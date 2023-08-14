香港818案上訴判決出爐 黎智英等人獲減刑

（德國之聲中文網）香港《蘋果日報》創辦人黎智英等9名民主派人士，因2019年8月18日參與在香港維多利亞公園舉辦的「流水式集會」，而被判「組織」、「參與」未經批准集結2罪。其中7人提出上訴，香港高等法院週一（8月14日）公布裁決，上訴人「組織未經批准集結」的定罪全數撤銷控罪，但「參與未經批准集結」罪名部分則遭駁回，維持原判。

本案的7名上訴人除黎智英外，分別是前支聯會主席何俊仁及李卓人、立法會前議員梁國雄及何秀蘭，以及大律師李柱銘及吳靄儀。該案所有上訴人均已服刑完畢，但黎智英、梁國雄、何秀蘭和李卓人仍有《國家安全法》控案在身，因此仍在拘留中。

上訴庭的判詞指出，由於「8.18案」的遊行是由民間人權陣線所發起，上訴人僅在隊伍中拿著標語參與遊行，他們既非民陣成員、亦無證據顯示他們有參與籌劃、組織該次集結之嫌，因此就「組織非法集結」的控罪方面，撤回原審法官的裁決。至於「明知而參與未經批准集結」控罪，則以原審法官判刑並非過重為由，駁回上訴、亦未更動刑期。

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這項裁決意味著上訴人僅就「參與」控罪被判罰，因而等同獲得減刑——黎智英的刑期由監禁12個月減至9個月，李卓人由監禁12個月減至6個月，梁國雄由監禁18個月減至12個月，何秀蘭則由監禁8個月減至5個月。此外，據美聯社報導，吳靄儀聽取判決後，在法院大樓門口告訴媒體，會與律師研究判詞，再決定是否再上訴。

2019年8月18日香港民陣發起「止黑暴，制警亂」的大型示威活動，原獲准在維園內舉行，後因參與人潮眾多（據組織方稱，集會人數達170萬人），民眾來到公園之外、走上街道進行「自由行」。

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（香港電台、美聯社、《南華早報》等）

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