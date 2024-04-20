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深度报道
专访: 为全中国争自由 香港就不会死
专访: 为全中国争自由 香港就不会死
随着国安法案的全面收紧，许多人担心香港的民主运动会遭彻底扼杀。长年为香港自由奔走于各国的美籍港人朱牧民在接受德国之声专访时表示，体验过自由的人永远不会忘记自由。这位遭到港府通缉的民主人士还强调，香港真正自由的前提是中国自由化。
政治
2024年4月20日
2024年4月20日
香港：无国界记者被逐出境 葡籍国安犯判囚5年
香港：无国界记者被逐出境 葡籍国安犯判囚5年
非政府组织“无国界记者”首次有代表在香港被拘留及拒绝入境，港府暂未有解释具体原因。事件发生在23条国安法实施后数周，令人关注当局是否进一步调整对外国组织的取态。
政治
2024年4月11日
2024年4月11日
《基本法》第23条上路，台湾人还想去香港吗？
《基本法》第23条上路，台湾人还想去香港吗？
香港《基本法》第23条在3月23日正式生效，对于来自各界的批评，港府多次强调市民毋须担心。DW在台北街头询问不同世代的台湾人：如今的香港对他们是否还有吸引力？对于香港的今昔光景又怎么想？
政治
2024年3月26日
2024年3月26日
05:27 分钟
“第23条”进一步削弱香港金融地位
“第23条”进一步削弱香港金融地位
打压政治权利必然损害经济自由，“第23条”立法的通过，加剧了已经持续数年的外国企业迁离香港的潮流。有评论认为，香港作为亚洲国际金融中心的角色已经成为历史。
经济
2024年3月24日
2024年3月24日
对新国安法保持警惕 在港外国公司加强应急计划
对新国安法保持警惕 在港外国公司加强应急计划
香港《基本法》第23条《维护国家安全条例》立法通过后，在香港运营的一些跨国咨询公司和对冲基金更新了应急计划并寻求法律建议，以应对新法可能带来的政治风险 。
政治
2024年3月21日
2024年3月21日
香港同性伴侣的困境：我要如何才能成为母亲？
香港同性伴侣的困境：我要如何才能成为母亲？
在香港，只有已婚女性才被允许接受生育治疗，香港法律至今不承认同性婚姻。 一对女同夫妇现在正寻求出国生子，这是一个昂贵且漫长的选择，而且还伴随着法律上的复杂问题。
社会
2024年3月21日
2024年3月21日
02:55 分钟
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焦点话题
0票反对 “23条”立法通过
香港立法会在3月19日加开会议，审议《维护国家安全条例草案》（即“23条”草案），并于当天三读通过，完成了“第23条立法的历史使命”。早在20多年前，香港特区政府就曾发表相关咨询文件，不过当时以撤回告终。
政治
2024年3月19日
2024年3月19日
01:31 分钟
23条立法咨询现“禁社媒”建议，港府忙辟谣
香港《基本法》23条立法咨询程序结束。征集到的意见中有人建议将脸书、YouTube等被广泛使用的社交媒体“撤出香港”，媒体报道后引起哗然。香港政府随即强调不会禁绝任何社交媒体。
法治
2024年3月6日
2024年3月6日
北京继续收紧对香港的箝制
香港立法者正准备通过中央政府要求已久的基本法第23条立法，届时将成为香港第二部国安法律。让我们回顾一下北京在这些年来如何步步收紧对香港的控制。
政治
2024年3月1日
2024年3月1日
02:29 分钟