 香港47人因初选违反国安法被起诉 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.02.2021

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时政风云

香港47人因初选违反国安法被起诉

參加去年民主派立法会初选的近50人周日早晨被以国安法条款起诉，周一出庭。人们关注无条件否决政府预算案能否构成颠覆政权罪。

Bildkombo Jimmy Sham Leung Kwok-hung Hongkong

岑子杰、梁国雄均在周日被起诉之列

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港府高调搜捕五十多名参与初选的民主派人士，指他们涉嫌颠覆国家政权，不过经过首轮搜查後暂未提出检控。将卸任的美国国务卿蓬佩奥表示，会考虑对此次拘捕行动施加制裁。

6日，港警国安处在清晨6时登门逮捕至少53名民主派人士。港警在当日下午记者会表示，民主派人士意图透过初选瘫痪特区政府运作是一个「歹毒的计划」，若得逞会让香港经历「万劫不复的深渊」。欧盟呼吁中方立刻放人。

（德国之声中文网）今天（2月28日）香港47名参与去年民主派初选人士被以违反《香港国安法》起诉并不得保释。另有8人未被起诉。所有被捕人士将于明天上午在西九龙法院出庭。

香港警方今年1月逮捕参与去年民主派初选的香港大学法律系前副教授戴耀廷、前议员杨岳桥、梁国雄及林卓廷等共55人，指控他们涉嫌违反《香港国安法》“颠复国家政权罪”条款。除黄志峰等数人再被控罪之外，其余人数暂获保释。按原定计划，他们将于4月8日前往警署报到，但港警国安处通知提早于2月28日报到。

香港民主派于去年7月举行了所谓的立法会初选即“35+”，旨在立法会中取得过半数席次。

香港当局指责被捕人士在参与初选时，提出“无条件否决政府的预算案”，因而构成颠覆政权。不过，部分参选人联署的声明仅写道“会运用基本法赋予立法会的权力，包括否决财政预算案，迫使特首回应五大诉求”。根据《国安法》第22条，“以武力丶威胁使用武力或者其他非法手段”颠覆国家政权方属犯罪。

舆论会继续关注初选何以成为颠覆政权的“其它违法手段”，特首下台是否算颠覆政权？《香港基本法》中设有特首在预算遭到否决的情况下卸任的机制。

在香港建制派一方，港区全国人大常委谭耀宗和基本法委员会副主任谭惠珠认为，戴耀庭撰写的“揽炒十步曲”的目的是要瘫痪政府，初选是该计划的一部分，单凭这个目标已属于“非法手段”，因此构成犯罪。

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港警拘捕53民主人士 国安法后最大规模

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