香港"47人案"结束陈情阶段

本周二（9月3日），香港民主派"47人案"结束了旨在减轻量刑的陈情阶段。该案是香港以《国安法》审理判案的最大规模的案件，具有标志性。

（德国之声中文网）"47人案"的被告于2021年1月间先后遭到拘捕，当年2月底以"串谋煽动他人实施颠覆国家政权"罪被正式起诉。根据2020年7月1日生效的《香港国安法》，"串谋颠覆国家政权"最高可判处终身监禁。

2023年2月，香港特区高等法院开庭审理47人案。按照《香港国安法》的相关条文，高院不设陪审团，改由3名国安法指定法官组成合议庭。当年12月初审结束。

在此期间，31名被告认罪；16名不认罪，包括林卓廷、梁国雄等。2024年5月底，香港高院对16名不认罪者做出裁决，认定两名无罪，其余均获罪。

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组织立法会初选是罪名

对罪成的45名被告的指控是，他们于2020年组织并举行了非官方的议会初选，期待在其后的立法会选举中确保民主派议席过半，这样可以否决香港政府提出的任何方案，包括财政方案，迫使政府满足包括真普选在内的多项诉求。

这场初选是在香港连续数月爆发大规模民主抗议的背景下举行的。法官后来裁定，如果这些被告赢得立法会选举，可能会导致一场"宪政危机" 。

从今年6月起，45名被告分6批进行为期3个月的陈情听证，希望能减轻他们可能面临的重刑。

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(综合报道)

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