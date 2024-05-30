香港“47人案”裁决：一场初选如何被控顛復政权？

从拘捕行动至今超过3年，香港最大规模的国安案件“民主派47人案”，迎来历史性裁决。香港法院将宣判一众被告的命运，同时就这场被官方指控为“串谋顛復政权”的初选作出定调，DW整理案件的始末和关注点。

（德国之声中文网）香港高等法院定于5月30日至31日开庭宣布裁决，47名民主派被告当中，16名不认罪的人士将得知是否罪成。所有被告皆面对同一条控罪：串谋顛復国家政权罪；一旦罪成，最高刑罚是终身监禁。

从2021年初被捕、漫长的等待、到历时118天马拉松审讯，大部分被告已还押超过1000天，包括城中许多著名的民主派领袖。无论结果如何，这将会是《香港国安法》生效后最具象征意义的审判之一。

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初选的来龙去脉

2019年香港爆发长达多月的反修例示威，运动期间正值区议会选举，民主派在同年11月乘著破纪录的高投票率，横扫逾8成半议席。同年12月，曾是占中发起人的香港大学法律学者戴耀廷，在《苹果日报》投稿题为〈立会夺半 走向真普选重要一步〉的文章，认为在区议会选举大胜后，民主派应放眼争取2020年立法会选举争取过半。

戴耀廷在案中被列为首被告，次被告是前立法会议员区诺轩，他也是初选组织者。区以控方证人身份供称，2020年初一场5人饭局是初选的开始，席间戴耀廷向民主派政党领袖提出，要思考争取更多立法会议席及反修例运动的“五大诉求”，以及构思公民参与机制。

随后数月，戴耀廷等组织者陆续约见各党派及有意参选人士，协调民主派初选、选举论坛、出选机制等。期间戴耀廷在《苹果日报》发表〈真揽炒十步 这是香港宿命〉一文，引来中联办猛烈抨击，指称反对派为“毫无底线的揽炒派”。

及至5月尾，中国全国人大在北京无预警地通过《香港国安法》草案的“决定”，订立四大国安罪行，包括顛復国家政权。初选主办方则在6月内举行选举提名期和候选人论坛，这些都是在6月30日《国安法》实施前发生。

港府在初选举行前夕，对外宣称初选可能触犯新的《国安法》，并搜查了负责投票系统的香港民意研究所。最终初选如期在7月11日至12日举行，录得逾61万人投票，超出主办方预期。中联办随即直指“35+计划”（即取得立法会逾35席过半）和初选涉嫌违反《国安法》。立法会选举原订于同年9月举行，港府以新冠疫情为理由宣布押后一年。同年11月，民主派在立法会总辞。

2021年1月6日，警方国安处在全港展开大规模拘捕，55人被捕。当中47人在紧接的3月1日被起诉“串谋顛復国家政权罪”并首次上庭，大部分被告从当天起收押候讯。案件延宕至2023年2月才开审，至12月完成结案陈词。

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民主派47人是谁？

被告中几乎包含香港所有民主派政党和许多著名政治领袖，年龄介乎20多岁到60多岁不等，涵盖不同政治光谱。47名被告中，31人认罪，他们大多都是从起诉当天就被关押。

包括时任港大法律学者戴耀廷在内4名初选组织者区诺轩、赵家贤、钟锦麟，位于被告名单最前列，他们皆选择认罪。当中除戴耀廷外，其余人士全都以控方证人身份作供，其供词成为审讯焦点之一。

图为戴耀廷2021年3月被押送前往法庭。（资料照） 图像来源: Tyrone Siu/REUTERS

第五被告吴政亨也被控方指为组织者，他是拥有澳大利亚籍的港人，被指发起“三投三不投”运动，倡议选民在立法会选举中只投票予民主派初选胜出者。他否认控罪。

其余42人是参选人，包含香港主要反对党，包括民主党、公民党、香港众志、社民连、民协等，多位政党领袖、前任议员、知名社运人士都在犯人栏内。例如香港众志创办人黄之锋，民主党前主席胡志伟，公民党前党魁杨岳桥，社民连前议员梁国雄，人民力量前议员陈志全，雨伞运动学生领袖岑敖晖等。另外也有不少区议员，以及在反修例运动后冒起、首次参选的政治素人。

16名不认罪被告及被捕时所属政团：

吴政亨、郑达鸿（公民党）、杨雪盈、彭卓棋、何启明（民协）、刘伟聪、黄碧云（民主党）、施德来（民协）、何桂蓝、陈志全（人民力量）、邹家成、林卓廷（民主党）、梁国雄（社民连）、柯耀林、李予信（公民党）、余慧明（医管局员工阵线）

包含戴耀廷、区诺轩、赵家贤、钟锦麟在内的31名认罪被告及被捕时所属政团：

袁嘉蔚（香港众志）、梁晃维、徐子见、岑子杰（社民连）、毛孟静、冯达浚、刘泽锋、黄之锋（香港众志）、谭文豪（公民党）、李嘉达、谭得志（人民力量）、胡志伟（民主党）、朱凯廸、张可森、黄子悦、伍健伟（天水连线）、尹兆坚（民主党）、郭家麒（公民党）、吴敏儿（工党）、谭凯邦（新民主同盟）、吕智恒、刘頴匡、杨岳桥（公民党）、范国威（新民主同盟）、林景楠、岑敖晖、王百羽

目前正流亡海外的社运人士罗冠聪、张昆阳和民主党前议员许智峯也有参选，他们现正被国安处悬红通缉。初选案大检控后，当中不少民主派政党和团体陆续解散。

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控辩方争议什么？

控方指称被告，协议在立法会内无差别否决政府财政预算案，迫使特首下台及解散立法会，因此47人是“串谋顛復国家政权”，而初选是整个谋划的一部分。控方提出的证据包括：引述戴耀廷表示民主派取得立会过半有如“大杀伤力宪制武器”、〈真揽炒十步 这是香港宿命〉的报章投稿，倡议民主派议员利用议事手段瘫痪政府。

民主阵营希望透过初选协调出胜算最高的代表，在正式选举中减少互相抢票，增加席次过半的机会。以年轻参选人主导的抗争派初选前发起〈墨落无悔 坚定抗争〉声明连署，称一旦当选，会运用“运用基本法赋予立法会的权力，包括否决财政预算案，迫使特首回应五大诉求”，控方指获得30多位被告以个人或政党代表连署。这一份声明也成为控方引用的重点理据。

辩方在审讯中争辩称，表决预算案的权力、特首解散立法会的机制都是法律订明的“合法手段”，因此不可能违法。事实上，以往亦有民主派多次否决预算案。辩方表示，被告透过民主选举让市民选出代议士，依据宪政机制推动变革和向当权者问责，不应构成顛復。

辩方并争辩，香港法庭应以普通法原则诠释控罪所指的“非法手段”，理应有武力元素才算犯法。另外，控方证据包含很多在《国安法》生效前发生的事，辩方质疑这些言行不可被采纳。

学者分析，这次法庭将会判定异议者的公开投票是否被视为国安罪行，以及立法会行使预算案否决权会否犯法。而法庭判定各被告在案中的角度和参与程度，会直接影响量刑，最轻的一级是判囚3年或以下，最重是终身监禁。在一般情况下，不认罪被告一旦罪成，获刑会比认罪的为重。

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