 香港818案被告罪成 集会自由恐受影响 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.04.2021

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香港818案被告罪成 集会自由恐受影响

2019年民阵称有170万人响应的818维园集会让李卓人等9位民主派人士遭到指控组织及参与未经批准集结罪。遭判有罪的他在宣判前接受德国之声访问，希望香港人保持乐观。

Hongkong Protest gegen China & Auslieferungsgesetz

2019年8月18日民阵发起维园「流水式集会」，其称有170万港人参与。

(德国之声中文网) 根据多家港媒，818案4月1日在香港西九龙裁判法院宣读裁决，香港7位民主派人士、黎智英、李卓人、吴霭仪、梁国雄、何秀兰、何俊仁、李柱铭被判组织及参与未经批准集结罪成。

7人平均69岁，其中年纪最大的是82岁，香港资历最深的资深大律师李柱铭，他也是香港民主党的创始成员。这是他首次被控罪。同样首次遭控的还有今年73 岁的公民党立法会前议员、大律师吴霭仪。

香港《立场新闻》指出「审讯结果对市民日后行使集会自由亦会有重大影响。裁决对其他同类案件，例如去年六四 26 人被控未经批准集结案，或会起指标作用。」

罪成后，控方欲申请撤销所有被告的保释，但法官最终批准7名被告中原获准保释的5人继续保释。

7人与区诺轩与梁耀忠在2019年「反送中运动」期间，参与民阵发起818维园「流水式集会」，被控当日组织及参与未经批准游行。区早前承认所有控罪，梁则承认参与未经批准集结。

根据《苹果日报》，「法官胡文在简短的裁决中提到，在违宪挑战方面，她认为终院2005年已裁定未经批准集结罪合宪，对本庭有约束力，因此辩方挑战罪行违宪失败。至于辩方质疑执法检控决定违宪，法官指辩方未能提出有理的理据，同样驳回。」

Hongkong Aktivisten wegen großer Demokratie-Kundgebung verurteilt

李卓人对德国之声表示，香港人「同命相连」，保持民主自由，摆脱专制统治，是共同的目标。

如何面对失去自由?

前民主派议员与香港支联会主席李卓人在宣判前接受德国之声访问，表示他们只是「助人散场」，即使被判刑或入獄「也很光榮」，因為他们與香港人一起表達對民主自由的意見和意願。

他表示自己还有四项罪名等待审判，就算这次无罪，以后也不能无罪释放。他说：「不管是什么结果，我们都觉得自己很荣幸，能够和人民在一起，为了香港的自由和民主而坐牢。我们向所有参与和参加2019年所有抗议运动的人致敬。」

他说香港「已经非常接近中国的制度，但还不是」，盼望港人對香港的未來保持積極和樂觀，加強公民社會的力量，在未來「反擊」。

另一被告何秀兰则对《苹果日报》说，「希望香港人特别是年青人，经过两年艰难日子，仍然有勇气有梦想，将香港社会推向民主化，维护自由法治，并要将香港变得更好，达到一个公义社会。她指虽然今日看到很多制度崩坏，成为贪腐温床，但仍相信香港人经过艰难会更沉着团结，将香港带向更好将来。」

邹宗翰/William Yang (综合报导)

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