香港「831事件」一周年 孕妇遭警推倒引民愤

（德国之声中文网）香港民众一连两天响应网上号召，在多个商场和太子站聚集，纪念"831事件"一周年及抗议警方施暴，部分人献白花默哀。

献花人龙延绵数十米，有人高叫反送中口号。警方于晚上7时许开始驱散人群，警告在场者正参与未经批准集结，包括记者。

到了10时许，有网媒拍摄到一对夫妇站在亚皆老街马路安全岛，男方疑不满警员冲过马路时碰撞其同行怀孕妻子，与警员理论，防暴警上前拟拘捕，混乱中孕妇被警员用力绕着头颈部位、推跌倒地，她抱腹哭泣，状甚痛苦，其丈夫情绪激动，在场人士尖叫「有BB！有孕妇！」并指骂警员，警员再向人群施放胡椒喷剂，包括孕妇在内多人被喷中。

其后有女警用水帮她清洗眼晴，并送往广华医院治理。孕妇在医院接受《立场新闻》访问时落泪称被警员推跌及喷椒，其亲属指孕妇怀孕7至8个月。

油尖旺区议会副主席馀德宝表示，初步检查后孕妇母子平安，但须留院观察。其同行丈夫则被拘捕，禁止上前与妻子接触，警方起初考虑检控「袭警」罪，义务律师到场协助后改控涉嫌「在公众地方行为不检」罪名。

孕妇倒地的片段在网上广传，事件触发新一轮民愤，有网民形容是再一次「原告变被告」，又指被捕男子事前已高叫「小心有孕妇」，仍遭警员暴力对待。

香港警方则在脸书发文表示，警员到达亚皆老街近通菜街附近拘捕一男子期间，曾一度拉开身旁同行女子，并因应现场情况使用胡椒喷剂，警员及后发现该名女子为孕妇，她感到不适，人员立即提供协助，并召唤救护车到场。

散播「打死人」传闻涉及违法

同一时间，香港警务处处长邓炳强把警方「打死人」的传闻扣连《港区国安法》称，散播此说法或已犯法，「831打死人」的示威口号也势成禁语。

邓炳强在《香港开电视》的专访中提到，媒体过去一年出现很多「假新闻」丶「假消息」，要打击警方信誉，例如散播831太子站有人死的「不正确思想」，「我相信是有一些不知名的势力，很想危害国家及香港安全」。他重申，网上犯案并非无法可依，警方会尽力调查，不会令网络世界「无皇管」（无人管）。

翻查资料，这个说法首先来自北京。港澳办副主任张晓明7月1日在记者会讲解《港区国安法》时，曾提到「突然有人造谣说香港太子站发生打死人事件，把社会不满情绪集中指向香港警方，子虚乌有的事情」，或构成国安法下的「引发特区居民对中央政府或特区政府的憎恨」而违法。

2019年反送中运动期间，8月31日深夜，大批防暴警察及速龙小队警员冲进九龙太子站港铁车厢内，用警棍和胡椒喷雾「无差别攻击」乘客，多人头破血流，有人跪地举手求饶仍无法幸免，也有乘客被推倒在地，警员踩踏在他们身上。事发画面直播後引发舆论大哗，被视为香港警方在反送中期间过度使用武力的标志性事件。

警方当晚驱赶在场传媒人士，并阻止救护员进入站内为伤者急救，令「打死人」的传闻甚嚣尘上，虽然警方丶消防处及医管局尽数否认，仍无法止息有关传闻，「721不见人 831打死人」成了反送中运动抗议警方不作为和滥暴的常见口号，而此后每个月最后一天都有市民到太子站悼念。

失踪者现身：已流亡英国

去年831事件网传一位名叫「韩宝生」的男子在太子站被警员制服後失踪，甚至传闻他已成为浮尸。「韩宝生」周日（30）日在脸书及YouTube发布影片，澄清自己真名是王茂俊，上月已赴英寻求政治庇护，并宣布与在港家人断绝关系。他表示在831被捕，警方本来只控告他非法集结一项罪名，但今年6月突然改控暴动丶刑事毁坏丶伤人丶抢劫丶袭击等8项罪名，最高刑罚从监禁5年变10年，他有感将面临不公平审讯，遂在上月上庭前夕选择流亡。王茂俊称，过去一年不作公开澄清，是因为不想间接帮警方确认身份。

《众新闻》引述他回忆831经历时指，当晚他在铜锣湾示威后搭地铁到九龙，上车后遇到一群手持武器的亲中「蓝丝」人士，列车驶至太子站时争执未止，他自己也被水瓶击中，此时有防暴警和速龙冲进月台，袭击及拘捕在场乘客，他在过程中被多名警员用警棍打伤背部丶左边胸口及左手手腕，其后做了半年物理治疗才告恢复。

当时，警方在831太子站拘捕了64人，王茂俊说警员捡起太子站内散落的背包丶眼罩丶头盔等装备，在警署要求他们戴上「证物」拍照，又指警方不让受伤被捕者到医院治疗，在新屋岭扣留中心则不获见律师。

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