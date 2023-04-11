馬克宏再提歐洲主權論 荷蘭演說遭鬧場

（德國之聲中文網）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）週二（4月11日）在荷蘭海牙的尼克薩斯研究所（Nexus）發表演說，重申他主張的「歐洲主權」概念。

馬克宏表示，此一概念代表歐洲必須能「選擇自己的夥伴，形塑自己的命運」，而非僅僅是「見證者」的角色、只旁觀世界的戲劇性轉變。他補充說，這可以藉合作的方式，以符合「開放和夥伴關係精神」的方式進行。

此前，馬克宏造訪中國期間接受法國《回聲報》（Les Echos）和美國網媒Politico訪問，他對中國與台灣的言論在9日刊出後，引發爭議。當時他主張，在台灣議題上，對歐洲而言最壞的情況就是「跟隨著美國的政治議程，和中國的過度反應」。

歐美的政治人物都批評了馬克宏的言論。對華政策跨國議會聯盟（IPAC）週一（10日）在推特發聲明向馬克宏喊話：「總統先生，你說的話不代表歐洲。」美國眾院中國問題委員會主席加拉格爾（Mike Gallagher）11日在節目上說，馬克宏的言論「丟臉」又「可恥」。

捷克外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）告訴路透，他認為歐洲應該在自身安全投資更多，但這沒有理由阻礙與美國的合作。另一位資深的中東歐外交官說，在歐洲仍有戰爭的時候，馬克宏卻不自覺地在幫助中國「摧毀跨大西洋的團結」。波蘭外交部官員普日達茨（Marcin Przydacz）表示，對歐洲來說，相較於法國，美國更是安全的保障。

面對馬克宏稱歐洲不該追隨美國，而應成為美中以外的「第三極」，白宮週一（10日）回應，對美國與法國的「極好的雙邊關係」有信心，並指出法國也有在跟美國等盟友合作，強化印太部署。中國外交部發言人汪文斌則於11日表示，台灣問題「純屬中國內政」，要求各方應認清事件本質。

「歐洲主權」的理念

在海牙，馬克宏用英語演說，勾勒他對「歐洲主權」新時代的願景。他說：「疫情和戰爭把我們推到這樣的境地，讓我們發現，如果希望維持歐洲的認同，就必須減少我們對外的依賴。」

「我們可以建立新的經濟信條，能調和各方面，包含創造就業機會，替社會模型提供資金，應對氣候變遷，更加維護主權，並替自己做決定。」馬克宏說，歐洲應該成為「創造規則」者，而非跟著別人的規則走。

馬克宏認為此一主張至關重要，特別是在面臨戰爭且經濟遭「武器化」之際；而此一新的理論，應基於5個支柱：競爭力、產業政策、保護主義、互惠和合作。

示威者擾亂

週二，馬克宏在海牙演講開始之際，有抗議人士打斷他喊道：「法國的民主在哪裡？我們什麼時候失去了民主？」觀眾席還有人舉著橫幅，上面寫著「暴力與偽善的總統」。

對此，馬克宏回答說：「如果你們給我一些時間，我可以回答這個問題。」隨後，保安人員迅速將示威者請出演講廳。演說時馬克宏提到，若人民因為不認同法律規定就「為所欲為」，會導致民主陷入危險。

在法國，馬克宏正面臨大規模抗爭潮，民眾不滿政府推動養老金改革計劃，反對將退休年齡從62歲提高到64歲。荷蘭的退休年齡於2018年從65歲提高到了66歲。儘管荷蘭的債務佔國民生產總值（GDP）的比例遠遠低於法國，但荷蘭還會在2024年再次提高退休年齡到67歲。

馬克宏在荷蘭演說時表示，法國人應該要「比較不生氣」才對，因為荷蘭和許多歐洲國家的退休年齡高於64歲。

馬克宏這次造訪荷蘭，是20多年來首次有法國總統對荷蘭進行正式國事訪問，期間馬克宏夫婦受到荷蘭國王威廉-亞歷山大（Willem-Alexander）和王后的迎接。馬克宏演說之後，王室成員招待他參加國宴。此外，他的行程還包含參訪荷蘭國立博物館的維梅爾展覽，並會見荷蘭首相呂特（Mark Rutte）。

