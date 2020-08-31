 香港“831事件”一周年 说「警察打死人」恐违《国安法》 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.08.2020

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时政风云

香港“831事件”一周年 说「警察打死人」恐违《国安法》

围绕去年“831”太子站港警无差别袭击事件，关于警方在站内「打死人」的传闻曾不胫而走。时隔一年，官方有了对付有关传闻的新「武器」：《港区国安法》。

Hongkong Protest (Getty Images/W. West)

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《港区国安法》实施仅2个月，黎智英丶周庭等多名民主派人士被捕。最新民调显示，反对该法的比例较实施前要高。

在新版《国安法》的冲击下，包括《纽约时报》、《华尔街日报》等许多美国知名媒体的记者不得不纷纷离开香港。而最新的趋势表明，中国当局对香港媒体的打压，已经不仅仅局限于英美媒体。

《华尔街日报》8月19日报导，部分美国顶尖大学的课程在为了避免学生遭到中国政府以国安法起诉，准许学生在特定课堂上以匿名的方式上课跟参与讨论。

（德国之声中文网）香港民众一连两天响应网上号召，在多个商场和太子站聚集，纪念"831事件"一周年及抗议警方施暴，部分人献白花默哀。同一时间，香港警务处处长邓炳强把警方「打死人」的传闻扣连《港区国安法》称，散播此说法或已犯法，「831打死人」的示威口号也势成禁语。

邓炳强在《香港开电视》的专访中提到，媒体过去一年出现很多「假新闻」丶「假消息」，要打击警方信誉，例如散播831太子站有人死的「不正确思想」，「我相信是有一些不知名的势力，很想危害国家及香港安全」。他重申，网上犯案并非无法可依，警方会尽力调查，不会令网络世界「无皇管」（无人管）。

翻查资料，这个说法首先来自北京。港澳办副主任张晓明7月1日在记者会讲解《港区国安法》时，曾提到「突然有人造谣说香港太子站发生打死人事件，把社会不满情绪集中指向香港警方，子虚乌有的事情」，或构成国安法下的「引发特区居民对中央政府或特区政府的憎恨」而违法。

2019年反送中运动期间，8月31日深夜，大批防暴警察及速龙小队警员冲进九龙太子站港铁车厢内，用警棍和胡椒喷雾「无差别攻击」乘客，多人头破血流，有人跪地举手求饶仍无法幸免，也有乘客被推倒在地，警员踩踏在他们身上。事发画面直播後引发舆论大哗，被视为香港警方在反送中期间过度使用武力的标志性事件。

Hong Kong Erneut Zusammenstöße zwischen Polizei und Demonstranten (picture-alliance/dpa/Ring Yu)

港警在车厢内无差别攻击乘客的画面震惊全香港，引发此后更多示威和警民冲突

警方当晚驱赶在场传媒人士，并阻止救护员进入站内为伤者急救，令「打死人」的传闻甚嚣尘上，虽然警方丶消防处及医管局尽数否认，仍无法止息有关传闻，「721不见人  831打死人」成了反送中运动抗议警方不作为和滥暴的常见口号，而此后每个月最后一天都有市民到太子站悼念。

失踪者现身：已流亡英国

去年831事件网传一位名叫「韩宝生」的男子在太子站被警员制服後失踪，甚至传闻他已成为浮尸。「韩宝生」周日（30）日在脸书及YouTube发布影片，澄清自己真名是王茂俊，上月已赴英寻求政治庇护，并宣布与在港家人断绝关系。他表示在831被捕，警方本来只控告他非法集结一项罪名，但今年6月突然改控暴动丶刑事毁坏丶伤人丶抢劫丶袭击等8项罪名，最高刑罚从监禁5年变10年，他有感将面临不公平审讯，遂在上月上庭前夕选择流亡。王茂俊称，过去一年不作公开澄清，是因为不想间接帮警方确认身份。

《众新闻》引述他回忆831经历时指，当晚他在铜锣湾示威后搭地铁到九龙，上车后遇到一群手持武器的亲中「蓝丝」人士，列车驶至太子站时争执未止，他自己也被水瓶击中，此时有防暴警和速龙冲进月台，袭击及拘捕在场乘客，他在过程中被多名警员用警棍打伤背部丶左边胸口及左手手腕，其后做了半年物理治疗才告恢复。

当时，警方在831太子站拘捕了64人，王茂俊说警员捡起太子站内散落的背包丶眼罩丶头盔等装备，在警署要求他们戴上「证物」拍照，又指警方不让受伤被捕者到医院治疗，在新屋岭扣留中心则不获见律师。

观看视频 01:16

林郑月娥：能执行国安法很荣幸

 

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