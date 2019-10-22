香港高院禁止“起底”警员及家人

（德国之声中文网）香港高等法院10月25日批准律政司及警务处的临时禁制令申请，禁制任何人对警务人员作恐吓、威胁或滋扰行为，或发布他们的个人资料。禁令有效期到11月8日，到期再开庭决定是否延长。法律专家对此禁令的倾向性表示担忧。

香港市民争取民主的抗议活动持续数月，期间出现若干暴力行为：有抗议者用汽油弹袭击警察，用石块砸他们，用激光照他们的眼睛，社交媒体上流传着令人愤怒的警察滥用暴力的视频，比如有一个警察使劲地将抗议者的头按在地铁车厢的地板上。

本月，一名警察的脖子被抗议者用刀划伤。

警方则对抗议者施以催泪弹、水炮、橡皮子弹甚至真枪实弹，导致不少抗议者受伤。

英国于1997年将香港主权移交给中国，中国政府承诺在香港实行"一国两制"，保证香港人拥有大陆人不能享受到自由。但是，中国政府对香港事务的干预越来越多，让香港人感到愤怒，终于爆发大型抗议运动。

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中国政府否认干预香港事务，指责包括美国和英国在内的外国政府煽动香港动乱。

律政司及警务处申请禁制令，包括禁止 披露警员及家人姓名、地址、电子邮件地址、电话号码和其他详细信息，包括孩子的学校地址。

香港大学法学教授杨艾文（Professor Simon Young）接受路透社采访时说，这是针对特定人群有选择性地执法。兹事重大，应该通过立法会制定新的法律，而不是下达禁令。

杨教授认为，这将引发人们对司法的质疑。动用禁令反映了立法程序的失效。

香港律师兼作家安戴安通(Antony Dapiran) 认为，这个禁令"令人震惊"。他在推特上写道，"它将一系列完全合法的行为定为犯罪，有效地限制了言论自由。"

警方说，8月份共有1,600多名警员受到滋扰及威吓，家庭成员的隐私信息也被披露的网络。"他们还遭受各种骚扰，包括电话辱骂，口头恐吓甚至死亡威胁，" 香港警务处警察公共关系科总警司谢振中（Tse Chun Chung）说，"还有盗用我们的警官的个人信息申请贷款。"

抗议运动的口号是"五大诉求，缺一不可"，其中包括"追究警队滥暴滥权"，遭到特首林郑月娥的拒绝。

香港紧张局势难平 发生激烈冲突的抗议活动 自6月以来发生三次大规模抗议示威活动之后，香港的抗议者和警察再次发生暴力冲突。 据组织者称，在星期天(7月21日)夜间骚乱发生之前，总共有43万人走上街头反对此间搁浅的《逃犯条例》和中国对香港日益扩大的影响力。

香港紧张局势难平 警方使用催泪弹和橡皮子弹 香港警察使用催泪瓦斯和橡皮子弹对付抗议者。 除了要求正式撤回逃犯引渡条款之外，他们还要求对早先抗议活动中的警察过度暴力进行独立调查。

香港紧张局势难平 北京成为攻击的靶子 示威者的愤怒首次不仅针对香港政府，而且直接针对北京政府的代表。 抗议游行结束后，数百人前往中联办大楼投掷鸡蛋和涂抹黑漆。

香港紧张局势难平 中国黑社会的袭击？ 不仅警察对示威者使用暴力。 在一个火车站，穿着白色T恤的男子也使用木棍和金属棒攻击政府批评人士。 批评者指责警方干预得太晚。 在事件中受伤的议员林卓廷（Lam Cheuk Ting）指责中国黑社会成员制造了袭击事件。

香港紧张局势难平 抗议活动的标志 在被媒体称为“雨伞革命”的抗议活动五年之后，雨伞仍然是香港民主运动的象征。从图片中可以看到，在周日晚上政府反对派和警察发生冲突期间，抗议者手中的雨伞可以作为防身工具，既用来遮阳防雨，又能遮挡警方喷洒的胡椒喷雾或催泪瓦斯。

香港紧张局势难平 北京政府支持者举行反示威 除了要求更多民主的示威者走上街头抗议之外，香港林郑月娥政府的支持者也走上街头示威。 星期六，超过10万的北京政府的支持者举行集会，表达对警方的声援。 自1997年以来，香港一直在中国的主权下实行自治。



张平/ 达扬 （路透社）