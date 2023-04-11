 馬克宏再提歐洲主權論 荷蘭演說遭鬧場 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.04.2023

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时政风云

馬克宏再提歐洲主權論 荷蘭演說遭鬧場

結束中國行程後，法國總統馬克宏11日造訪荷蘭，在當地演說時卻遭示威者批評為「暴力與偽善的總統」。他也重申「歐洲主權」的主張；他這番言論，近期引發哪些批評？

法國總統馬克宏11日在荷蘭演說。

法國總統馬克宏11日在荷蘭演說。

（德國之聲中文網）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）週二（4月11日）在荷蘭海牙的尼克薩斯研究所（Nexus）發表演說，重申他主張的「歐洲主權」概念。

馬克宏表示，此一概念代表歐洲必須能「選擇自己的夥伴，形塑自己的命運」，而非僅僅是「見證者」的角色、只旁觀世界的戲劇性轉變。他補充說，這可以藉合作的方式，以符合「開放和夥伴關係精神」的方式進行。

此前，馬克宏造訪中國期間接受法國《回聲報》（Les Echos）和美國網媒Politico訪問，他對中國與台灣的言論在9日刊出後，引發爭議。當時他主張，在台灣議題上，對歐洲而言最壞的情況就是「跟隨著美國的政治議程，和中國的過度反應」。

歐美的政治人物都批評了馬克宏的言論。對華政策跨國議會聯盟（IPAC）週一（10日）在推特發聲明向馬克宏喊話：「總統先生，你說的話不代表歐洲。」美國眾院中國問題委員會主席加拉格爾（Mike Gallagher）11日在節目上說，馬克宏的言論「丟臉」又「可恥」。

捷克外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）告訴路透，他認為歐洲應該在自身安全投資更多，但這沒有理由阻礙與美國的合作。另一位資深的中東歐外交官說，在歐洲仍有戰爭的時候，馬克宏卻不自覺地在幫助中國「摧毀跨大西洋的團結」。波蘭外交部官員普日達茨（Marcin Przydacz）表示，對歐洲來說，相較於法國，美國更是安全的保障。

面對馬克宏稱歐洲不該追隨美國，而應成為美中以外的「第三極」，白宮週一（10日）回應，對美國與法國的「極好的雙邊關係」有信心，並指出法國也有在跟美國等盟友合作，強化印太部署。中國外交部發言人汪文斌則於11日表示，台灣問題「純屬中國內政」，要求各方應認清事件本質。

法國總統馬克宏7日在廣州中山大學與學生談話。

法國總統馬克宏7日在廣州中山大學與學生談話。

「歐洲主權」的理念

在海牙，馬克宏用英語演說，勾勒他對「歐洲主權」新時代的願景。他說：「疫情和戰爭把我們推到這樣的境地，讓我們發現，如果希望維持歐洲的認同，就必須減少我們對外的依賴。」

「我們可以建立新的經濟信條，能調和各方面，包含創造就業機會，替社會模型提供資金，應對氣候變遷，更加維護主權，並替自己做決定。」馬克宏說，歐洲應該成為「創造規則」者，而非跟著別人的規則走。

馬克宏認為此一主張至關重要，特別是在面臨戰爭且經濟遭「武器化」之際；而此一新的理論，應基於5個支柱：競爭力、產業政策、保護主義、互惠和合作。

示威者擾亂

週二，馬克宏在海牙演講開始之際，有抗議人士打斷他喊道：「法國的民主在哪裡？我們什麼時候失去了民主？」觀眾席還有人舉著橫幅，上面寫著「暴力與偽善的總統」。

法國總統馬克宏11日在荷蘭演講時，有示威者舉標語批評他是「暴力與偽善的總統」。

法國總統馬克宏11日在荷蘭演講時，有示威者舉標語批評他是「暴力與偽善的總統」。

對此，馬克宏回答說：「如果你們給我一些時間，我可以回答這個問題。」隨後，保安人員迅速將示威者請出演講廳。演說時馬克宏提到，若人民因為不認同法律規定就「為所欲為」，會導致民主陷入危險。

在法國，馬克宏正面臨大規模抗爭潮，民眾不滿政府推動養老金改革計劃，反對將退休年齡從62歲提高到64歲。荷蘭的退休年齡於2018年從65歲提高到了66歲。儘管荷蘭的債務佔國民生產總值（GDP）的比例遠遠低於法國，但荷蘭還會在2024年再次提高退休年齡到67歲。

馬克宏在荷蘭演說時表示，法國人應該要「比較不生氣」才對，因為荷蘭和許多歐洲國家的退休年齡高於64歲。

馬克宏這次造訪荷蘭，是20多年來首次有法國總統對荷蘭進行正式國事訪問，期間馬克宏夫婦受到荷蘭國王威廉-亞歷山大（Willem-Alexander）和王后的迎接。馬克宏演說之後，王室成員招待他參加國宴。此外，他的行程還包含參訪荷蘭國立博物館的維梅爾展覽，並會見荷蘭首相呂特（Mark Rutte）。

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（法新社、德新社、路透社）

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