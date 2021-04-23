 香港5青年涉颠覆国家政权遭捕 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.05.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

香港5青年涉颠覆国家政权遭捕

香港传出有青年遭搜出与「香港独立」有关物品遭抓捕，以涉嫌颠覆国家政权罪遭到调查，其中年龄最小的只有15岁。

China Hongkong National Security Education Day

2020年6月，在数月的民主抗争后，北京出台《香港国安法》。7月，包括一名16岁的学生在内的4名学生因在社交媒体上发表被认为是煽动分裂的帖子而被捕。

DW.COM

在中国内地，法治缺失；在香港，法治受到蚕食。德国之声关于中国式”法治“的报道获得香港人权新闻奖表彰。

一项最新调查显示，香港青年对于自身以及香港社会的未来并不乐观。超过半数受访者表示希望能离港发展。而近期的一系列调查显示，不少港人动了“出走”的念头。

因被控去年参加过一次未获批准的集会活动，香港民主运动积极分子黄之锋被判处十个月监禁。这也是三十年来，香港首次有人因参加六四纪念活动被判刑。

刚刚经历领导层“换血”的香港电台遭遇一系列节目整改，近日电台方面开始将YouTube频道上播放超过12个月的影片下架，其中王牌纪录片栏目《铿锵集》成为“重灾区”之一。不少网民呼吁大家下载影片备份，以“保留历史真相”。

上个月被法院裁定因2019年区议会选举期间涉舞弊的前香港区议员李轩朗3日发布声明，宣布自己已离开香港。他告诉德国之声，47民主派人士被捕是他选择离开香港的主因。

(德国之声中文网)香港警方周四(5月6日)表示，他们正依《香港国安法》逮捕并调查5名15至24岁属于「光城者」组织的青年，指控他们「涉颠覆国家政权」。一位警方人士告诉《南华早报》:「他们在社交媒体上的评论可能构成国安法定义的分裂和颠覆罪。」

「光城者」脸书专页也证实这项消息，并强调：「政治打压不会令我们却步，光城者剩余成员必将坚守启迪民智的宗旨，并继续荟萃英才，对抗暴政。」

根据多家港媒，先是有4名男子因为潜入学校行窃遭学校保安报警后被捕，警方搜查他们的住所后发现其中2人家中有「一批涉及港独的物品」，包括「香港独立」标语，怀疑他们是「光城者」成员，之后又再逮捕疑似也是组织成员的2男1女。「光城者」成员以涉嫌「颠覆国家政权」罪被扣查，涉窃盗的另外2男另案处理。

谁是「光城者」?

报导指出，「光城者」的发起人与成员主要是学生，他们自称是由「一班革命残火所组成的组织。」香港01和立场新闻报导，今年1月31日，「光城者」成员在旺角摆摊向市民介绍「武装革命」时，遭到数十名警员两面包抄，并拉起封锁线，指他们可能触犯国安法。当时组织成员向警方展示刊物谈论法国大革命，最后警员指控他们违犯香港限聚令，开出5千港元罚单。

迄今，在香港有100多人，大部分是支持民主的政治家和反对派人士，也根据针对颠覆、分裂、恐怖主义和外国勾结行为的新法律被逮捕。其中一半以上的人根据这项严厉的法律被起诉，如果罪名成立，最高可判处终身监禁。

(综合报导)

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Symbolbild | Hongkong | Überwachung

前香港民阵成员因持有爆炸品被判刑12年 23.04.2021

一名前香港民族阵线成员因在2019年亲民主示威运动期间持有TATP爆炸品遭警方查获，周五被香港法院判入狱12年。

China Hongkong National Security Education Day

香港“国家安全教育日” 学生升旗唱国歌 15.04.2021

香港周四举行国安法施行后的首个“国家安全教育日”，多所学校今天举办升旗典礼及唱国歌等爱国活动。林郑月娥在致辞时强调，国家安全与政权安全不可分割，管治权必须牢牢握在爱国者手中。

Symbolbild Soziale Netze

国安法如何威胁香港互联网自由？ 18.02.2021

随着香港政府继续通过国安法加强对公民社会的控制，自今年1月起，至少有两个网站已被香港的互联网供应商封锁。专家认为，香港政府将打压的重心转移至互联网是迟早的事。

广告

媒体看中国

Symbolbild EU - China

德语媒体：默克尔总理的败笔

欧盟和中国就香港及新疆人权问题发生争执后，双方先后出台了制裁措施。在此大背景下，欧盟决定暂时搁置欧中投资协定的批准程序并不令人感到意外。  