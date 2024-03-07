香港3月8日将对第二十三条立法进行首读及二读

香港行政长官李家超3月7日在微博发文称，《维护国家安全条例草案》将于3月8日刊宪并提交立法会审议，以全面落实《基本法》第23 条。香港立法会3月8日当天将对该条例草案进行首读及二读。
（德国之声中文网）香港政府当地时间本周四（3月7日）傍晚宣布，行政长官会同行政会议当日决定将《维护国家安全条例草案》于3月8日刊宪并提交立法会审议，"以全面落实《基本法》第23条、《全国人民代表大会关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定》及《香港国安法》所规定的宪制责任，确保可早日有效维护国家安全"。
香港行政长官李家超在微博发文表示，他已致函立法会主席，"建议立法会从速展开审议《条例草案》，考虑包括召开特别立法会会议，进行首读及二读，和尽早召开法案委员会会议，全速进行审议和完成立法程序"。李家超称，立法会梁君彦主席接受了他的建议，将于3月8日上午11时召开大会，以处理《条例草案》的首读及二读。立法会法案委员会亦于同日下午举行会议，即时展开审议《条例草案》工作。
李家超在微博文章中还写道，香港特区政府已于今年一月三十日至二月二十八日就《基本法》第二十三条立法进行了公众谘询，期间收到98.6%的支持及提出正面意见，显示立法具强大民意基础。他说："《基本法》第二十三条立法既是香港特区的宪制责任，亦有确实的必要性和急切性。香港曾经历国家安全受严重威胁，尤其是二零一九年港版「颜色革命」、「黑暴」，带来了难以忍受的惨痛经历。现今地缘政治更複杂多变，国家安全风险无日无之，手法层出不穷，威胁可突如其来，特区政府必须堵塞国家安全的缺口，尽早完成立法工作，早一日完成立法，国家安全受威胁的风险便少一日。"
香港政府也在自己的网页上发表了《维护国家安全条例草案》3月8日刊宪并提交立法会审议的相关公告。
包括美国政府在内的批评者表示，该法律的提议过于宽泛和模糊，将进一步扼杀不同意见、打压言论自由。美国国务院在2月底的一份声明中表示，"我们尤为关切的是，香港当局提议采用宽泛而模糊的"国家机密"和"外部干涉"定义，这可能被用来制造对逮捕和拘押的恐惧，以扼杀不同意见。我们还担忧，香港当局可能会在其持续进行的跨国打压活动中，在境外适用第23条，以恐吓和限制美国公民和居民的言论自由。"
该法案本周五的刊宪将首次详细介绍该立法的方方面面，包括拟议量刑长度等细节。它还将显示当局在多大程度上解决了一些外交官、法律学者和包括媒体协会在内的倡导团体所呼吁的基本权利问题。 该法针对的犯罪行为包括叛国罪、窃取国家机密及间谍罪、危害国安的破坏罪、煽动叛乱罪和境外干预罪等。 它还将具有"域外"效力。
（综合报道）
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林郑月娥周三表示基本法第23条本地立法“不能再拖”，将在她本届任期内展开讨论及咨询工作。但她同时表示，23条必须要立得好，“要在本届政府任内三读通过有难度”。目前，这位香港特首尚未透露，是否会参与3月的行政长官选举、争取连任。