香港高铁通新线  旅游业又见春天？

（德国之声中文网）根据多家香港媒体报道，本周，香港西九龙站来往内地的高铁新增14个城市站点，并且新增4辆连接重庆、天津、南宁和肇庆市的长途列车。《香港新闻网》指出，新增长途点中，南宁最受欢。该媒体援引一名香港高铁乘客江女士表示，香港创业空间有限，香港与广西的经贸往来频密，两地互通高铁可带动人流和资金流。另外一位汕头游客认为，新增的站点可视为加强深入内陆，犹如打通经济命脉，能发挥香港高铁的优势。

早上吃重庆小面，下午香港喝茶

多个高铁路线的开通料将会刺激因反送中受到影响的旅游行业。香港旅游业议会主席黄进达预计，新线开通后，前往内地城市的港人旅客数目，将录得双位数字升幅，重庆尤其将会成为一个热门旅游景点。《满城尽带黄金甲》、《变形金刚4》的拍摄地料会吸引高铁游客前来的旅游景点。

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众多中国媒体也关注到新增的直达高铁线，旅客从重庆坐高铁到香港，只需7个半小时左右，一些报道中将行程的快捷形容为"早上在重庆吃完小面后，下午就可以到香港喝下午茶"。不过也有网民吐槽说："我花7小时就为了喝个下午茶？" 也有人暗指港独派说："去香港干嘛？香港有的重庆都有，而且人家还不一定待见你"。

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连续多日，大批香港民众走上街头参加"反送中"游行。就在几天前，示威者7月7日曾行至九龙高铁站。高铁站封锁了部分出入口，并停售高铁票。车站外也设置了护栏避免示威中冲入。这波示威活动也给当地的旅游业带来影响。 "香港01"以香港旅游业宾馆联会主席刘功成经营的旅馆为例，这家酒店位于尖沙咀，刘功成指出，五一黄金周期间，旅馆入住率仍然非常理想，但自从6月反送中游行后，生意一直下降，以往可达40%至50%的入住率，现在却只剩10%至20%，创40年新低。

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广深港高铁香港段被誉为香港最具争议性的议题之一、动工超过8年、工程延误近3年、耗资853亿元兴建，于去年9月正式通车。高铁香港段由动工以来，一直广受争议，还引发多场抗议及示威活动。除了造价高昂、破坏环境农地、实用性等争议外，最大的争议可谓是在西九站实施"一地两检"。