“我们大街上见！” 马克龙强推退休改革引发众怒 政府延后退休年龄，老百姓抗议不止 数周以来，法国民众抗议马克龙政府上调退休年龄的示威活动源源不断，每次少则数十万人参加，多则达到数百万。

“我们大街上见！” 马克龙强推退休改革引发众怒 怎样让法案在最后一刻夭折 政府起初对国民议会（即下院）3月16日通过改革方案信心很足，此前参议院已经通过该法案。抗议者仍然希望能够在最后一刻阻挡退休法案过关。法国公共行业开始为期数天的罢工。

“我们大街上见！” 马克龙强推退休改革引发众怒 不用议会表决了，直接送马克龙签署 法国政府意识到在国民议会争取不到多数，于是启动宪法规定的特殊条款，绕过议会，直接将退休年龄改革方案提交马克龙总统签署。之后，政府在不信任案表决中勉强过关，但此举显然更加激化人民的反政府情绪。此后街头激烈的抗议进一步升级。图为法国总理博纳在议会发言。

“我们大街上见！” 马克龙强推退休改革引发众怒 “我们大街上见” 3月20日，旨在推翻政府的议案没有成功，反对派议员举着标语，他们告诉政府“我们大街上见”。

“我们大街上见！” 马克龙强推退休改革引发众怒 巴黎 3月20日巴黎大街上

“我们大街上见！” 马克龙强推退休改革引发众怒 雷恩 3月22日法国西部雷恩大街上

“我们大街上见！” 马克龙强推退休改革引发众怒 尼斯 3月22日法国东南部尼斯大街上

“我们大街上见！” 马克龙强推退休改革引发众怒 波尔多 3月23日波尔多大街上

“我们大街上见！” 马克龙强推退休改革引发众怒 马赛 3月23日马赛大街上

“我们大街上见！” 马克龙强推退休改革引发众怒 勒阿弗尔 3月23日北部海滨城市勒阿弗尔的大街上

“我们大街上见！” 马克龙强推退休改革引发众怒 此前，垃圾工人罢工 马克龙政府计划将退休年龄从62岁升至64岁。批评者认为，这种改革尤其伤害重体力劳动者。公共行业罢工后，多个城市的垃圾无人清理，臭气熏天，仅在巴黎，堆积的垃圾已达数千吨。

“我们大街上见！” 马克龙强推退休改革引发众怒 垃圾成了老鼠的快乐天堂 无处不在的垃圾成了老鼠的天堂。一名女士告知，“太恶心了！一些人都快进不了家门了！”一名德国游客说，她原本和同伴想来一个法国浪漫之旅，而垃圾却让巴黎的魅力踪影全无。

“我们大街上见！” 马克龙强推退休改革引发众怒 一场违背民意的改革 这是一次自上而下的改革，遭到法国大约70%的民众的反对。巴黎市长、社会党人吉尔达戈（Anne Hildago ）支持底层的示威活动。她于周一（3月13日）表示，改革不仅影响到公共行业的雇员，也涉及到私人领域，“我只想对政府说：跟抗议者对话吧！”

“我们大街上见！” 马克龙强推退休改革引发众怒 罢工是被政府逼出来的 无人知道，这些运输垃圾的车辆何时重新开动。工会联盟CGT干事长坡默（Natacha Pommet）认为，罢工是政府逼迫下不得已而为之，“明摆着，政府在强行推动一个大多数人都反对的改革。”

“我们大街上见！” 马克龙强推退休改革引发众怒 想进去看看蒙娜丽莎，但算了吧 巴黎的地标、知名博物馆卢浮宫周一（3月27日）被抗议示威者封住了入口。卢浮宫的导览人员也加入示威。一位英国游客表示，“我能理解他们为何这么做，这很合理。我们都想去看看『蒙娜丽莎』，但还是算了吧。”



（法新社、德新社、路透社）

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