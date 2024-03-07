香港3月8日将对第二十三条立法进行首读及二读

（德国之声中文网）香港政府当地时间本周四（3月7日）傍晚宣布，行政长官会同行政会议当日决定将《维护国家安全条例草案》于3月8日刊宪并提交立法会审议，"以全面落实《基本法》第23条、《全国人民代表大会关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定》及《香港国安法》所规定的宪制责任，确保可早日有效维护国家安全"。

香港行政长官李家超在微博发文表示，他已致函立法会主席，"建议立法会从速展开审议《条例草案》，考虑包括召开特别立法会会议，进行首读及二读，和尽早召开法案委员会会议，全速进行审议和完成立法程序"。李家超称，立法会梁君彦主席接受了他的建议，将于3月8日上午11时召开大会，以处理《条例草案》的首读及二读。立法会法案委员会亦于同日下午举行会议，即时展开审议《条例草案》工作。

李家超在微博文章中还写道，香港特区政府已于今年一月三十日至二月二十八日就《基本法》第二十三条立法进行了公众谘询，期间收到98.6%的支持及提出正面意见，显示立法具强大民意基础。他说："《基本法》第二十三条立法既是香港特区的宪制责任，亦有确实的必要性和急切性。香港曾经历国家安全受严重威胁，尤其是二零一九年港版「颜色革命」、「黑暴」，带来了难以忍受的惨痛经历。现今地缘政治更複杂多变，国家安全风险无日无之，手法层出不穷，威胁可突如其来，特区政府必须堵塞国家安全的缺口，尽早完成立法工作，早一日完成立法，国家安全受威胁的风险便少一日。"

香港政府也在自己的网页上发表了《维护国家安全条例草案》3月8日刊宪并提交立法会审议的相关公告。

香港行政长官李家超2023年12月18日向中国国家主席习近平述职

批评者：该法律可用来扼杀不同意见及恐吓

包括美国政府在内的批评者表示，该法律的提议过于宽泛和模糊，将进一步扼杀不同意见、打压言论自由。美国国务院在2月底的一份声明中表示，"我们尤为关切的是，香港当局提议采用宽泛而模糊的"国家机密"和"外部干涉"定义，这可能被用来制造对逮捕和拘押的恐惧，以扼杀不同意见。我们还担忧，香港当局可能会在其持续进行的跨国打压活动中，在境外适用第23条，以恐吓和限制美国公民和居民的言论自由。"

该法案本周五的刊宪将首次详细介绍该立法的方方面面，包括拟议量刑长度等细节。它还将显示当局在多大程度上解决了一些外交官、法律学者和包括媒体协会在内的倡导团体所呼吁的基本权利问题。 该法针对的犯罪行为包括叛国罪、窃取国家机密及间谍罪、危害国安的破坏罪、煽动叛乱罪和境外干预罪等。 它还将具有"域外"效力。

从“二十三条”到“港版国安法” 《基本法》埋雷 香港《基本法》在上世纪80年代起草时，北京方面就出于香港可能成为“颠覆基地”的担忧，写入了“香港特别行政区应自行立法禁止任何叛国、分裂国家、煽动叛乱、颠覆中央人民政府及窃取国家机密的行为”之词句，并禁止香港政治性组织与外国的政治性组织建立联系。1997年英国将香港主权交还中国之后，北京方面多次表态希望香港尽快就此“自行立法”。

从“二十三条”到“港版国安法” “二十三条”立法遭阻击 2002年，“二十三条”立法进程启动，在香港社会引起了极大争议。反对者认为，这部威权主义色彩浓厚的法案会侵蚀自由权利，且受约束者过于广泛。支持者则认为，西方民主国家也有国家安全法案。2003年7月1日，数十万市民上街抗疫“二十三条”立法，建制派的自由党随后也宣布反对该法案。重重压力之下，特区政府宣布无限期搁置立法。

从“二十三条”到“港版国安法” “反送中运动” 2019年，围绕《逃犯条例》修订案，香港爆发了“反送中运动”。民众先是担心修订案会导致中国内地司法机构今后可以引渡香港人前往内地受审。法案撤回后，这场抗议运动演变成了香港市民对北京势力日益增强渗透的不满。而在北京当局看来，香港近年来的多次抗议示威浪潮已经构成了对国家安全的威胁。

从“二十三条”到“港版国安法” 北京亲自立法 2019年10月底，中共十九届四中全会的会议公报中，简略地提到“建立健全特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制”，外界当时猜测，北京会再度推动香港自行进行“二十三条立法”。12月，港版《国安法》在几乎无人关注的情况下悄然列入了全国人大常委会2020年度立法工作计划。根据香港《基本法》第十八条，全国人大常委有权将全国性法律置入《基本法》附件三而在香港实施，且该进程只需向香港特区政府及基本法委员会“征询意见”，无需香港立法会审批。

从“二十三条”到“港版国安法” 《国安法》浮出水面 5月21日，受新冠疫情影响而延期召开的全国人大会议将《关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定》草案审议列入了会议议程，港版《国安法》真正引起了全球的高度关注。5月28日人大闭幕当天，该立法决定获得高票通过，港版《国安法》正式启动立法。

从“二十三条”到“港版国安法” 美国取消香港特殊地位 华盛顿方面指责北京此举严重破坏香港自治，正在将香港“一国两制”变为“一国一制”。5月29日，特朗普举行新闻发布会，表示启动取消给予香港特殊贸易地位的程序。商界担心香港的国际金融中心地位将受威胁，香港股市也陷入了动荡。美国还计划出台措施，制裁直接或间接涉及损害香港自治和自由的香港及北京官员。不少西方国家也纷纷对港版《国安法》表示忧虑、遗憾、不安或谴责。

从“二十三条”到“港版国安法” 法案全票通过 在巨大的国际压力下，6月30日，全国人大常委会依然以162票全票通过《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》。截至此时，官方仍然没有公开法案全文，只是在此前披露了内容概要。根据法案，分裂国家、颠覆国家政权、恐怖活动、勾结境外势力危害国家安全今后在香港将是刑事罪名。而新设立的驻港国家安全公署等中央机关将对危害国家安全犯罪案件具有一定的管辖权，事实上限缩了香港的自治权。 作者: 文山



（综合报道）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。