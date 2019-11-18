 香港高院判《禁蒙面法》违宪 理大抗争持续 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.11.2019

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时政风云

香港高院判《禁蒙面法》违宪 理大抗争持续

港府10月引用《紧急法》订立《禁蒙面法》，引发6宗挑战其合宪性的司法覆核案。香港高等法院最新裁决出炉，判定该法违宪。同时，在理工大学，警方持续呼吁示威者投降。

Hongkong Proteste (Getty Images/A. Kwan)

《禁蒙面法》在10月5日生效，是港府50多年来首次援引殖民时代的立法。不过大多数示威者还是戴着面罩继续抗争，与警察发生暴力衝突，坚持五大诉求不退。

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《禁蒙面法》上路之后，连日引发多区冲突。在和平示威的另一面，却是越来越严重的「私了」行为，以及更激进的抗争手法。影片中，被「私了」的人被轮流殴打至血流披面。 (07.10.2019)

因为不满特区政府强行通过《禁蒙面法》，这个周日，成千上万港人走上街头、游行示威，很多人戴着口罩或者面罩，道路沿途被喷上“面对极权，我们会反抗到底”的字句。警方则依照新法拘捕了数十名蒙面示威者。 (06.10.2019)

香港政府宣佈訂立《禁蒙面法》後，多區出現大型示威衝突，以警民流血收場。禁止蒙面，究竟是及時撲火，还是火上浇油？医院方面称，周五的示威中有31人受伤，而港铁也于周六早全线停运。 (05.10.2019)

林政月娥本周五下午公布引用《紧急法》订立《禁蒙面法》，当天午夜起生效，违例者最高可判一年监禁。 (04.10.2019)

(德国之声中文网) 香港高等法院18日裁定，《紧急法》在「危害公安」的情况下使用违反《基本法》，而《禁蒙面法》对基本权利的限制超乎合理需要，《禁蒙面法》违宪。

根据法庭判词，法院认为，《禁蒙面法》部分内容，即有所区别在某些情况下应限制蒙面的条文中，虽然与政府有权通过此类措施，寻求达致正当社会目的有合理之关‍连，但该法令限制市民不得在未经批准集结，获不反对通知书的公众集会及遊行中蒙面，以及可让警察攔截查察蒙面市民，并要求市民脱去蒙面物以识别身分的规定，这些对基本权利的限制超乎合理需要。

这个案件由前立法会议员梁国雄及24名泛民议员提出。这也是香港高等法院首宗审理的《禁蒙面法》的案件。申请方指《紧急法》绕过立法会，赋予特首不受约束的立法权力，有违《基本法》。申请方也质疑《禁蒙面法》为何要涵盖和平集会，也表示《禁蒙面法》激起更多抗议示威，认为效力成疑。

港府代表则反驳《紧急法》没有与《基本法》条文相抵触，并指政府设《禁蒙面法》是为了拯救年轻人及香港市民。《香港01》报导，法庭本周三会开庭听取双方陈词，以商讨补救裁决引发的情况。

观看视频 01:58

他們為什麼堅持「違法」蒙面？

示威者坐困理大

根据港媒《香港01》和《明报》报导，爆发彻夜激战的理工大学到了18日中午，有黑衣人尝试突围离开，但警方持续施放催泪弹，也用水炮车向理大校园射水，警示校内的示威者出来投降。外部的示威者则在各地与防暴警员对峙，警察则发射催泪弹和橡胶子弹驱散聚集人群。

香港网民发起「和你lunch」活动，除了「光复香港，时代革命」，「五大诉求，缺一不可」和「解散警队，刻不容缓」等口号，也有人高喊「救学生，救poly」，「早收工，救poly」。

Hongkong Proteste (Getty Images/AFP/P. Fong)

与警察激战一夜后，目前尚有数十名示威者在理工大学中等待下一步行动。

夏立民/李漁 (综合报导)

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China Uiguren in der Provinz Xinjiang (AFP/G. Baker)

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