友誼無上限」，也引發外界質疑中國能否稱職扮演調停人角色。

歐洲近80名議員：法國應驅逐盧沙野

盧沙野的言論在歐洲引起了強烈反彈，23日有近80名歐洲議員在法國《世界報》（Le Monde）共同發表公開信，呼籲法國外交部長科隆納（Catherine Colonna）應對盧沙野「無恥的攻擊」採取行動，盡快宣布驅逐盧沙野。

公開信強調，盧沙野的發言是糟糕的「戰狼」言論，以外交語言來說非常不適合、更明顯違反國際法，不僅嚴重侮辱有關國家的歷史、文化和國格，還可能對法國的歐洲盟友構成安全威脅，法國不應坐視不管。

議員們在信中表示，在歐洲因俄烏戰爭而動盪不安的此刻，民主世界須向獨裁國家發出明確的信息，以捍衛盟友國家的主權。有鑒於過去發表過不當言論的外交官曾被法國政府迅速驅逐，他們要求法國此次比照辦理，宣布驅逐盧沙野這個「不受歡迎之人」。

此前，法國外交部已對盧沙野的發言表示「失望」， 歐盟最高外交官博雷爾（Josep Borrell）亦稱該言論「不可接受」，立陶宛外長蘭斯伯格斯（Gabrielius Landsbergis）更表示：「如果有人仍然想知道為什麼波羅的海國家不信任中國能『調解烏克蘭和平』，這裡有一位中國大使認為，克里米亞是俄羅斯的，他還說我們國家的國界沒有法律依據。 」

前蘇聯集團國家愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛皆宣布將召見派駐當地的中國外交官，要求解釋。

北京：“中国尊重所有苏联解体后成立的共和国的主权地位”

针对中国驻法大使卢沙野的争议言论，中国外交部发言人毛宁在4月24日的例行记者会上表示，中国尊重所有苏联解体后成立的共和国的主权地位。这位发言人还称，“苏联解体后，中国是最早同有关国家建立外交关系的国家之一。建交以来，中国始终坚持相互尊重、平等相待的原则，发展双边友好合作关系。”

据路透社报道，在被问及卢沙野的表态是否代表中国官方立场时，中国外交部发言人毛宁回应说，中国尊重所有国家的主权、独立和领土完整，坚持《联合国宪章》的宗旨和原则，这是中国的官方立场。

中国驻法国大使馆4月24日也在官网用法语发表声明，称“卢沙野大使有关乌克兰的言论不是政策声明，而是表达个人观点，不应该被过度解读”，声明还表示，“中国在有关问题上的立场没有改变”。

在盧沙野的言論引發歐洲多國眾怒之际，中國澎湃新聞於24日刊出對中國駐歐盟大使傅聰的訪談。據該報導，傅聰再度提到「無上限」一詞，但這次不只用來形容中俄關係，更稱中歐關係也是如此。

馬克宏惹惱白宮

馬克宏與美國總統拜登（Joe Biden）20日通了電話，兩人在通話中的語氣都很冷淡，字裡行間許多言外之意，都引發外界揣測。

熟悉拜登政府思路的消息人士告訴彭博社，在俄烏戰爭這個敏感外交議題上，馬克宏不與盟友協商就擅自出主意的行事，令認為「中國顯然不願意對普京施壓」的白宮很是惱火。

一位匿名法國官員告訴彭博社，馬克宏辦公室20日發表了一則相關聲明，就是為了平息「法國總統在台海兩岸議題上，與美國不同調」的說法。

相較之下，拜登辦公室發表的聲明稱，兩位總統「重申了維護台海和平與穩定的重要性」，文長雖然較短，卻直接提及了馬克宏聲明中隻字未提的台灣。

法參院副議長率團訪台

在馬克宏因兩岸關係於西方世界處境尷尬之際，法國參議院副議長暨友台小組主席李察（Alain Richard）24日率團訪台。

李察2021年亦曾訪台

台灣中央社報導，在訪團為期5日的行程中，預計將會見台灣總統蔡英文，並參訪台灣重要經濟文化建設。此外，台灣外交部長吳釗燮亦將設宴款待李察，雙方將就台海等印太地區地緣政治情勢、台灣民主人權價值、台法經貿及半導體合作等議題交換意見。

台灣外交部表示，此行是李察第4度訪台，上週法國國民議會友台小組主席博多黑（Eric Bothorel）也率團訪問，除顯示雙方友誼深厚，也在俄烏戰爭未歇、中國對台文攻武嚇之際，向國際社會傳達「台法同為民主陣營一份子、齊心守護共享價值」的重要訊息。

（彭博社、路透社、中央社等）

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