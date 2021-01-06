香港53泛民传获保释 国际谴责大抓捕

(德国之声中文网) 根据香港01，53名遭到港警逮捕的泛民主派人士将在1月7日下午陆续获准保释。同时，香港民意研究所副行政总裁钟剑华，抵达警察总部协助调查，他进入警总前未有交代情况，之后便与律师进入警察总部。国际社会持续关注53人的状况，以及事件的后续效应。

西方政坛轮番谴责

国际社会在周三 (1月6日) 针对香港当局大规模逮捕民主人士发出谴责，表示这样的镇压行动严重侵犯香港回归中国时所被承诺在「一国两制」下的自由。

欧盟委员会通过发言人斯塔诺(Peter Stano)表示，欧盟正在研判形势，考虑必要的应对措施，其中也可能包括制裁。这名发言人也指出，如果要出台对中国的制裁措施，必须要获得全体27个成员国的一致同意。斯塔诺呼吁中方「立刻释放这些被捕人士」。

加拿大也做出同样呼吁，外交部长商鹏飞 (Francois-Philippe Champagne) 在推特上说，这些逮捕行动显示了对香港法律的完全无视，进一步侵蚀了1997年建立的「一国两制 」框架。

德国外长马斯(Heiko Maas) 周三说：「中国正在进一步偏离它对香港人和国际社会的承诺。我们呼吁中国政府履行对香港的义务，维护其基本法中的法治承诺。」

根据法新社，法国也在同一天表示，香港局势「持续恶化」。外交部的一份声明说：「这一事态发展是在新闻界和民主反对派在过去几个月里受到多重压力的基础上出现的，这让人怀疑香港基本法规定的民主表达的可能性。」

声明还说：「这一议题是与我们的欧洲伙伴协商的主题。」声明强调欧盟将团结以对，并说：「法国重申，法国重视香港的自治，尊重香港基本法和『一国两制』原则所保障的司法独立、法治和基本自由。」

英国政府周三也斥责了逮捕民主派政客与活动人士的行为，称这是对香港权利与自由的严重攻击。英国外交大臣拉布（Dominic Raab）说，这些逮捕表明，「香港国安法的真正目的就是用来打击反对观点和政治异议声音的」。

美国候任总统拜登提名的国务卿人选布林肯（Anthony Blinken）则表示，拜登政府与港人同在，反对北京打压民主。他在推特上说，港警大举拘捕民主派示威者，是突击那些勇敢倡议普世权利的人，「拜登与哈里斯 (又译贺锦丽)政府将与香港人民站在一起，反对北京对民主的打压」。

亚太区为香港发声

澳大利亚外长佩恩 (Marise Payne) 6日发声明指出，澳大利亚当局已经持续表达关注，《香港国安法》侵蚀香港的自治、民主原则和法治，澳大利亚驻港总领事馆密切监察事态发展。

日本众议员铃木馨佑发文表示，香港目前局势非常严重及关键，国际社会必须把港府行为「视作违反国际协定，挑战自由、民主、人权等普世价值，而这是中国共产党的本质。」

台湾总统蔡英文则在脸书发文，表示这次事件「再一次摧折香港所剩无几的民主自由。」她说：「这次大规模的拘捕，显示出北京当局彻底毁弃了当年『五十年不变』的承诺。如果言而无信，又怎么能期待国际社会善意的理解？」并表示台湾会继续「为香港发声」。

邹宗翰/杨威廉 (路透社、法新社)