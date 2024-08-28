香港“47人”案：“长毛”梁国雄等人毋怨成为阶下囚

香港《国安法》生效后最具象征意义的“民主派47人案”审判，本周再有其中10人作法庭陈情。“长毛”梁国雄称，权力归于人民是他终身信守的理念。伍健伟表示，不后悔，兑现与港人齐上齐落的庄严承诺。

（德国之声中文网）自北京实施香港国安法以来，最大的一起案件“民主派47人案”正在审判。被告面临最长终身监禁。周二（8月27日），被控“串谋颠覆国家政权”的其中两名香港民主运动人士出庭陈情，表示无怨无悔。

罪成的45名被告是香港知名的政界和活动人士。他们因2020年举行非官方的初选，以期在其后的立法会选举中确保民主派议席过半，而被定罪“串谋颠覆国家政权”。

当时这场初选是在香港连续数月爆发大规模民主抗议的背景下举行的。

法官裁定，如果这些被告赢得立法会选举，可能会导致一场“宪政危机” 。自6月起，这些被告分批作出法庭陈情。

然而，周二，两名被告发出坚定的声音：近50年从事民主运动的前立法会议员“长毛”梁国雄表示，人权高于政权。

“惟愿港人莫失莫忘”

68岁的梁国雄在陈情书中写道：“权力归于人民是我终生信守的理念…今天我虽然成为阶下囚，但我毋怨。…惟愿港人莫失莫忘，争取民主，守护公义！ ”

这封陈情书由社民连（社会民主连线）在网络上发表。社民连是香港最后仅存的反对党之一，梁国雄是其创建者之一。

年轻的活动人士伍健伟在被法官问道，他是否“无悔意”时，回答说“没错”。

“我愿意为我的行为负责，但我不会为选民和我共享的信念、价值而道歉，我不可以辜负人民的信任”，这名28岁的前区议员在法庭上表示。

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法官：“无悔意 你得到的减刑将比其他人大大为少”

伍健伟表示，他之所以加入非官方的初选，是因为他希望以一种“和平、理性和非暴力”的方式来实现他“自由平等包容社会”的梦想。

伍健伟说：“只要香港人和我抱持着自救的精神、理性思考、行公义、好怜悯、存谦卑的心 ，记录过去的真相，活在真实当下，为未来做好充实的准备，香港未来将会重拾光明，香港人的理想一定会实现。”

法官陈庆伟则表示“迟认罪、无悔意，你得到的减刑将比其他人大大为少”。

此次周二至周三，除梁国雄和伍健伟外，朱凯廸、张可森、黄子悦、尹兆坚、郭家麒、吴敏儿、谭凯邦及柯耀林共10人完成法庭陈情。

此案罪成的45人因串谋颠覆政权指控而面临最长终身监禁，但判刑日期尚未确定。德国之声5月报道，从2021年初被捕、漫长的等待、到历时118天马拉松审讯，大部分被告已还押超过1000天。

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（法新社、路透社等）

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