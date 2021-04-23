香港5青年涉颠覆国家政权遭捕

(德国之声中文网)香港警方周四(5月6日)表示，他们正依《香港国安法》逮捕并调查5名15至24岁属于「光城者」组织的青年，指控他们「涉颠覆国家政权」。一位警方人士告诉《南华早报》:「他们在社交媒体上的评论可能构成国安法定义的分裂和颠覆罪。」

「光城者」脸书专页也证实这项消息，并强调：「政治打压不会令我们却步，光城者剩余成员必将坚守启迪民智的宗旨，并继续荟萃英才，对抗暴政。」

根据多家港媒，先是有4名男子因为潜入学校行窃遭学校保安报警后被捕，警方搜查他们的住所后发现其中2人家中有「一批涉及港独的物品」，包括「香港独立」标语，怀疑他们是「光城者」成员，之后又再逮捕疑似也是组织成员的2男1女。「光城者」成员以涉嫌「颠覆国家政权」罪被扣查，涉窃盗的另外2男另案处理。

谁是「光城者」?

报导指出，「光城者」的发起人与成员主要是学生，他们自称是由「一班革命残火所组成的组织。」香港01和立场新闻报导，今年1月31日，「光城者」成员在旺角摆摊向市民介绍「武装革命」时，遭到数十名警员两面包抄，并拉起封锁线，指他们可能触犯国安法。当时组织成员向警方展示刊物谈论法国大革命，最后警员指控他们违犯香港限聚令，开出5千港元罚单。

迄今，在香港有100多人，大部分是支持民主的政治家和反对派人士，也根据针对颠覆、分裂、恐怖主义和外国勾结行为的新法律被逮捕。其中一半以上的人根据这项严厉的法律被起诉，如果罪名成立，最高可判处终身监禁。

(综合报导)

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