香港“47人案”宣判：大部分被告“串谋顛復国家政权”罪成

香港最大规模的国安案件“民主派47人案”30日上午公布裁决，除了刘伟聪、李予信之外，其余14名不认罪的被告皆被判“串谋顛復国家政权”罪成。有人权组织批评，这是对香港反对派“近乎全面的清洗”。

（德国之声中文网）香港高等法院週四（5月30日）上午裁决，“47人案”之中16名不认罪的被告，仅2人获判无罪，其余14人皆遭判“串谋顛復国家政权”罪成；该罪最高可判处终身监禁

获判无罪的2人分别是香港大律师刘伟聪，以及前公民党区议员李予信。两人上午获准暂时离开法庭；其余14位被判有罪的被告则继续收押。

《国安法》首次有不认罪被告脱罪

裁决之后，刘伟聪走出西九龙裁判法院向媒体呼吁关注案件中的其他朋友。他表示：“我不应该是今天的焦点所在……如果今天有任何主角的话，这份判词才是主角，希望大家看看几位法官如何处理本案，这才是对香港有意义的”；此前，他步入法庭时表示，希望“后会有期”，并感谢大家关心。

李予信走出法院时则表示心情“平和”，感受到大家的关心与爱，现在盼与家人饮茶。他29日在脸书发文，记述自己过去3年来的苦恼与困境，并形容审判这天对他来说有如“毕业礼”，并指：“无论结果为何，保持香港人生活方式的正当性，其实早已每天不断地面对著最严峻的挑战。”

30日上午，李予信抵达西九龙法院。 图像来源: Chan Long Hei/AP/picture alliance

裁决宣判后，律政司紧接著提出有意以《刑事诉讼程序条例》提出上诉。法官押后至30日下午再开庭，可能处理上诉。刘伟聪与李予信因此皆表示，不能针对案件评论或说得太多。上诉期间，律政司会否要求收押2人也受关注。

这是《香港国安法》首次有不认罪被告脱罪，此前《国安法》定罪率为100%。若上诉法庭推翻无罪裁决，2人仍可能罪成。

根据多家港媒整理的判词，法官指，刘伟聪参与初选时未提倡“五大诉求”或否决预算案，无法确认他是否真正支持；盡管名字出现在《墨落无悔》声明，但刘伟聪称自己没有、也未曾授权他人代签；当时未做澄清，是不想“政治自杀”，而法官接纳了他的说词。

法官亦接纳，李予信本无打算参与初选，其后才加入，也没有参与任何初选协调会；签署《墨落无悔》时，他也尚未成为参选人。

绝大部分“串谋顛復国家政权”罪成

除了2名被告脱罪，其余14名不认罪的被告“串谋顛復国家政权”全部罪成，包含立法会前议员梁国雄、林卓廷，还有社运人士吴政亨、前《立场新闻》记者何桂蓝等人。

另一位社运人士邹家成也被判有罪。他今早透过社媒表达感受：“由我决定不认罪、经历抗辩，再到今日面对判决，我都抱著既不期盼也不气馁的心态……唯一引领著我的，是信念和原则，于每一个当下做最正确和最无悔的决定，而我完成了。”

30日稍早，梁国雄的妻子、社运人士陈宝莹，以及香港社民联的部分成员欲在法院门外请愿，却遭警方阻挡，被要求离开法院范圍到对面街上；陈宝莹批评警方，剥夺他们的表达自由。

社民连成员曾健成则主张被告皆无罪，呼吁法庭释放所有人，让被囚3年多的被告能够跟家人团聚。曾健成随后被带上警车。

“47人案”另外31位被告此前已认罪，有部分人也在法庭现场。据DW记者现场观察，前香港众志秘书长黄之锋、前香港学联副秘书长岑敖晖比邻而坐，时不时微笑交谈；前香港民主党主席胡志伟则向公众席挥手致意。

根据港媒整理，控方认为，“47人案”一众被告参与“串谋”，协议要取得立法会过半议席，以要求港府回应反修例运动的“五大诉求”，并打算“滥用否决权”，无差别否决财政预算案，瘫痪政府运作、迫使特首下台，有违国安法。

此前辩方主张，被告透过民主选举让市民选出代议士，依宪政机制推动变革并向当权者问责，不应构成“顛復”。

各界反应

“47人案”受到国际高度关注；30日上午，欧盟、美国、加拿大、法国、意大利、爱尔兰、捷克等国的使馆代表都在法院外等候入场旁听。自凌晨起，有数十位香港民众到场排队；港府也出动大批警力驻守。

“人权观察”（Human Rights Watch）中国部代理主任王松莲30日在社交媒体平台X上指出，港人所希望的只是“自由选举”的权利，“不管中国政府和他们指派的香港法庭怎么说，民主并不是犯罪”。

王松莲说，北京政府曾承诺港人有“普选”的权利，却违背了诺言，“该被追究责任的，应该是北京政府”。

30日上午，法庭外有大批警力驻守。 图像来源: Tyrone Siu/REUTERS

大赦国际中國部主任布鲁克斯（Sarah Brooks）透过声明表示，这场“前所未有”的大规模定罪，“无情地展现了《香港国安法》如何被武器化，被用来消弭异音”。她形容，这是对香港反对派“近乎全面的清洗”，也显示香港人权正快速瓦解。

布鲁克斯表示：“这些人被定罪也向香港其他反对政府作为的人，释放出一个令人不寒而栗的信息：保持沉默，不然就面臨牢狱之灾。”

“47人案”的起源是2020年7月香港民主派组织、举行的一场初选。2019年反修例运动之际，民主派在区议会选举大胜；曾发起“占中”的法律学者戴耀廷当时认为，民主派应继续争取隔年的立法会选举席次过半。

然而，《香港国安法》在2020年中旬通过，民主派初选遭指有违国安；2021年初，港府大动作抓捕民主派人士，其中47人遭起诉，案件直到2023年初才真正开审，多数被告自被收押至今已经在狱超过1000天。

（综合报道；DW记者Phoebe Kong对此文有贡献）

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