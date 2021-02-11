香港47人因初选违反国安法被起诉

（德国之声中文网）今天（2月28日）香港47名参与去年民主派初选人士被以违反《香港国安法》起诉并不得保释。另有8人未被起诉。所有被捕人士将于明天上午在西九龙法院出庭。

香港警方今年1月逮捕参与去年民主派初选的香港大学法律系前副教授戴耀廷、前议员杨岳桥、梁国雄及林卓廷等共55人，指控他们涉嫌违反《香港国安法》“颠复国家政权罪”条款。除黄志峰等数人再被控罪之外，其余人数暂获保释。按原定计划，他们将于4月8日前往警署报到，但港警国安处通知提早于2月28日报到。

香港民主派于去年7月举行了所谓的立法会初选即“35+”，旨在立法会中取得过半数席次。

香港当局指责被捕人士在参与初选时，提出“无条件否决政府的预算案”，因而构成颠覆政权。不过，部分参选人联署的声明仅写道“会运用基本法赋予立法会的权力，包括否决财政预算案，迫使特首回应五大诉求”。根据《国安法》第22条，“以武力丶威胁使用武力或者其他非法手段”颠覆国家政权方属犯罪。

舆论会继续关注初选何以成为颠覆政权的“其它违法手段”，特首下台是否算颠覆政权？《香港基本法》中设有特首在预算遭到否决的情况下卸任的机制。

在香港建制派一方，港区全国人大常委谭耀宗和基本法委员会副主任谭惠珠认为，戴耀庭撰写的“揽炒十步曲”的目的是要瘫痪政府，初选是该计划的一部分，单凭这个目标已属于“非法手段”，因此构成犯罪。

观看视频 01:50 港警拘捕53民主人士 国安法后最大规模

©2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。"