 香港高院禁止“起底”警员及家人 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.10.2019

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时政风云

香港高院禁止“起底”警员及家人

香港高等法院批准律政司及警务处的临时禁制令申请。法律专家认为这是针对特定人群有选择性地执法。

Hongkong 70 Jahre Volksrepublik China - Proteste (Reuters/T. Siu)

香港警方在反送中抗争过程中的执法行为备受争议

（德国之声中文网）香港高等法院10月25日批准律政司及警务处的临时禁制令申请，禁制任何人对警务人员作恐吓、威胁或滋扰行为，或发布他们的个人资料。禁令有效期到11月8日，到期再开庭决定是否延长。法律专家对此禁令的倾向性表示担忧。

香港市民争取民主的抗议活动持续数月，期间出现若干暴力行为：有抗议者用汽油弹袭击警察，用石块砸他们，用激光照他们的眼睛，社交媒体上流传着令人愤怒的警察滥用暴力的视频，比如有一个警察使劲地将抗议者的头按在地铁车厢的地板上。

本月，一名警察的脖子被抗议者用刀划伤。

警方则对抗议者施以催泪弹、水炮、橡皮子弹甚至真枪实弹，导致不少抗议者受伤。

英国于1997年将香港主权移交给中国，中国政府承诺在香港实行"一国两制"，保证香港人拥有大陆人不能享受到自由。但是，中国政府对香港事务的干预越来越多，让香港人感到愤怒，终于爆发大型抗议运动。

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催淚彈 暴力衝突 成為香港日常

中国政府否认干预香港事务，指责包括美国和英国在内的外国政府煽动香港动乱。

律政司及警务处申请禁制令，包括禁止 披露警员及家人姓名、地址、电子邮件地址、电话号码和其他详细信息，包括孩子的学校地址。

香港大学法学教授杨艾文（Professor Simon Young）接受路透社采访时说，这是针对特定人群有选择性地执法。兹事重大，应该通过立法会制定新的法律，而不是下达禁令。

杨教授认为，这将引发人们对司法的质疑。动用禁令反映了立法程序的失效。

香港律师兼作家安戴安通(Antony Dapiran) 认为，这个禁令"令人震惊"。他在推特上写道，"它将一系列完全合法的行为定为犯罪，有效地限制了言论自由。"

警方说，8月份共有1,600多名警员受到滋扰及威吓，家庭成员的隐私信息也被披露的网络。"他们还遭受各种骚扰，包括电话辱骂，口头恐吓甚至死亡威胁，" 香港警务处警察公共关系科总警司谢振中（Tse Chun Chung）说，"还有盗用我们的警官的个人信息申请贷款。"

抗议运动的口号是"五大诉求，缺一不可"，其中包括"追究警队滥暴滥权"，遭到特首林郑月娥的拒绝。

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    发生激烈冲突的抗议活动

    自6月以来发生三次大规模抗议示威活动之后，香港的抗议者和警察再次发生暴力冲突。 据组织者称，在星期天(7月21日)夜间骚乱发生之前，总共有43万人走上街头反对此间搁浅的《逃犯条例》和中国对香港日益扩大的影响力。

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    香港紧张局势难平

    警方使用催泪弹和橡皮子弹

    香港警察使用催泪瓦斯和橡皮子弹对付抗议者。 除了要求正式撤回逃犯引渡条款之外，他们还要求对早先抗议活动中的警察过度暴力进行独立调查。

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    香港紧张局势难平

    北京成为攻击的靶子

    示威者的愤怒首次不仅针对香港政府，而且直接针对北京政府的代表。 抗议游行结束后，数百人前往中联办大楼投掷鸡蛋和涂抹黑漆。

  • Nicht nur die Polizei ging mit Gewalt gegen die Demonstranten vor. An einem Bahnhof (nicht abgebildet) attackierten Männer in weißen T-Shirts Regierungskritiker mit Holzstöcken und Metallstangen. Kritiker werfen der Polizei vor, zu spät eingegriffen zu haben. Der bei dem Vorfall verletzte Abgeordnete Lam Cheuk Ting machte Mitglieder krimineller chinesischer Banden für den Angriff verantwortlich.

    香港紧张局势难平

    中国黑社会的袭击？

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    香港紧张局势难平

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    香港紧张局势难平

    北京政府支持者举行反示威

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张平/ 达扬  （路透社）

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