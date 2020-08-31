 香港「831事件」一周年 孕妇遭警推倒引民愤 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.08.2020

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时政风云

香港「831事件」一周年 孕妇遭警推倒引民愤

去年「831」太子站港警无差别袭击事件，是民眾對警方的「舊恨」；今年831大批人潮獻花紀念之際，一名懷胎8個月的孕妇被警員推倒在地，香港警民之間再種「新仇」。

Hong Kong Erneut Zusammenstöße zwischen Polizei und Demonstranten (picture-alliance/dpa/Ring Yu)

去年在831在太子站发生的事件，对许多人而言仍历历在目

DW.COM

《港区国安法》实施仅2个月，黎智英丶周庭等多名民主派人士被捕。最新民调显示，反对该法的比例较实施前要高。

在新版《国安法》的冲击下，包括《纽约时报》、《华尔街日报》等许多美国知名媒体的记者不得不纷纷离开香港。而最新的趋势表明，中国当局对香港媒体的打压，已经不仅仅局限于英美媒体。

《华尔街日报》8月19日报导，部分美国顶尖大学的课程在为了避免学生遭到中国政府以国安法起诉，准许学生在特定课堂上以匿名的方式上课跟参与讨论。

（德国之声中文网）香港民众一连两天响应网上号召，在多个商场和太子站聚集，纪念"831事件"一周年及抗议警方施暴，部分人献白花默哀。

献花人龙延绵数十米，有人高叫反送中口号。警方于晚上7时许开始驱散人群，警告在场者正参与未经批准集结，包括记者。

到了10时许，有网媒拍摄到一对夫妇站在亚皆老街马路安全岛，男方疑不满警员冲过马路时碰撞其同行怀孕妻子，与警员理论，防暴警上前拟拘捕，混乱中孕妇被警员用力绕着头颈部位、推跌倒地，她抱腹哭泣，状甚痛苦，其丈夫情绪激动，在场人士尖叫「有BB！有孕妇！」并指骂警员，警员再向人群施放胡椒喷剂，包括孕妇在内多人被喷中。

其后有女警用水帮她清洗眼晴，并送往广华医院治理。孕妇在医院接受《立场新闻》访问时落泪称被警员推跌及喷椒，其亲属指孕妇怀孕7至8个月。

油尖旺区议会副主席馀德宝表示，初步检查后孕妇母子平安，但须留院观察。其同行丈夫则被拘捕，禁止上前与妻子接触，警方起初考虑检控「袭警」罪，义务律师到场协助后改控涉嫌「在公众地方行为不检」罪名。

孕妇倒地的片段在网上广传，事件触发新一轮民愤，有网民形容是再一次「原告变被告」，又指被捕男子事前已高叫「小心有孕妇」，仍遭警员暴力对待。

香港警方则在脸书发文表示，警员到达亚皆老街近通菜街附近拘捕一男子期间，曾一度拉开身旁同行女子，并因应现场情况使用胡椒喷剂，警员及后发现该名女子为孕妇，她感到不适，人员立即提供协助，并召唤救护车到场。

Hong Kong Erneut Zusammenstöße zwischen Polizei und Demonstranten (Reuters/Tyrone Siu)

去年831事件震惊全香港，引发此后更多示威和警民冲突

散播「打死人」传闻涉及违法

同一时间，香港警务处处长邓炳强把警方「打死人」的传闻扣连《港区国安法》称，散播此说法或已犯法，「831打死人」的示威口号也势成禁语。

邓炳强在《香港开电视》的专访中提到，媒体过去一年出现很多「假新闻」丶「假消息」，要打击警方信誉，例如散播831太子站有人死的「不正确思想」，「我相信是有一些不知名的势力，很想危害国家及香港安全」。他重申，网上犯案并非无法可依，警方会尽力调查，不会令网络世界「无皇管」（无人管）。

翻查资料，这个说法首先来自北京。港澳办副主任张晓明7月1日在记者会讲解《港区国安法》时，曾提到「突然有人造谣说香港太子站发生打死人事件，把社会不满情绪集中指向香港警方，子虚乌有的事情」，或构成国安法下的「引发特区居民对中央政府或特区政府的憎恨」而违法。

2019年反送中运动期间，8月31日深夜，大批防暴警察及速龙小队警员冲进九龙太子站港铁车厢内，用警棍和胡椒喷雾「无差别攻击」乘客，多人头破血流，有人跪地举手求饶仍无法幸免，也有乘客被推倒在地，警员踩踏在他们身上。事发画面直播後引发舆论大哗，被视为香港警方在反送中期间过度使用武力的标志性事件。

警方当晚驱赶在场传媒人士，并阻止救护员进入站内为伤者急救，令「打死人」的传闻甚嚣尘上，虽然警方丶消防处及医管局尽数否认，仍无法止息有关传闻，「721不见人  831打死人」成了反送中运动抗议警方不作为和滥暴的常见口号，而此后每个月最后一天都有市民到太子站悼念。

失踪者现身：已流亡英国

去年831事件网传一位名叫「韩宝生」的男子在太子站被警员制服後失踪，甚至传闻他已成为浮尸。「韩宝生」周日（30）日在脸书及YouTube发布影片，澄清自己真名是王茂俊，上月已赴英寻求政治庇护，并宣布与在港家人断绝关系。他表示在831被捕，警方本来只控告他非法集结一项罪名，但今年6月突然改控暴动丶刑事毁坏丶伤人丶抢劫丶袭击等8项罪名，最高刑罚从监禁5年变10年，他有感将面临不公平审讯，遂在上月上庭前夕选择流亡。王茂俊称，过去一年不作公开澄清，是因为不想间接帮警方确认身份。

《众新闻》引述他回忆831经历时指，当晚他在铜锣湾示威后搭地铁到九龙，上车后遇到一群手持武器的亲中「蓝丝」人士，列车驶至太子站时争执未止，他自己也被水瓶击中，此时有防暴警和速龙冲进月台，袭击及拘捕在场乘客，他在过程中被多名警员用警棍打伤背部丶左边胸口及左手手腕，其后做了半年物理治疗才告恢复。

当时，警方在831太子站拘捕了64人，王茂俊说警员捡起太子站内散落的背包丶眼罩丶头盔等装备，在警署要求他们戴上「证物」拍照，又指警方不让受伤被捕者到医院治疗，在新屋岭扣留中心则不获见律师。

观看视频 01:16

林郑月娥：能执行国安法很荣幸

 

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