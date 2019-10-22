香港高院禁止“起底”警员及家人

香港高等法院批准律政司及警务处的临时禁制令申请。法律专家认为这是针对特定人群有选择性地执法。
（德国之声中文网）香港高等法院10月25日批准律政司及警务处的临时禁制令申请，禁制任何人对警务人员作恐吓、威胁或滋扰行为，或发布他们的个人资料。禁令有效期到11月8日，到期再开庭决定是否延长。法律专家对此禁令的倾向性表示担忧。
香港市民争取民主的抗议活动持续数月，期间出现若干暴力行为：有抗议者用汽油弹袭击警察，用石块砸他们，用激光照他们的眼睛，社交媒体上流传着令人愤怒的警察滥用暴力的视频，比如有一个警察使劲地将抗议者的头按在地铁车厢的地板上。
本月，一名警察的脖子被抗议者用刀划伤。
警方则对抗议者施以催泪弹、水炮、橡皮子弹甚至真枪实弹，导致不少抗议者受伤。
英国于1997年将香港主权移交给中国，中国政府承诺在香港实行"一国两制"，保证香港人拥有大陆人不能享受到自由。但是，中国政府对香港事务的干预越来越多，让香港人感到愤怒，终于爆发大型抗议运动。
中国政府否认干预香港事务，指责包括美国和英国在内的外国政府煽动香港动乱。
律政司及警务处申请禁制令，包括禁止 披露警员及家人姓名、地址、电子邮件地址、电话号码和其他详细信息，包括孩子的学校地址。
香港大学法学教授杨艾文（Professor Simon Young）接受路透社采访时说，这是针对特定人群有选择性地执法。兹事重大，应该通过立法会制定新的法律，而不是下达禁令。
杨教授认为，这将引发人们对司法的质疑。动用禁令反映了立法程序的失效。
香港律师兼作家安戴安通(Antony Dapiran) 认为，这个禁令"令人震惊"。他在推特上写道，"它将一系列完全合法的行为定为犯罪，有效地限制了言论自由。"
警方说，8月份共有1,600多名警员受到滋扰及威吓，家庭成员的隐私信息也被披露的网络。"他们还遭受各种骚扰，包括电话辱骂，口头恐吓甚至死亡威胁，" 香港警务处警察公共关系科总警司谢振中（Tse Chun Chung）说，"还有盗用我们的警官的个人信息申请贷款。"
抗议运动的口号是"五大诉求，缺一不可"，其中包括"追究警队滥暴滥权"，遭到特首林郑月娥的拒绝。
张平/ 达扬 （路透社）
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