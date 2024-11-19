香港47人案刑期出炉 戴耀廷遭判10年

因组织、参与2020年香港民主派初选而遭裁决“串谋顛復国家政权”的45位被告，刑期最高者是被判处10年的戴耀廷；知名社运人士黄之锋、前记者何桂蓝、前社民连主席梁国雄则被判处4年多至6年多不等。

（德国之声中文网）香港最大规模的国安案件“民主派47人初选案”週二（11月19日）在西九龙裁判法院宣布判刑。截至结果出炉一刻，大部分被告已在狱中失去自由1356天。

法院称，订定刑期时考虑了非暴力的性质，并依其角色和参与程度、是否认罪、是否协助控方作证等因素调整刑期。

此案47人当中有31人认罪、16人不认罪。此前，45名被告已被裁决“串谋顛復国家政权”罪成，仅2人李予信、刘伟聪脱罪，但律政司已就刘伟聪的无罪裁决作出上诉。

被列为案件首被告、曾发起占中运动的香港大学法律学者戴耀廷被判10年，这是至今依香港国安法所判处的最长刑期；刑期次长的是社运人士邹家成，被判处7年9个月。

前区议会议员赵家贤、区诺轩分别遭判7年和6年9个月；香港众志创办人黄之锋被判4年8个月；前《立场新闻》记者何桂蓝判刑7年。

综合港媒报道，在法庭上，戴耀廷身穿黑色上衣，开庭时曾向公众席挥手。要返回囚室时，黄之锋则高喊：“我爱香港，Bye Bye！”

外号“长毛”的前立法会议员、社民连主席梁国雄被判处6年9个月。他的妻子、现任社民联主席陈宝莹在法院外表示，这样的刑期“在预期之内”。她说：“事情就是如此，不管我是笑是哭都如此，所以我选择笑一下。”

前区议会议员黄文萱认为，从刑期看来，显然是在鼓励被告认罪、对同侪作出不利的指证；“对于那些拒绝被驯服的人，惩罚显然更重”。

2名获判无罪的被告之一李予信说，社会大众有必要好好深思此判刑结果，理解它对社会的意义。

流亡美国的香港民主派人士、华府非政府组织香港民主委员会（HKDC）执行总监郭凤仪批评此结果是对香港本质的攻击，因为香港曾是个“嚮往自由、民主和政治表达权利的地方”。

各国回应

此案是香港国安法实施以来最受国际关注的标志性案件之一，广涉香港几乎所有的知名政治领袖和民主派人士。19日一早，天主教香港教区荣休主教陈日君枢机、大律师吴霭仪等人，以及德国、英国、美国等国的外交官员都来到法院，亦有上百位民众彻夜冒雨排队欲入庭旁听。

对于判刑结果，澳大利亚、美国已率先发表评论批评。澳大利亚外长黄英贤（Penny Wong）表示严正关切与强烈反对，呼吁中国停止打压言论、集会、媒体与公民社会的自由。

美国驻香港领事馆亦强烈谴责，要求北京和港府停止对港人的“政治迫害”，并应立即释放所有政治犯。美国国会及行政当局中国委员会（CECC）主席史密斯（Chris Smith）说，在港府欲寻求美国投资之际，却又同时“野蛮地压制言论自由，监禁民主派倡议者”，这等同于让美国金融机构资助他们在香港的镇压，因此呼吁美国政府制裁此案法官等人。

“对华政策跨国议会联盟”（IPAC）形容这是“对司法的嘲弄”，也是香港法治急遽衰退的明證。大赦国际中国事务总监布鲁克斯（Sarah Brooks）则指出，如今已进入一个不一样的时代，健康的公民辩论和讨论空间，都已不被港府视为可以接受。

伦敦大学亚非学院（SOAS）中国研究院院长曾锐生（Steve Tsang）说：“香港的民主运动基本上被暂停了。这不代表港人不再渴望民主，不代表香港没有人会继续为民主奋斗，但是曾组织面看来仍是实质上被暂停了。”

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案件来龙去脉

2019年香港爆发反修例运动，民主派当时在区议会选举大胜；年底，戴耀廷撰文主张民主派应进一步争取2020年立法会选举过半，并开始协调、组织民主派初选。

2020年5月，中国全国人大通过香港国安法立法草案决定，把“顛復国家政权”列为四大国安罪行之一。同年7月，民主派初选在港府警告下如期举行，有超过61万人投票。

到了2021年1月，港警大规模拘捕55人，其中47人随后遭以“串谋顛復国家政权罪”起诉，但案件延宕至2023年2月才开审。

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（路透社、法新社、《明报》、法庭线等）

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